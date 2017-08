Xbox One X: acquisterai la versione Standard o la Project Scorpio Edition?

Durante la Gamescom di Colonia, Microsoft ha finalmente aperto i preordini per Xbox One X, attesissima nuova console della compagnia, nota per il suo hardware prestante che permetterà ai giochi di mostrarsi al meglio, grazie alla risoluzione in 4K. In occasione della fiera, però, è stata annunciata un'edizione "speciale" della piattaforma a tiratura limitata, ovvero la "Project Scorpio Edition", prodotta solamente per il periodo di lancio. Questa versione è ispirata al nome in codice precedentemente usato per la console e divenuto presto popolare in rete, e ne riporta il nome stampato su un lato e sul controller, oltre a presentare una trama intrecciata nella parte superiore dello chassis.



Xbox One X Project Scorpio Edition ha registrato un ottimo successo in fase di preorder: tu hai prenotato Xbox One X Scorpio Edition oppure preferisci l'edizione standard della console?