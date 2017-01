Ti sta piacendo la closed beta di For Honor?

Da pochi giorni, è iniziata la closed beta di For Honor: gli utenti fortunati che hanno ricevuto l'invito per partecipare a questa fase possono provare il gioco in anteprima, valutare i miglioramenti rispetto alla precedente closed alpha, e farsi un'idea sul titolo prima dell'uscita, che è prevista per il prossimo 14 febbraio. Questa versione di prova del gioco permette anche di testare le funzionalità online di For Honor e di sfidare i propri amici in cruenti duelli, scegliere un personaggio tra cavalieri, vichinghi e samurai, e svilupparne le abilità. E voi, siete riusciti ad ottenere un invito? Vi sta piacendo la closed beta?