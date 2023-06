Alan Wake 2: l'orrore di Remedy non ha mai puntato così in alto

Osservare in azione Alan Wake 2 equivale alla visione di un film di stampo arthouse. Del sottogenere horror, nello specifico. Pellicole in cui la sperimentazione è sovrana della scena, ricca di simbolismi e immagini dallo stile estetico profondamente ricercato. I momenti più orrifici di Alan Wake 2 sono un susseguirsi di scenografie che si sovrappongono, cromatismi che si impastano e si confondono, visioni che si rincorrono e inebriano la percezione del giocatore. Un incubo interattivo che recupera la lezione del maestro Lynch e all'onirismo aggiunge un guizzo di violenza.



Il primo survival horror di Remedy gioca tantissimo con la suggestione visiva e sembra farlo con la classe di chi la materia la conosce e la maneggia sapientemente. Abbiamo assistito solo a 30 minuti di demo, unicamente con la detective Saga come protagonista, eppure risulta già molto facile tracciare il profilo di un'avventura paurosamente sfaccettata, in cui riverberano gli ormai noti echi di Twin Peaks, le sfumature di un thriller paranormale, le pennellate di un horror ritualistico ed esoterico. Sam Lake lo ha ribadito più volte: "è il più grande e più ambizioso gioco mai realizzato da Remedy". E noi vogliamo credergli.

Saga e Alan, due storie in una

Saga Anderson è una protagonista sulla cui caratterizzazione il team di sviluppo ha impiegato molto della propria forza creativa. È un'agente dell'FBI dotata di enormi capacità deduttive, chiamata a Bright Falls per investigare su una serie di omicidi fuori dalla logica del buon senso.

Nello specifico, la morte di Robert Nightingale è ciò che più di tutto ha suscitato l'interesse dei suoi superiori, dal momento che l'uomo sembra tornato in vita, pervaso da una follia demoniaca, proprio mentre un gruppo di fanatici appartenenti al cosiddetto Culto dell'Albero vengono corrotti da una forza malvagia e sconosciuta, da un'Oscurità che ne avvolge il corpo e la mente. L'indagine di Saga va ben oltre il limite umano, scandita com'è non solo dal continuo mescolarsi delle dimensioni, ma anche dalle pagine di un manoscritto che sembra raccontare la storia che la donna è in procinto di vivere. Nelle circa venti ore necessarie a terminare questa esperienza, vivremo l'incubo dalla prospettiva di Saga e di Alan. Ad un certo punto della trama, nelle Break Room, ossia stanze di sicurezza dove saremo al riparo dai membri del culto, potremo passare al controllo dello scrittore, seguendo la sua avventura nel Dark Place, una versione distorta di una New York hardboiled, un luogo divenuto manifestazione contorta e angosciante dell'inconscio del protagonista. Una volta ottenuta la capacità di muoverci tra le realtà, potremo dunque continuare a giocare con Saga, oppure seguire il percorso di Alan per un numero variabile di missioni, senza particolari obblighi.



A nostro piacimento saremo in grado di oscillare da un personaggio all'altro nelle suddette stanze, ma è bene specificare che l'avanzamento non è totalmente nelle mani del giocatore. Se decideremo di proseguire solo nella storia di Saga, ad esempio, arriverà un momento della narrazione in cui saremo obbligati a fare qualche passo indietro per completare la porzione del racconto di Alan Wake, così da ricongiungere le due parti della vicenda e arrivare all'unico finale del gioco.

Tre aree da esplorare

Nella zona del Nord-Ovest Pacifico, dove si ambienta la storia di Saga, la mappa del gioco si farà più estesa, nonché divisa in tre macro aree, ossia Bright Falls, Cauldron Lake e Watery. Questi hub (come li ha definiti Remedy stessa) si faranno progressivamente sempre più esplorabili con il prosieguo della trama, offrendo all'avventura una struttura molto meno lineare rispetto al passato.

Imboccando sentieri diversi da quelli del percorso principale, Saga non si imbatterà in missioni secondarie propriamente dette, quanto piuttosto in "punti di interesse" su cui il team per ora preferisce mantenere la segretezza. Dal momento che Alan Wake 2 rientra nell'albo dei survival horror, addentrarsi in zone opzionali ci darà modo magari di raccogliere nuove risorse, o di scoprire altri metodi per potenziare il nostro arsenale, ad esempio tramite il ritrovamento di manoscritti sovrannaturali che fungono da moneta di scambio.



A proposito di raccolta di oggetti, la componente investigativa di Alan Wake 2 è una delle meccaniche predominanti del gameplay nei panni di Saga, la quale sarà obbligata - per avanzare - a compiere una indagine piuttosto meticolosa.

La fase investigativa

L'ottenimento di documenti e prove di varia natura, come in un detective game à la Sherlock Holmes, implica la necessità di mettere insieme i pezzi del puzzle criminale all'interno del "palazzo mentale" dell'agente, che assume qui la forma di una quieta baita di montagna.

Ci sarà concesso di estraniarci dalla realtà in qualsiasi frangente alla pressione di un solo tasto, tuttavia ciò non ci renderà immune ai pericoli che ci circonderanno. In sostanza, rifugiarci nel palazzo mentale di Saga non potrà rivelarsi una furba scappatoia per evitare situazioni molto pericolose. All'interno di questo luogo, la protagonista deve collegare tra di loro le prove nel modo corretto, altrimenti - in caso di errore - sarà impossibile proseguire. A quanto sembra, un'esplorazione disattenta e un'errata connessione di indizi potrebbero causare anche la scomparsa, nella zona circostante, di un oggetto fondamentale per il superamento di un ostacolo. In un mondo che è influenzato dagli scritti di Alan, in sostanza, il mancato ritrovamento di una pagina in cui viene citato un determinato avvenimento ne causa, conseguentemente, l'assenza nella realtà di Saga. Nel palazzo mentale, oltre a controllare la mappa e a potenziare il suo arsenale, l'agente dell'FBI può anche tracciare un profilo psicologico dei killer, intuendo le loro prossime mosse e dando così una concreta spinta all'indagine. Qui ancora una volta gli spettri della mente emergono sotto forma di visioni, per dar concretezza all'incubo.

I colori dell'orrore

Non sono le fasi più action ad averci convinto maggiormente nella demo di Alan Wake 2. Le movenze di Saga, i tempi delle schivate, e i ritmi delle sparatorie sembrano, quantomeno dalla presentazione a cui abbiamo assistito, ancora ingessati, volutamente flemmatici. I Taken, ossia i nemici corrotti dall'Oscurità, si muovono goffamente, con fare singhiozzante, e devono prima essere purificati dalla torcia in dotazione per divenire vulnerabili, una meccanica che propone una perfetta continuità con quella del primo episodio.

Ciò che ha messo in mostra il potenziale di Alan Wake 2 è invece la gestione della fotografia: un ventaglio di cromatismi cangianti, il cui impatto è sia simbolico sia puramente cinematografico. La scena cambia di continuo, sovrappone e miscela immagini, suoni, colori, in una sinfonia orrifica di lamenti di psicopatici e grida disperate. Nella creazione di un mondo in cui le realtà si confondono, Alan Wake 2 eredita l'eclettismo visivo di Control, incanalato in un contesto à la Twin Peaks il cui fascino persevera nel tempo.