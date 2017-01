Vota il gioco più atteso del 2017

Il titolo che più stuzzica il vostro interesse, quello che non vi fa dormire la notte, quello che rappresenta l'oscuro oggetto dei vostri più segreti desideri videoludici. Votate il Most Wanted del 2017, proponeteci nuove aggiunte (cercheremo di valutare tutte le richieste) e tenete bene a mente che abbiamo incluso nelle nomination solamente i prodotti ufficialmente confermati per il 2017, escludendo quindi quelli che hanno una data non ancora certa.