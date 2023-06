Armored Core 6: un gameplay pieno di libertà, azione e personalizione

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Vedere in azione Armored Core 6 trasmette una sensazione di caos controllato, nella cui coltre di fumo, fuoco e proiettili, i mecha duellano suonando un concerto di clangore metallico. Ma questo spettacolo ha un costo, ed è la temerarietà: la stessa di quei giocatori che dovranno dar fondo alla loro tenacia per avere la meglio sulle sfide proposte da Fires of Rubicon. Chi possiede una discreta familiarità con la serie sa già che combattere a bordo di questi mostri corazzati non sarà un'impresa da prendere sottogamba. Il team stesso ne è consapevole e infatti, come ha confermato From Software stessa, uno dei pilastri portanti dell'opera consiste proprio in quel senso di appagamento che deriva dall'aver superato un arduo ostacolo.



Nel corso della presentazione a porte chiuse del Summer Game Fest, quando ci è stata mostrata un'estesa sequenza di gameplay, i rappresentanti dello studio nipponico hanno ribadito che Armored Core 6 "unisce le fondamenta ludiche della saga con la filosofia di design dei più recenti giochi a marchio From Software". Volendo parafrasare la suddetta dichiarazione, preparatevi a una dura battaglia.

Osserva, analizza, attacca

Una piccola nota aggiuntiva, per scrupolo di chiarezza, rivolta a chi la serie non la conosce affatto: Armored Core 6 non è un soulslike, anche al netto del grado di complessità che lo contraddistingue, e del fatto che il team abbia incanalato in Fires of Rubicon tutta l'esperienza accumulata con i suoi ultimi successi. È piuttosto un action game single player (e PvP online) a base di letali robottoni che negli anni ha cambiato più volte il ritmo della sua andatura ludica, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale su Armored Core.

Dove From Software sceglie di osare di più rispetto al passato della serie è nel level design. Ancora una volta, come ad esempio - e pur con le ovvie distinzioni - avviene in Assassin's Creed Mirage, è il modo in cui sono state architettate le ambientazioni che sembra far la differenza (qui l'anteprima di Assassin's Creed Mirage). I livelli sono completamente tridimensionali, concepiti in scala a misura di mech, e concedono una pressoché totale libertà di movimento.



Dalla demo si nota subito come l'area della missione che ci è stata presentata possegga una stratificazione elaborata con criterio. Non è solo un esercizio scenografico, perché l'intera struttura esplorabile diviene un campo di battaglia, da analizzare con attenzione per individuare il posizionamento dei nemici tramite lo scanner in dotazione, valutare sbocchi offensivi, e optare per le possibilità d'approccio più remunerative in termini di chance di sopravvivenza.

Attraversare le aree di gioco diviene insomma importante quanto la fase di combattimento. Il level design si unisce così al battle design: l'accentuata verticalità della zona permette al nostro mech di sorvolare l'area, usando il boost per incrementare la velocità di movimento e di conseguenza i tempi dell'esplorazione; al contempo, ci invita anche ad agire di sorpresa, colpendo i bersagli prima che alcuni di essi si accorgano della nostra presenza. Nelle intenzioni di From Software, Armored Core 6 propone un misto tra libertà e dinamismo dell'azione, alla ricerca di un accurato bilanciamento tra attacco e difesa che, per forza di cose, andrà sperimentato soltanto con una prova diretta. Volendo basarci solo sull'impatto del level design, le premesse sono più che positive. Così come nei precedenti titoli di From, anche il nuovo Armored Core introduce sfide che, per quanto difficili, possono essere superate con l'osservazione e l'apprendimento delle capacità nemiche. Muoversi all'interno e all'esterno delle zone dovrebbe dunque garantire un'ampia gamma di opzioni strategiche, con un ventaglio di situazioni che il team ambisce a variare il più possibile, così da tenere sempre viva l'attenzione del giocatore. E la sua voglia di lottare.

Personalizzazione estrema

Il movimento del mech e il suo modo di combattere saranno influenzati profondamente dall' "attrezzatura" che sceglieremo di indossare. From Software spinge tantissimo sulla personalizzazione, com'è giusto che sia in un Armored Core, e ci offre la facoltà di modificare ogni elemento del nostro robottone da battaglia. Non è chiaramente un cambiamento solo estetico, perché dotare, ad esempio, il mech di differenti tipi di armi e di gambe rivoluziona del tutto le caratteristiche del mezzo, andando ad agire su valori quali la difesa, la stabilità e la velocità.

Riassemblare il mech per adeguarsi alle varie tipologie di avversari sarà un'assoluta priorità: vien da sé, d'altronde, che ingaggiare un duello contro una rapidissima sentinella mentre i nostri movimenti sono appesantiti da supporti assai ingombranti non si rivelerà una soluzione illuminata. Da quello che abbiamo potuto vedere, a prescindere dalla dotazione, gli scontri di Armored Core 6 mantengono di base quel dinamismo tanto anelato da From Software, senza sacrificare l'impronta tattica in funzione della spettacolarizzazione.



L'importante, a quanto pare, è muoversi di continuo, agire con solerzia, passando - grazie alla feature chiamata Assalut Boost - dallo scontro a distanza a quello ravvicinato. Basta un attimo infatti per sfrecciare in direzione del nemico e duellare con una serie di fendenti melee, per poi allontanarsi di nuovo e passare all'offensiva con missili, cannoni e proiettili.

Cambiare con uno schiocco di dita lo stile di lotta è uno degli elementi distintivi di questo Armored Core, e From Software ci tiene a sottolinearlo, evidenziando quanto eguale valore abbiano sia gli attacchi esplosivi a lungo raggio, sia i colpi corpo a corpo, soprattutto quando avremo a che fare contro gruppi diversificati di nemici e sarà quindi opportuno oscillare velocemente tra un comportamento più aggressivo e uno più guardingo. Colpire un bersaglio con costanza genera poi un effetto chiamato Stagger, che porta l'avversario in una condizione di parziale immobilità e lo rende più vulnerabile. È solo l'interfaccia, al momento, ad averci soddisfatto di meno: molto invasiva e ricca di informazioni, indebolisce la leggibilità dell'immagine e finisce anche per minare la spettacolarità delle battaglie.