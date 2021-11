Arise of Awakener: un Action RPG cinese ispirato a Dragon's Dogma

Annunciato a inizio ottobre, in occasione del Tokyo Game Show 2021, Arise of Awakener è il nuovo titolo in via di sviluppo presso lo studio turco Taner Game, che stando a quanto rivelato dal publisher cinese Gamera Game esordirà nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Sebbene la data di lancio sia molto lontana e le informazioni sul prodotto scarseggino ancora, l'action RPG in terza persona ha già suscitato la nostra curiosità sfoggiando un'ambientazione medievale squisitamente ispirata all'indimenticabile Dragon's Dogma (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Dragon's Dogma: Dark Arisen). In attesa che il sodalizio torni a parlare del progetto, abbiamo posto sotto esame gli asset finora in nostro possesso, allo scopo di apprendere quanti più dettagli possibili sul nuovo gioco di ruolo.

L'ascesa del Risvegliato

Sfortunatamente per ora non disponiamo ancora di alcuna informazione sulla componente narrativa di Arise of Awakener, ma il trailer di annuncio e la descrizione fornitaci dal publisher hanno comunque rivelato che il titolo d'azione per giocatore singolo sarà ambientato in un mondo fantasy ispirato all'Europa medievale.

In questa meravigliosa e al contempo perigliosa realtà i giocatori vestiranno i panni di un avventuriero e intraprenderanno un lungo percorso di vendetta e redenzione: come suggerito dal titolo del gioco, l'obiettivo del protagonista sarà infatti quelli di diventare un potente "Risvegliato", ragion per cui sarà costretto a imbarcarsi in un'epica avventura assieme ai propri compagni di squadra e farsi strada in un mondo interamente dominato dalla magia. Per il momento Gamera Game ha voluto fornirci particolari dettagli sul protagonista della vicenda, ma osservando il trailer si evince che questo non sarà un personaggio predefinito, bensì un avatar personalizzabile, come appunto avvenuto in Dragon's Dogma e tanti altri progetti simili. Non solo gli utenti saranno liberi di modificare l'aspetto o addirittura il sesso dell'eroe principale, ma dovranno sceglierne la classe fra le tre finora confermare: l'immancabile Guerriero, che presumiamo disporrà di statistiche piuttosto bilanciate e andrà incontro agli amanti del combattimento corpo a corpo, l'Arciere, che soddisferà le preferenze di coloro che invece preferisco lottare sulla distanza, e infine il Mago, che compenserà la scarsa difesa con incantesimi strepitosi e dirompenti.



Indipendentemente dalla scelta compiuta, i giocatori si ritroveranno a esplorare tante città parecchio estese, che come imposto dalla tradizione consentiranno loro di cimentarsi in molteplici attività secondarie. Lontano dai centri abitati, invece, si aprirà un affascinante realtà fantasy caratterizzata da forzieri da saccheggiare, risorse da raccogliere e tantissime creature fantastiche da ingaggiare in frenetici combattimenti qui proposti in chiave hack'n'slash. Nel mondo di Arise of Awakener, del resto, ci imbatteremo di continuo in orde di non-morti, grotteschi ciclopi, demoni oscuri e persino dei maestosi draghi, che a quanto pare potranno essere persino domati e cavalcati.

Una volta entrato in possesso di un esemplare di drago, il giocatore potrà infatti saltargli in groppa e sostituire i classici cavalli con una creatura in grado di volare e spostarsi molto più velocemente nel vasto mondo di gioco. Va comunque precisato che in Arise of Awakener non mancheranno nemmeno le aeronavi in stile Granblue Fantasy (siete a un click di distanza dalla nostra più recente anteprima di Granblue Fantasy: Relink), che come nell'attesissimo action RPG di Cygames potranno essere utilizzate per dar vita ad accesi scontri navali o per abbattere più facilmente i mostri più impegnativi.



A tal proposito, il trailer di annuncio ci ha mostrato le bordate che una manciata di navi si scambieranno in uno spettacolare paesaggio molto simile alle leggendarie Montagne Fluttuanti di Pandora, i Monti Alleluia ammirati nel blockbuster Avatar di James Cameron.

Realizzato in Unreal Engine, Arise of Awakener si trova al momento nelle fasi iniziali dello sviluppo (come confermato anche dalla dicitura in sovrimpressione presente nel trailer) e nei prossimi mesi potrebbe andare incontro a cambiamenti piuttosto radicali. A ragion veduta, per il momento preferiamo rimandare a data da destinarsi qualsiasi impressione preliminare sull'intelaiatura tecnica. Al contrario, l'impianto ludico votato alla velocità promette faville, e sebbene al momento ci sia stata del tutto preclusa la possibilità di osservare l'interfaccia utente (in quanto questa ci avrebbe fornito parecchie informazioni extra sul gameplay), il sistema di combattimento in salsa hack'n'slash brilla già per frenesia e ferocia. Indipendentemente dalla classe selezionata, Arise of Awakener si direbbe caratterizzato da un combat system assai aggressivo, che ci auguriamo possa tradursi in battaglie impegnative e spettacolari quanto quelle offerte dal celebre titolo di casa Capcom.



Come specificato in precedenza, Arise of Awakener sarà un action game per giocatore singolo, tuttavia gli utenti potranno portarsi dietro un certo numeri di compagni che possano assisterli in battaglia.

Non è chiaro se il prodotto includerà o meno delle meccaniche finalizzate a modificarne il comportamento, ma quantomeno il trailer di esordio ci ha mostrato che la squadra sarà alquanto attiva e che sarà composta da almeno tre personaggi diversi, incluso quello controllato dal giocatore. In questo modo l'utente dovrebbe poter contare sulle abilità esclusive di tutte le classi disponibili e formare un team virtualmente in grado di affrontare qualsiasi situazione e avversario. Non resta dunque che attendere il momento in cui Arise of Awakener tornerà a mostrarsi sotto i riflettori, invitandoci magari a salire in groppa ai suoi magnifici draghi e a effettuare una prova sul campo.