Xbox Game Pass: cosa ne pensi di questo nuovo servizio?

A sorpresa, Microsoft ha annunciato nelle scorse ore Xbox Game Pass, servizio in abbonamento (9.99 euro al mese) che permette di accedere a oltre cento giochi per Xbox One e Xbox 360, tra cui troviamo al momento titoli come Gears of War Ultimate Edition, Halo 5, Saints Row IV, Mad Max, Fable 3, Kameo, Perfect Dark Zero, Sunset Overdrive e NBA 2K16, solamente per citarne alcuni. Il servizio offrirà accesso a rotazione a un vasto catalogo titoli, il quale sarà aggiornato periodicamente con tante novità. Cosa ne pensi di Xbox Game Pass?