Tornerai a giocare a No Man's Sky con l'aggiornamento 'Ascesa dell'Atlante'?

No Man's Sky, reduce da un periodo lontano dai riflettori dopo le numerose polemiche ricevute, si è appena aggiornato con un update davvero molto sostanzioso: la patch numero 1.3, denominata "L'ascesa dell'Atlante" (Atlas Rises) ha implementato nel gioco numerose novità nel gameplay, nella narrazione e nel comparto tecnico. Innanzitutto, questo update aggiunge alla storia principale di No Man's Sky oltre 30 ore di gioco, con nuove interazioni, dettagli sulla lore e persino una nuova razza aliena. È stato inoltre aggiunto un nuovo sistema di missioni, e migliorati vari aspetti come la Mappa Galattica ed i Biomi Planetari. Inoltre, è stata aggiunta una sorta di modalità cooperativa tra giocatori che, a detta del team Hello Games, non è altro che un primo passo verso quella che diventerà una vera e propria modalità multiplayer. Insomma, le novità sono molte, e questo aggiornamento potrebbe riuscire a risollevare le sorti del gioco, nonostante sia passato ormai circa un anno dal lancio.

E voi, cosa ne pensate? Tornerete a giocare a No Man's Sky con l'Ascesa dell'Atlante?