Apex Legends: tante novità in arrivo! Stagione 13 e debutto su smartphone

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Apex Legends è un titolo che non solo si evolve senza soluzione di continuità (fin qui tutto normale, data la sua natura di GAAS), ma addirittura ogni nuova stagione aggiunge una quantità di cambiamenti, novità e modifiche, tale da far impallidire l'update precedente. La dodicesima Ribellione - e qui trovate lo speciale sull Stagione 12 di Apex Legends - ci aveva già regalato una nuova leggenda (Mad Maggie), una modalità Controllo 9v9 e ricompense per festeggiare al meglio il terzo anniversario ma la nuova farà anche di più: oltre alla nuova leggenda infatti dobbiamo aspettarci delle modifiche a Passo della Tempesta, gli aggiustamenti alla modalità classificata e soprattutto... la versione mobile!

Apex Legends su smartphone

Apex Legends debutterà su smartphone molto presto. Il team di sviluppo ci ha raccontato della volontà di Respawn di garantire l'accesso al titolo a un pubblico sempre più ampio e ci ha svelato un po' il processo che ha portato alla creazione della versione portatile del battle royale.

La trasposizione tascabile è stata creata partendo da zero, dalle fondamenta: prima di tutto si è partiti con una road map ben precisa, che ha avuto come punto di partenza l'ottimizzazione dell'applicazione e dell'esperienza di gioco in modo che possa adattarsi alla maggior parte dei dispositivi e ai contenuti dedicati alla versione portatile.



All'uscita, poi, ci saranno ben dieci leggende tra cui scegliere. Ciliegina sulla torta, si potrà fare ritorno a King's Canyon, coi giocatori vecchi e nuovi che oltre a potersi godere le modalità già esistenti avranno accesso a una serie di sorprese non ancora annunciate. Siccome Apex Legends Mobile uscirà questo mese, in compenso, non dovremo attendere molto per avere delucidazioni in merito.

Evoluzione di Passo della Tempesta

Con il nuovo aggiornamento arriveranno dunque molte novità proprio per Passo della Tempesta. Come potete vedere dal trailer, una mastodontica bestia è improvvisamente sbucata dalle profondità degli abissi e ha iniziato a seminare la distruzione attorno a sé. Inutile sottolineare l'eroico sforzo delle Leggende, unite nell'improba impresa di sconfiggere il mostro. Grazie al

decisivo contributo della nuova aggiunta al roster il gigantesco nemico è stato alla fine sconfitto e nella nuova versione della mappa i giocatori potranno "visitare" la carcassa del titano, non solo per sfruttarla come un mezzo per procedere alla rotation locale, ma anche per trovare tesori preziosi ed equipaggiamento utile a proseguire l'avventura all'interno dell'anello.



Nel corso dello scontro, infatti, sono riaffiorati dei vecchi compound appartenenti alle armerie IMC, ricolmi di armi e bottini custoditi da temibili spettri robotici. I giocatori, dunque, dovranno combattere anche contro questi inarrestabili avversari per guadagnarsi le ricompense di questo minigioco PVE. Le armerie dimenticate di Passo della Tempesta sono state dunque riattivate dall'epico scontro tra le Leggende e la bestia e ci permetteranno di scoprire un po' di più sul background narrativo che sostiene la cosmogonia di Apex Legends.



Questo sito, infatti, sembra essere un lascito antico, risalente addirittura alla Guerra della Frontiera. Un sito costruito per servire lo sforzo bellico dell'IMC ma in realtà mai utilizzato.

Questo sito, come abbiamo anticipato, fungerà da minigame per i giocatori all'interno del match. Una volta entrati nel perimetro di base, i concorrenti attiveranno le difese perimetrali della struttura e partirà un countdown di 60 secondi in cui dovranno affrontare ondate sempre più aggressive di robot guardiani. In aggiunta, una volta entrata una squadra si innalzeranno le barriere che impediranno ai team nemici di irrompere all'interno per metterle i bastoni tra le ruote. Il loot racimolato alla fine dello scontro sarà dei più vari, dall'upgrade per l'equipaggiamento, al random drop di armi e attachment rari.

Newcastle

Da un po' di tempo, se includiamo i leak sulle nuove Leggende di Apex Legends, conosciamo il nome di colui che si aggiungerà al roster degli Apex Games: Newcastle.

Saviors: quanti Eroi negli Apex Games!

Introdotto con lo spettacolare trailer della scorsa settimana, sappiamo (dall'ultimo Stories from the Outlands) che è in realtà il fratello - per lungo tempo da lei creduto morto - di Bangalore. Newcastle e il suo kit di abilità uniche, stando a quanto confessato da Devan McGuire, designer al lavoro sulla creazione della nuova leggenda, sono in lavorazione da circa due anni. Il processo creativo del team è stato piuttosto lungo e ha generato diverse versioni dell'eroe, fino a quando non è emersa quella dai tratti fisici e caratteriali più indicati. L'intelaiatura contenutistica da cui è partito il team di sviluppo si è basata principalmente su un assunto preciso: non creare il solito eroe difensivo, tutto muscoli, serioso e dotato dei più tradizionali strumenti atti a tale scopo. Proprio per questo motivo il design finale ha soddisfatto così tanto gli addetti ai lavori.



Parliamo in sostanza di una Leggenda difensiva ed efficace, estremamente divertente da usare e dotata di senso dell'umorismo, tanto nelle battute quanto nelle movenze. Una cifra stilistica già seguita dal team di sviluppo per altri combattenti. Inoltre, rispetto alle altre Leggende improntate alla difesa, Newcastle si pone in una linea intermedia tra il difensore e il supporto.

Un anchor, come ci ha tenuto a sottolineare Devan McGuire. Il kit di Newcastle insomma ruota attorno alla protezione degli alleati e al supporto dei compagni di squadra attraverso l'agevolazione della loro rotation in posizioni sicure. Analizzeremo maggiormente nel dettaglio la nuova leggenda nel corso di un articolo di prossima uscita!