Ti sta piacendo l'Open Beta di Ghost Recon Wildlands?

Dal giovedì scorso è disponibile per tutti gli utenti l'Open Beta di Ghost Recon Wildlands: questa versione non definitiva del gioco, giocabile fino al 27 febbraio, sarà utile agli sviluppatori per intervenire su eventuali problematiche del titolo e migliorarlo prima del lancio, ma può essere anche un'occasione per provare in anteprima il titolo, che uscirà il prossimo 7 marzo, su PS4, Xbox One e PC. E voi, avete provato l'Open Beta di Ghost Recon Wildlands? Quali sono le vostre impressioni al riguardo?