Apex Legends: uno sguardo a Mad Maggie e alle novità della Stagione 12

Dopo Escape, undicesima stagione ufficiale del battle royale targato Respawn ed EA (rinfrescatevi la memoria con la nostra guida a Apex Legends Escape) che ha come sempre portato una marea di gradite novità, sta per arrivare una stagione tutta nuova, definita Ribellione. Noi abbiamo potuto sbirciare alcuni dei contenuti che arriveranno tra pochissimi giorni. Ribellione si è già presentata al grande pubblico appena qualche giorno fa e ha già messo sul tavolo le sue carte vincenti: una nuova leggenda, Mad Maggie; una modalità Controllo 9v9; ricompense per tutti per festeggiare il terzo anniversario e il ritorno di Olympus. Insomma, la dodicesima stagione di Apex Legends punta ad alzare ancora l'asticella, surclassando quelle precedenti e ponendosi come l'update più ricco di sempre. Vi raccontiamo le principali novità che debutteranno il prossimo 8 febbraio.

Mad Maggie

Mad Maggie è un personaggio già noto a tutti gli appassionati del battle royale targato Respawn ed EA. Se la ricordate, abbiamo visto per la prima volta la combattente qualche stagione fa, per la precisione nella stagione 8 Mayhem di Apex Legends. Ora la grande amica/nemica di Fuse (se non ricordate i loro trascorsi vi invitiamo a recuperare il nostro speciale su Mayhem), arriva a un anno esatto di distanza da colui che per Maggie è stato praticamente un fratello.

Giusto per riassumere in poche righe i loro trascorsi, i rapporti tra Walter "Fuse" Fitzroy e Mad Maggie si sono raffreddati - per usare un eufemismo - quando il ragazzo ha deciso di lasciare il pianeta Salvo (introdotto nella lore del titolo proprio l'anno scorso) per intraprendere la sua carriera negli Apex Games. Una scelta vissuta da Maggie come un imperdonabile tradimento nei confronti di tutto quello che i due avevano costruito e immaginato per il futuro di Salvo.



Nel video di "Stories from the Outlands" di Fuse - che vi proponiamo nuovamente per rinfrescarvi la memoria - vediamo i due crescere insieme e stringere con gli anni un forte legame fondando la banda mercenaria Artiglio della morte. Tuttavia, quando Fuse ha detto a Maggie che si sarebbe unito agli Apex Games, la discussione è degenerata sino alla deflagrazione che ha portato Fuse a perdere il braccio.

Non contenta, Maggie ha persino sabotato il debutto di Fuse negli Apex Games praticamente distruggendo grandi porzioni della mappa di King's Canyon, più per cercare di smuovere gli animi e provocare una rivolta su Salvo per rovesciare la Commissione, che per vendicarsi dell'ex amico.



Proprio in seguito a questi crimini, Maggie è stata arrestata dalla Commissione sino alla sentenza che ha portato alla condanna capitale. Tuttavia, Eduardo Silva, il padre di Octane e il CEO di Silva Pharmaceuticals, ha deciso diversamente: costringerla a partecipare agli Apex Games secondo lui sarebbe stata una soluzione migliore. Dunque, Mad Maggie debutta nei giochi senza godere di alcun favore del pronostico ma contando su alcune abilità decisamente interessanti, che non vediamo l'ora di poter testare!

Trivella da Sommossa: questa abilità attiva permette di lanciare una trivella "tascabile" che si attacca alle superfici e permette di stanare gli avversari, bruciandoli al di là degli ostacoli.



Delirio di guerra: è l'abilità passiva che permette a Maggie di evidenziare i nemici a cui sono stati inflitti dei danni e soprattutto aumenta la velocità mentre si imbraccia uno shotgun.



Palla Demolitrice (ultimate): nomen omen per la sua ultimate. Non è altro che una palla che mentre rotola aumenta la sua velocità sino ad esplodere accanto ai nemici.

La "nuova" Olympus

Con la nuova stagione il team di sviluppo ha deciso di far tornare anche una mappa piuttosto apprezzata dai giocatori: Olympus. Con diverse novità interessanti, stando a ciò che ci è stato mostrato. Anzitutto la mappa è stata ampliata, per fare posto a nuovi elementi ambientali e, soprattutto, favorire le rotation e gli spostamenti dei giocatori che utilizzano leggende dalla mobilità meno marcata (per questo sono state aggiunte nuove zipline e soprattutto sono stati rimossi elementi troppo elevati, raggiungibili solo da una manciata di leggende).

Nella mappa è stato installato un congegno che ne permette il teletrasporto (si vede benissimo l'effetto nel trailer di lancio) dell'intera città.



Qualcuno, però, l'ha sabotato (sempre Eduardo Silva?) e la mappa non solo è un completo caos ma presenta anche molti elementi architettonici del tutto nuovi ed instabili, che compaiono e scompaiono, rendendo il tutto piuttosto difficile da leggere tatticamente. Inoltre, il nuovo Terminale al centro della mappa funge da area centrale di smistamento per le squadre mentre, il propulsore fasico rimarrà un elemento interattivo. Una volta attivato, genererà tre sfere cariche di bottino. A ogni attivazione è garantita almeno una sfera Oro, e tra un'attivazione e l'altra si dovrà attendere un cooldown di 45 secondi. Ogni attivazione, però, produrrà un rumore molto forte che potrebbe richiamare i giocatori nelle vicinanze.

Controllo 9v9

La stagione 12 introdurrà anche una nuovissima modalità di gioco: Control. La nuova modalità di gioco a tempo limitato (durerà, al momento, per circa tre settimane, giusto per festeggiare i tre anni del titolo), porterà una ventata d'aria fresca nelle tradizionali meccaniche di gioco di Apex Legends.

Anzitutto, sarà una modalità a squadre, non più 3v3 bensì questa volta 9v9. Non solo: l'obiettivo sarà quello di conquistare e controllare dei punti ben precisi della mappa di gioco sino alla vittoria definitiva. Ogni zona controllata farà guadagnare dei punti per ogni secondo che rimane sotto il vostro controllo. Vincerà il team che per primo raggiungerà la soglia dei 1.250 punti.



Inoltre, un'altra enorme differenza di Control rispetto alle normali modalità di Apex è che sarà previsto un respawn senza limiti. Ciò significa che questa modalità di gioco sarà accostabile a un tipico match da FPS che di uno da battle royale. Stando a quanto sappiamo, si tornerà piuttosto velocemente sul campo di battaglia, una volta morti.



Tra l'altro la modalità Controllo consentirà ai giocatori nella fase di selezione di cambiare leggenda o equipaggiamento per passare a uno stile di gioco diverso e testare, così strategie e tattiche sempre nuove, nel caso in cui quelle scelte all'inizio non dovessero andare bene. Insomma.

La parola d'ordine di Controllo sarà adattamento. Il campo di battaglia, tra l'altro, sarà in continua evoluzione e cambierà le carte in tavola con diverse variabili, come gli eventi a tempo che cambieranno le condizioni del terreno di scontro e degli stessi checkpoint. Ci saranno dei bonus legati alla cattura del checkpoint, ad esempio. Verranno aggiunti dei punti premio a una determinata zona e inizierà un conto alla rovescia. Il team che avrà la zona sotto il suo controllo allo scadere del tempo si aggiudicherà un bonus. L'obiettivo è ovviamente quello di far sì che i giocatori cerchino di confluire in una specifica zona e condensino i loro sforzi in scontri frenetici mantenendo così il ritmo dell'azione elevato e sempre interessante.

Mantenere il controllo delle zone sarà fondamentale anche poter scegliere il punto di rientro. Un po' come accade nella modalità conquista di Battlefield, la base del team sarà il punto di rientro predefinito; conquistando le altre zone, invece, permetterà ai giocatori di sfruttarle come per restare più vicini all'azione di gioco.



Un'altra aggiunta interessante alle meccaniche di gioco di Controllo sarà il cosiddetto "sistema di valutazione". In pratica, eseguendo determinate azioni durante il match (uccidere avversari, assistere i compagni, conquistare zone e così via) si salirà nel punteggio, passando da un Tier a uno superiore. Le valutazioni si dividono in tre Tier: raro (blu), epico (viola) e leggendario (oro). Passare al livello successivo diventa progressivamente più difficile, ma una volta riusciti si otterranno automaticamente armi ed equipaggiamento di livello superiore, corrispondente al Tier in cui si rientrerà. Ovviamente, se il giocatore verrà ucciso, dovrà ricominciare da capo; non potrà rientrare con l'equipaggiamento guadagnato in quel modo. Le mappe della modalità Controllo comprenderanno alcune aree ben precise, già note ai giocatori: i Laboratori Hammond per Olympus e Barometro per Passo della Tempesta.

Buon compleanno, Apex Legends!

In occasione del terzo anno di vita del titolo, le celebrazioni si protrarranno come abbiamo già fatto cenno per tre settimane. Oltre al canonico battle pass ricolmo di ricompense, i giocatori potranno sbloccare nuovi oggetti semplicemente facendo il log in e completando le sfide dedicate. Eccole.



Settimana 1 (8-15 febbraio), si potrà sbloccare Octane e tre Pack dedicati; Settimana 2 (15-22 febbraio), nella seconda settimana arriverà Wattson e tre Pack a tema. Infine, nella Settimana 3 (22 febbraio - 1 marzo) i giocatori potranno avere Valkyrie, tre Pack a tema e un Pack leggendario. Se possedete già le leggende, riceverete comunque i tre pack dedicati alla leggenda protagonista di quella specifica settimana.