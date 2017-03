Nintendo Switch: la stai utilizzando maggiormente come console portatile o casalinga?

Uno dei punti di forza di Nintendo Switch è sicuramente la sua adattabilità da home console a portatile. Si tratta di un elemento sul quale Nintendo pone i riflettori, e che fa di Switch una piattaforma unica, che si distingue molto rispetto alle concorrenti. Come già saprete, è possibile collegare Switch alla TV di casa tramite la Dock Station e l'HDMI, ma i giocatori sono liberi di estrarre la console e portarla con sé, persino sfidando in mobilità gli amici.



Non è un caso, infatti, che sul retro di Switch sia presente un piccolo supporto per tenere in piedi la console, e i Joy-Con possono essere usati singolarmente, anche se bisogna precisare che ci sono alcune limitazioni, come la durata della batteria di Switch, non particolarmente longeva in base al software utilizzato, o anche la visibilità dello schermo all'aperto. E voi, come pensate di utilizzare Switch? Sfrutterete la console più spesso come portatile o la terrete collegata al televisore di casa?