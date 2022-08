Apex Legends si evolve con la Stagione 14 Caccia

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Una nuova stagione è ormai all'orizzonte per il battle royale targato EA e Respawn Entertainment. Sempre più ricco e popolato, Apex Legends si è fatto tascabile da poco più di tre mesi, colonizzando i dispositivi mobile con un'incarnazione che nulla ha da invidiare alla controparte maggiore. Dopo Salvatori, la tredicesima stagione che è andata ad aggiungere al roster il fratello di Bangalore, Newcastle, e una miriade di altre novità (qui il nostro speciale sulla stagione 13 di Apex Legends), è giunto il momento di soffermarci sull'aggiornamento contenutistico estivo. Chi è Vantage? Quali sono le sue abilità ma, soprattutto, cosa ci aspetta nel rinnovato King's Canyon? Ecco cosa ci ha raccontato il team di sviluppo.

We've got Vantage!

Secondo l'Ufficio Anagrafe delle Terre Esterne, Vantage risponde al nome di Xiomara "Mara" Contreras, figlia di Xenia Contreras, nata sul pianeta Págos, una distesa gelida priva di insediamenti umani, al di fuori della coppia madre-figlia. Questo ha portato la giovane a crescere secondo i duri insegnamenti della donna, così da diventare un'abile cacciatrice. La vita di Mara viene sconvolta quando - contravvenendo alle direttive di Xenia - decide di esplorare un'astronave intrappolata nei ghiacci.

Mossa da una curiosità che solo la giovane età può giustificare, la ragazza si addentra comunque nel vascello interstellare, innescando accidentalmente dei sistemi di difesa che la scambiano per sua madre. La donna infatti era condannata all'ergastolo e una volta si trovava proprio nelle prigioni della nave di detenzione, chiamata per l'appunto Vantage.



Da qui l'inizio di una fuga precipitosa, in cui Mara viene ferita gravemente. Per fortuna Xenia riesce a trovare la figlia ma si rende conto che le sue ferite sono molto gravi per porterla curare: ecco perché attiva un segnale di soccorso, con le autorità che si precipitano sul pianeta per prestare soccorso alla giovane e assicurare sua madre alla giustizia.



Incapace di inserirsi nella società, una Mara ancora diciottenne si unisce agli Apex Games sotto lo pseudonimo di "Vantage" e con uno scopo preciso: attirare l'attenzione e raccogliere sostegno per favorire la liberazione della madre detenuta (a suo dire, ingiustamente). La guerriera scende nell'Anello portandosi dietro tutta la dotazione che l'ha accompagnata durante la sua crescita: il fucile da cecchino (dello stesso tipo di quelli trovati nella nave-prigione) con cui ha imparato a cacciare e il suo fido companion pipistrello.

La nuova leggenda, dunque, si discosta dai canoni a cui ci ha abituati Respawn da un po' di tempo a questa parte. Vantage infatti è fondamentalmente un cecchino, una combattente specializzata in scontri dalla lunga distanza. Anzi, possiamo considerarla come un "ibrido" tra sniper e ricognitore, come ha confermato il Legend Designer Chris Winder. Il creativo ha fatto riferimento a una tipologia di personaggio che il team voleva realizzare da un po', perché fino ad ora si è concetrato su leggende di natura differente.



Sotto il profilo del design, Winder e i suoi sono passati attraverso una gran quantità di concept e prototipi diversi, fino a settare la potenza del fucile, che può provocare il knockout istantaneo, e le sinergie con gli altri guerrieri. Vantage infine è stata pensata per lavorare a stretto contatto coi ricognitori e in realtà, disponendo di talenti simili ai loro, può raccogliere informazioni in modo altrettanto efficace.

Nello specifico, l'abilità passiva chiamata Lente Rivelatrice permette a Vantage di raccogliere informazioni vitali per la squadra puntando verso un nemico. In tal modo permetterà agli alleati di scoprire il tipo di leggenda che l'avversario sta usando e soprattutto la sua distanza dal gruppo.



Come se non bastasse, la cacciatrice potrà contare su dati precisi in relazione alla gittata dei proiettili, nel caso in cui dovesse utilizzare il fucile da cecchino. Per quanto riguarda l'abilità tattica - chiamata Volo di Echo (Echo è il nome del companion della giovane) - questa consente a Vantage di cambiare in un batter d'occhio la propria posizione, saltando in un punto più elevato o riparato.

Il talento neanche a dirlo prende il nome dal pipistrello della guerriera, che potrà saltare proprio nel punto in cui sarà stata inviata la creatura, che insomma favorirà la rapida rilocazione della sua padrona. L'abilità definitiva invece non poteva che essere collegata al suo fucile da cecchino, appositamente modificato. I nemici colpiti dal Marchio del Cecchino infatti vengono scansionati, a beneficio della combattente e del suo team, che peraltro ottiene un aumento del 15% dei danni che può infliggere loro. Parliamo insomma di un'aggiunta al roster peculiare e degna d'attenzione, perché potrebbe fare la felicità di chi vuole dilettarsi con armi ad alto potenziale mantenendosi a debita distanza dal nemico.

Le modifiche a King's Canyon

Nella prossima season non troveremo solo Vantage ad attenderci ma anche un nutrito pool di novità contenutistiche, a partire dalle modifiche a King's Canyon. In particolare, la mappa è stata "ampliata" con nuovo punto d'interesse chiamato Reliquia. Questa zona è sostanzialmente quella di Skull Town, distrutta da una mega esplosione qualche stagione fa. Con il prossimo aggiornamento quindi tornerà a vivere, sempre con l'iconico teschio al centro della scena.

La zona di Cage, da sempre piuttosto dominante, è stata anch'essa rivista, a cominciare dalla struttura, che è stata aperta per fornire meno coperture e un maggiore equilibrio. Nelle Fallen Shore il team ha deciso di aggiungere diversi edifici. In altri luoghi della mappa è stato dato un risalto più ampio alle possibilità di rotation delle squadre e non solo: il team ha deciso di rendere un po' più prevedibile l'afflusso dei giocatori nelle scorciatoie proprio in fase di rotation, così da eliminare diversi passaggi che favorivano il disingaggio. L'auspicio è che si possa creare maggior varietà nelle situazioni di gioco.



Migliorie andranno a toccare anche il loot, da molti considerato un po' troppo squilibrato in termini di rarità e mal distribuito sul territorio, con gli addetti ai lavori che sono intervenuti per riequilibrare la distribuzione del bottino in vari punti d'interesse e risolvere questa disparità.

Riguardo alle altre innovazioni, possiamo segnalarvi l'aumento del level cap, questa volta addirittura triplicato, con tre "scalini" totali suddivisi in 500 livelli ciascuno. Ulteriori update e bilanciamenti si concentreranno su armi e attachment, con un nuovo accessorio chiamato "laser sight" per SMG e pistole.