404 Game Reset è il nuovo folle gioco di Yoko Taro, autore di NieR Automata

Pubblicata a cavallo tra il 2021 e il 2022, la trilogia di Voice of Cards si è conclusa lo scorso settembre col lancio di The Beasts of Burden su PC, PlayStatio 4 e Nintendo Switch (per tutti i dettagli fiondatevi sulla recensione di Voice of Cards: The Beasts of Burden), spingendo i fan in tutto il mondo a interrogarsi circa i progetti futuri del sempre stravagante Yoko Taro. Attraverso un misterioso post su Twitter, lo stesso game director aveva fatto sapere lo scorso gennaio di essere a lavoro su un nuovo titolo, che solo nei giorni scorsi si è rivelato essere legato a una nuova proprietà intellettuale di SEGA.



Prodotto da Gosuke Nakamura, 404 GAME RE:SET (che si pronuncia "Error Game Reset") è il nome del gioco mobile che dovrebbe approdare sugli smartphone nipponici durante la prossima primavera. In attesa che l'azienda si decida a mostrarci qualche video di gameplay, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora divulgate in rete da SEGA, cercando di capire cosa dovremmo aspettarci da questa produzione estremamente bizzarra.

Sotto il regno del terrore di SEGA

Annunciato ufficialmente nel corso di uno showcase della durata di nove minuti, 404 GAME RE:SET includerà apparentemente le personificazioni di parecchi brand di SEGA e di altre aziende, che similmente a quanto visto nella saga di Hyperdimension Neptunia avranno a questo giro delle fattezze squisitamente femminili.

Tra le IP finora confermate troviamo After Burner, Virtua Fighter, Virtua Cop e Out Run, ma alcune clip mostrate durante lo showcase ci spingono a ritenere che 404 GAME RE:SET possa presentare pure qualche contenuto a tema Sonic. Del resto, essendo il porcospino blu la mascotte ufficiale dell'azienda, sarebbe alquanto strano se la proprietà intellettuale non ispirasse almeno un personaggio. Per quanto riguarda la storia, si direbbe che 404 GAME RE:SET sia ambientato in una società distopica governata dalla stessa SEGA, che in un futuro forse neanche troppo lontano dalla nostra epoca dovrebbe avrebbe addirittura conquistato il mondo e costretto i suoi abitanti a vivere all'ombra del porcospino blu. Gli alter-ego dei giocatori si muoveranno infatti in una realtà in cui Sonic e il Dr. Eggman compariranno persino sui semafori, finché non si imbatteranno nella misteriosa X, che stando alle informazioni finora in nostro possesso li aiuterà dapprima a realizzare che il mondo non è affatto come dovrebbe essere, per poi ispirarli a lottare contro la tirannica compagnia produttrice di videogiochi.



Dopo aver appreso che il mondo è stato deformato da SEGA, gli utenti cercheranno in tutti i modi di riportarlo alla sua forma originale e come prevedibile non saranno soli in questa difficile battaglia: potranno infatti contare sul prezioso aiuto offerto loro dalle personificazioni delle varie IP di SEGA, che come rivelato sono state progettate da Yugen, fenomenale illustratore noto principalmente per il lavoro svolto con Atelier Sophie e i suoi quattro sequel (qualora non l'abbiate ancora fatto, catapultatevi sulla nostra recensione di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream).

Mettendo da parte lo strampalato canovaccio narrativo, che quantomeno è riuscito a incuriosirci, al momento l'incognita più grande di 404 GAME RE:SET è rappresentata dal gameplay, che purtroppo non ci è stato mostrato né descritto. Basandoci unicamente su una manciata di screenshot pubblicati su Google Play si direbbe che i personaggi ottenuti attraverso le immancabili meccaniche gacha saranno chiamati a lottare contro strane figure geometriche su un campo di battaglia fluttuante e caratterizzato da un cupo paesaggio circostante in apparenza industriale.



Le immagini suggeriscono anzitutto che agli scontri potranno partecipare un massimo di cinque fanciulle, di cui tre saranno schierate in prima linea, mentre le ultime due rimarranno nelle retrovie. È altamente probabile che 404 GAME RE:SET consenta quindi si sostituire le titolari con le riserve in qualsiasi momento della lotta, allo scopo di mettere in atto nuove strategie e adattare la formazione alle caratteristiche del nemico.

La dicitura "Wave" posta nell'angolo in alto a sinistra dello schermo potrebbe invece implicare che gli avversari verranno affrontati a ondate, un po' come accade nel gioco mobile di Granblue Fantasy (a proposito del franchise di Cygames, avete letto il nostro recente speciale su Granblue Fantasy: Relink e Versus Rising?).



È plausibile quindi che 404 GAME RE:SET includa un sistema di quest non troppo diverso da quello sfoggiato nel titolo di Cygames. L'interfaccia utente rivela infine che i giocatori potranno all'occorrenza incrementare la velocità delle battaglie e addirittura automatizzarle, affinché le ragazze combattano da sole, soprattutto in presenza di nemici "sottolivellati". Nulla di realmente nuovo sotto il sole, se consideriamo se tale feature è presente in parecchi titoli mobile.

Un gacha game all'insegna del fanservice

Dato lo scarso quantitativo di asset diffusi da SEGA, allo stato attuale è impossibile elargire giudizi preliminari sulla componente artistica di 404 GAME RE:SET, tuttavia il coinvolgimento di un artista del calibro di Yugen dovrebbe rassicurare ii fan dei gacha game e di fanciulle 2D. Caratterizzati dal suo ricco e inconfondibile stile di disegno, i primi artwork realizzati dall'illustratore promettono un elevatissimo livello di dettaglio e tanto fanservice, che appunto si tradurrà in curve da capogiro e costumi che lasciano davvero poco all'immaginazione.

Come anticipato nell'introduzione, 404 GAME RE:SET esordirà nel Paese del Sol Levante durante il corso della primavera 2023, ma disgraziatamente la compagnia nipponica non ha specificato se il prodotto approderà a breve anche nel resto del globo o se la versione giapponese includerà pure i sottotitoli in inglese (seguendo l'esempio adottato da diverse produzioni simili).



Le pre-registrazioni sono già state aperte su App Store e Google Play e tutti coloro che proveranno il gacha game al lancio riceveranno un quantitativo di gemme gratuite pari a un massimo di 10 roll, il che ci spinge a credere che già all'uscita 404 GAME RE:SET potrebbe includere una cinquantina di personaggi almeno, realizzati in collaborazione con altre aziende. In fase di presentazione, lo stesso Nakamura ha infatti confermato che lottatrici ispirate ai franchise di altre compagnie sarebbero attualmente in fase di progettazione.