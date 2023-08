Alan Wake 2: un incubo ad occhi aperti, tra cinema e videogioco

L'Opening Night Live della Gamescom 2023 si è chiusa con un nuovo e inquietante trailer di Alan Wake 2. Un titolo che, nel grande marasma di protagonisti della kermesse tedesca, potrebbe facilmente guadagnarsi il riconoscimento di "best of the show". Possiamo dirlo soprattutto dopo l'evento a porte chiuse a cui abbiamo partecipato in quel di Colonia: un hands-off in cui, purtroppo, ancora non ci è stato permesso di vivere un frammento della nuova avventura di Remedy pad alla mano, ma che ha saputo comunque regalarci più di qualche rassicurazione sullo stato di salute del progetto.



Alan Wake 2 è figlio della grande visione creativa di Sam Lake, ma soprattutto abbraccia appieno l'eredità del primo capitolo, dal quale ne recupera la formula ludica di base. Ed è anche un titolo dalle ambizioni enormi, pur proponendosi sul mercato ad un prezzo budget e con una politica distributiva più contenuta (al lancio il 27 ottobre il gioco sarà disponibile solo in versione digitale). Tutte dinamiche che non limiteranno i confini della mente di Alan, che si prepara a vivere un'odissea onirica ancora più oscura e "marcia" che in passato.

Tra cinema e videogioco

Per l'occasione Remedy ha fatto le cose in grande: l'hands-off si è svolto al di fuori delle mura della Koelnmesse, all'interno di un cinema "vecchio stile", e abbiamo potuto ammirare ben 41 minuti di gameplay di Alan Wake 2 sul grande schermo. La sessione di gioco era dedicata ai primi due capitoli dell'avventura e ci ha permesso - finalmente! - di vedere in azione il protagonista del franchise.

Seppur in maniera molto criptica, la demo ci ha confermato alcuni dettagli anticipati da Sam Lake sul palco di Geoff Keighley e comparsi nell'ultimo filmato promozionale: intrappolato nel Dark Place, una dimensione onirica e distorta della moderna New York, Alan intraprende un viaggio nella propria psiche per tornare alla realtà. Per farlo dovrà nuovamente usare la penna e, letteralmente, scrivere il proprio destino, componendo le pagine di un nuovo manoscritto e forgiare con le proprie mani la storia che lo condurrà alla salvezza.



È già nello sviluppo di questo prologo che Alan Wake 2 mette in mostra tutte le potenzialità di una sceneggiatura cervellotica e pensata ad incastro, frutto di una pluralità di suggestioni che scavano nella narrativa di genere.

Dall'horror psicologico al thriller postmoderno, in un intreccio non lineare pensato ad incastro e costruito sulla commistione tra due media: cinema e videogioco. Sulla scia di un metodo già sperimentato in passato da Remedy, in Alan Wake 2 troveremo alcune sequenze girate in live-action che avranno lo scopo di arricchire la trama principale. Ma questa volta, rispetto a Quantum Break e Control, i suddetti segmenti ci sembrano molto più coesi e autoriali nella messinscena, ma soprattutto più centrali nella risoluzione dell'enigma finale. Stando a quanto visto in questo hands-off, le scene con attori in carne ed ossa saranno fondamentali per capire il legame tra la dimensione onirica e quella reale, ma soprattutto per contestualizzare il rapporto tra il nostro sventurato scrittore e gli altri personaggi del racconto. In definitiva, una cosa è certa: la nuova ambiziosa opera di Remedy punta ad alzare ulteriormente l'asticella del proprio percorso creativo, spingendo al massimo sull'atmosfera horror e su una cornice visiva che urla amore incondizionato per il cinema. Non solo: Alan Wake 2 potrebbe mettere in mostra la miglior incarnazione possibile del Northlight Engine, sfruttando l'inquietudine e il marciume dei suoi scenari per dar vita ad un colpo d'occhio di notevole fattura.

Il solito Alan, tra tra presente e passato

Passando all'intelaiatura ludica, c'è da premettere che le considerazioni che leggerete nelle prossime righe sono frutto di una dimostrazione e non di una prova diretta, pertanto sarà opportuno attendere di aver messo le mani sul prodotto per un'analisi più esaustiva. In ogni caso, Alan Wake 2 sembra in tutto e per tutto un successore diretto del primo capitolo: l'esperienza si focalizza molto sulla narrazione, anche a costo di sacrificare un bel po' di ritmo nel gameplay.

Fulcro del combat system rimane il sistema di shooting basato sull'utilizzo del fascio di luce per "rivelare" la vera forma dei nemici, ma in questa prima fase di gioco la cadenza degli incontri ci è parsa piuttosto compassata, seppur appaia evidente quanto il gunplay sia più credibile che in passato. Il team ha comunque voluto specificare che l'avventura cerca di rivolgersi anche ai giocatori meno esperti in materia di survival horror, per far sì che l'intera platea possa concentrarsi sulla storia e sull'atmosfera.



Per impreziosire l'esperienza pad alla mano, inoltre, gli autori hanno guardato con convinzione a recenti congeneri del panorama orrifico: appare chiaro, ad esempio, che alcuni elementi strutturali siano stati "presi in prestito" da alcune celebri incarnazioni di Resident Evil, dalla visuale ad altezza spalla fino alla presenza di vere e proprie stanze adibite al salvataggio dei progressi e al ripristino dell'equipaggiamento.

Sembra, comunque, che le novità non manchino, a partire da un focus più marcato sull'esplorazione: purtroppo la sessione di gameplay presa in esame non ha lasciato molto spazio ai contenuti secondari, ma sembra evidente la volontà del team di sviluppo di puntare su ambientazioni dal respiro piuttosto ampio pur mantenendo una certa linearità dell'esperienza complessiva. Inoltre nelle prime ore della campagna viene dato spazio adì un intrigante sistema di enigmi ambientali: grazie ad una speciale lampadina montata su un manico, Alan può catturare e rilasciare fonti di luce (un concetto molto simile al Deluminatore in Harry Potter) per sbloccare passaggi altrimenti inaccessibili e proseguire verso il proprio obiettivo. Se già in passato l'incedere della narrazione era scandito dal reperimento di indizi e pagine del manoscritto, questa volta l'anima da scrittore di Alan è davvero parte integrante della progressione. La sfera investigativa dell'avventura risiede principalmente in quello che (nel caso di Saga) veniva definito come una sorta di "palazzo mentale", utile al giocatore per mettere insieme tutti i frammenti del racconto in vista della soluzione finale. Per quanto riguarda Alan veniamo catapultati nella "Writing Room", all'interno della quale il nostro dovrà giocare con gli indizi raccolti e dar vita al suo nuovo romanzo.



La novità effettiva è che in Alan Wake 2 questa meccanica può avere risvolti concreti sul gameplay, poiché associare più indizi a una determinata scena può cambiare lo scenario in cui si trova il protagonista: ne consegue che ritrovarsi in una zona oscura può sì rimuovere degli ostacoli, ma anche esporci ad un numero maggiore di nemici, d'altro canto optare per un sentiero più illuminato potrebbe comportare altri tipi di rinunce ai fini dell'esplorazione. Insomma, una soluzione che ci è parsa quanto mai coerente e simbolica con l'opera stessa: se da un lato Alan è artefice del proprio destino attraverso il suo manoscritto, dall'altro il giocatore può farsi a sua volta demiurgo delle azioni compiute dall'eroe.