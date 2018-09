Artifact: Valve lancia il guanto di sfida a Hearthstone e Gwent

Nel corso dei suoi più di vent'anni di vita, Valve si è guadagnata la reputazione di vera e propria "fucina delle meraviglie", e a ben vedere. Suoi sono i due Half-Life, i Portal, Counter-Strike, Team Fortress 2 e Dota 2. Ma l'azienda di Gabe Newell viene ricordata anche e soprattutto per Steam, la più grande e popolata piattaforma di distribuzione digitale. Quando insomma Valve sta per mostrare un nuovo prodotto, tutti hanno le orecchie ben drizzate, ancor più se se si tratta di un videogioco. All'annuncio di Artifact, tuttavia, le reazioni delle platee non furono per nulla entusiastiche: venne infatti presentato come un trading card game basato sull'universo di Dota 2, e molti non esitarono a bollarlo - un po' prematuramente - come un'alternativa ad Hearthtstone pensata esclusivamente per racimolare grana. Niente di più sbagliato. Non solo Artifact ed Hearthstone sono enormemente diversi, quasi agli antipodi, ma il progetto che vede coinvolto il nome di Richard Garfield (che è il creatore di Magic: The Gathering) si prende un rischio enorme. Il gioco di Valve è quindi un azzardo: potrebbe riscrivere la storia dei giochi di carte virtuali o essere sepolto nel cimitero destinato a quelli che hanno provato a farlo.

Trading Card Game

Prima di parlare delle regole di gioco, vale la pena spendere qualche parola per approfondire il modello commerciale di Artifact, che è uno degli elementi più rischiosi e allo stesso tempo intriganti della produzione. In contrasto con tutti gli altri esponenti più agguerriti (Hearthstone, The Elder Scrolls Legends, Gwent), infatti, Artifact sarà distribuito al prezzo di circa venti euro. Già questa è una dichiarazione d'intenti, visto che la fetta di mercato a cui vuole puntare è molto più ristretta.

Si tratta, tuttavia, solo di uno dei tanti fattori che dipingono il titolo di Valve come un titolo creato appositamente per una nicchia: pensate, ad esempio, che non esiste una valuta in-game e i pacchetti potranno essere acquistati solamente con denaro reale (due euro l'uno). In più, qualsiasi carta ottenuta potrà essere scambiata, venduta o comprata sul Mercato della Comunità di Steam, in maniera non difforme da come succede per le skin di Counter-Strike o Dota 2. Questa è di sicuro una scelta rischiosissima, che però Valve pensa d'esser in grado di gestire: si vuole evitare che le bancarelle virtuali (da sempre una giungla difficile da regolamentare) si popolino di carte sovrapprezzate o che si sviluppino "mercati neri" esterni che rischierebbero di destabilizzare tutto.

Il controllo totale della piattaforma Steam potrebbe dare, in ogni caso, l'opportunità a Newell e soci di creare un ambiente estremamente favorevole per il loro gioco: immaginate ricompense esclusive sotto forma di carte, un po' come avviene per quelle destinate alle medaglie sul profilo Steam. Ovvio che tutto ciò necessiti innanzitutto di una prova pratica, e non è detto che l'idea di Valve non crolli come un "castello di carte", appunto.

Se però la necessità di investire denaro è vista come un'operazione un po' sgradita, specialmente se associata ad un titolo a pagamento, bisogna ammettere che l'idea alla base di Artifact è piuttosto onesta. Dopotutto gli altri card game sul mercato non chiedono espressamente soldi, ma spingono ad impiegare tempo nel grinding dei materiali adatti per la costruzione del deck, cosa che Valve vuole evitare. Le partite non sono quindi un modo per completare missioni giornaliere, ed anche se non è chiaro ancora se ci sarà un sistema di progressione (e se sì, come sarà strutturato), già l'idea di duellare esclusivamente per il gusto di farlo non ci dispiace affatto. Aggiungete poi all'elenco di sensazioni positive la vicinanza del sistema a quello dei giochi di carte fisici: l'intenzione è infatti quella di riprodurne il feeling e la libertà, tanto che gli sviluppatori stanno anche pensando alla possibilità di prestare i deck agli amici.

Le regole del gioco

Per parlare delle regole di Artifact bisogna anticipare che si tratta di un card game digitale tra i più complessi in circolazione, e che trae ispirazione da Dota 2 non solo a livello tematico (con carte dedicate, quindi) ma anche nelle meccaniche. Sono presenti carte eroe, equipaggiamento e, udite udite, una struttura suddivisa in tre corsie separate. Prima di addentrarci nell'articolato regolamento vi diamo qualche numero. Al lancio il gioco disporrà di 280 carte, con 44 eroi. I deck sono composti da 40 carte di cui 5 sono eroi (come in una partita di Dota 2) e le restanti sono incantesimi, con un limite di tre alle copie della stessa carta. La particolarità è che non c'è nessun limite alle carte nella mano e nemmeno a quelle in campo, e secondo Newell si potrebbe arrivare ad avere anche un centinaio di unità in contemporanea.

Lo scontro si sostiene in tre "lane" differenti, che sono in tutto e per tutto dei veri e propri tabelloni semi-indipendenti. Su ogni lane c'è una torre con 40 punti vita: l'obiettivo è distruggerne due contemporaneamente o, in alternativa, eliminare l'"Ancient" che spunterà fuori all'abbattimento di una torre (ma avrà il doppio dei punti vita, quindi 80). Sta quindi ai giocatori scegliere se vale la pena concentrarsi su un bersaglio singolo oppure cercare di ottenere la vittoria su due campi di battaglia. Avere la board tripartita è la caratteristica che rende Artifact più difficile da assimilare e padroneggiare, in quanto è necessario un occhio strategico per capire quand'è meglio perdere una battaglia per vincere la guerra. Inoltre è richiesto avere capacità di multitasking e riuscire a pianificare tre situazioni contemporaneamente: una cosa non proprio immediata e poco adatta a partite mordi e fuggi.



È proprio l'identità da gioco espressamente di nicchia a donare ad Artifact un carattere molto forte, che però potrebbe non attecchire nei cuori di una community abituata a ben altro.

Assimilate le informazioni iniziali si procede poi nello scontro vero e proprio. Ad inizio match vengono giocati casualmente due eroi dal deck e tre carte "creep". Entrambe le tipologie di mostro hanno un valore d'attacco e uno di difesa, ma gli eroi non possono morire: se rimossi dal campo, infatti, potranno essere giocati nuovamente dopo pochi turni. La disponibilità di eroi non ancora giocati o di quelli sconfitti in precedenza può essere consultata da un menu in alto a sinistra, che consente di tenere d'occhio il turno in cui è possibile mettere in campo quelle carte (e di conseguenza elaborare l'adatta strategia).

Non sarà raro vedere dei giocatori che sacrificano volontariamente delle carte eroiche solo per riposizionarle, qualche turno più in là, in un'altra corsia dove ne hanno maggiormente bisogno. Gli eroi, inoltre, possono essere di colore blu, nero, verde o rosso: ad ogni colorazione è associato un elenco di incantesimi giocabili solo se un eroe della medesima tonalità è presente sul campo di battaglia. Gli incantesimi sono infatti l'unica tipologia di carte che può essere giocata durante l'action phase (che precede la battle phase) ed i loro effetti sono diversi. Alcuni evocano dei nuovi creep, altri applicano degli effetti permanenti ad una board, altri ancora hanno un'efficacia che si estende per tutti e tre i campi di battaglia. Ovviamente giocare queste carte richiede la spesa di punti mana: come in Hearthstone il pool iniziale incrementa di uno ad ogni turno, ma qui la risorsa è indipendente per ognuna delle tre lane. Questo dettaglio dà ulteriori possibilità, anche perché è avremo l'opportunità di investire punti mana di un tabellone per evocare un incantesimo che avrà invece effetto su uno degli altri due. Volete spendere mana nella prima board perché avete bisogno di rinforzi nella seconda? Potete farlo. Insomma, anche in questo caso la libertà garantita al giocatore è altissima, c'è però da chiedersi se una flessibilità così grande non possa condurre a magagne nel bilanciamento o creare situazioni confuse e poco leggibili. Dubbi del genere non possono essere cancellati senza provare il gioco con mano (è prevista una beta ad ottobre, mentre l'uscita è fissata per il 28 novembre): noi tuttavia confidiamo nel talento di Valve e nella perizia di un uomo come Garfield.



La battle phase è altrettanto complessa da spiegare. Dovete per prima cosa considerare che il posizionamento delle carte è molto importante, poiché non è possibile direzionare gli attacchi. Ad ogni fase dello scontro, infatti, le creature colpiscono nella direzione in cui puntano (di solito frontale, ma dopo ogni turno è possibile che cambi casualmente), se non c'è nessun bersaglio l'attacco viene incassato dalla torre nemica.

Effetti aggiuntivi degli incantesimi possono scombussolare gli esiti degli scontri o addirittura "rompere" il regolamento. Quando un'unità o un eroe perdono tutti i punti vita, vengono rimossi dal gioco. A quel punto il giocatore che li ha eliminati viene ricompensato da una taglia, che è variabile per ogni carta. L'oro è limitato alla singola partita ed è utile nella shopping phase, in cui è possibile acquistare degli "artifact" - carte che non costano mana - a partire da tre diversi elenchi: ci sono alcuni generati randomicamente, altri pescati da quelli disponibili nel nostro deck oppure i cosiddetti "consumabili", cioè pozioni di vario genere (rigenerazione di punti salute, pesca e così via). Si può evitare di comprare qualcosa, ma farlo costa comunque una moneta d'oro, quindi la scelta va pianificata per bene.



Gli eroi dispongono di tre slot differenti, ad ognuno dei quali può essere associato un oggetto di potenziamento (usarne uno diverso sovrascriverà il precedente): le modifiche sono definitive e rimangono dopo la morte, ma faranno aumentare anche la taglia.

Quello di cui vi abbiamo parlato fino ad ora è una descrizione piuttosto superficiale delle regole che caratterizzano Artifact, ma già così la complessità del gioco di Valve sembra altissima. E non vogliamo spaventarvi dicendo che ci sono altri dettagli da tenere in considerazione, molti dei quali variabili in base a ciò che accade sul campo di battaglia e alle sinergie utilizzate nei deck.

Eppure bisogna dire che "sulla carta" questo sistema sembra favorire i giocatori più abili. Bisognerà poi constatare come funzionerà il bilanciamento, quanto saranno avvantaggiati i giocatori che hanno a disposizione le carte più rare e potenti (Valve vuole scongiurare il pay to win) e tutta una serie di altri dettagli essenziali per la vivibilità delle bische virtuali. Se insomma non vediamo l'ora di testare direttamente il funzionamento di Artifact, non possiamo che guardare con ammirazione e sospetto tutte le caratteristiche del regolamento.

Uno stile vivace

Basato sull'estetica non proprio dirompente di Dota 2, Artifact non è un campione di personalità. Ci sono carte più ispirate, altre anonime e bruttine, ma le tonalità un po' cartoon e il look tra il grottesco e il caricaturale di alcune figure si lascia guardare con piacere. Gli effetti delle magie e le animazioni delle board sono anch'esse gradevoli ma non stupefacenti, bisogna comunque tenere in considerazione che il gioco è pianificato in uscita anche su piattaforme mobile, ed è comprensibile che il team abbia voluto puntare sulla leggerezza (il motore è il Source Engine 2).

In ogni caso c'è un elemento che ha catturato la nostra attenzione e che, di fatto, potrebbe trasformarsi in una delle caratteristiche più iconiche della produzione Valve. Stiamo parlando di due piccoli imp (uno per ogni giocatore) che svolgono il ruolo di assistenti: spostano le carte, trasportano i mazzi, mimano gli effetti delle magie e si prendono in giro non appena una torre viene abbattuta. Sono così adorabili e simpatici che una buona idea, valutata sicuramente dalla mamma di Steam, potrebbe essere quella di includere ricompense sotto forma di nuove creature o oggetti estetici a loro dedicati. Vedremo quindi se Valve sarà così lungimirante da puntare ad uno degli elementi di maggior pregio in un titolo che sa essere pulito e piacevole, senza però raggiungere la personalità visiva di giochi come Hearthstone o Gwent.