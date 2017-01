Trentesimo anniversario di Final Fantasy: quale annuncio ti aspetti?

Come molti di voi già sapranno, quest'anno ricade il trentesimo anniversario di Final Fantasy e Square Enix ha intenzione di celebrare questa occasione con un grande evento in programma il 31 gennaio alle 09:00 (ora italiana), durante il quale verranno annunciate importanti novità sulla serie. Al momento non sappiamo con precisione quali sono gli annunci che la compagnia ha in programma, ma nelle scorse settimane si sono susseguiti interessanti rumor al riguardo, secondo i quali potrebbe essere annunciata la Final Fantasy 30th Anniversary Collection, ovvero un raccolta che include il remaster dei primi nove capitoli della serie su un unico supporto, mentre secondo altre voci potrebbe essere annunciato il primo episodio di Final Fantasy VII Remake, o l'arrivo di Dissidia Final Fantasy Arcade su console casalinghe. Di seguito, abbiamo elencato una serie di possibili annunci che la compagnia potrebbe avere in serbo per l'evento: qual è quello che vi sembra più probabile?