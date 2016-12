Vota il miglior picchiaduro del 2016

I picchiaduro hanno sempre una vita piuttosto tormentata, divisi come sono fra la necessità di rivolgersi a community abbastanza chiuse (concentrate esclusivamente sulla dimensione agonistica), e l'urgenza di strizzare l'occhio anche al grande pubblico. Quest'anno abbiamo assistito allo scivolone che Street Fighter V ha commesso al lancio, al solido ritorno di The King of Fighters, ma anche all'arrivo di prodotti più "popolari", che hanno fatto dell'accessibilità il proprio punto di forza.

Votate il miglior Beat'em Up del 2016.