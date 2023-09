Assassin's Creed il gioco da tavolo: dall'antica Roma all'epoca Sengoku

Ubisoft ci riprova: dopo il successo di Assassin's Creed Brotherhood of Venice, il boardgame incentrato sullo scontro tra Assassini e Templari nella Venezia del Rinascimento, un nuovo gioco da tavolo di Assassin's Creed è in arrivo. A realizzarlo è l'azienda cinese CMON, precedentemente nota come CoolMinisOrNot: CMON è una realtà con una lunga esperienza alle spalle in materia, specie per quanto riguarda i prodotti su licenza. L'ascesa della compagnia, iniziata con un Kickstarter di enorme successo per Zombicide, è stata favorita dai boardgame di God of War, Bloodborne, Cyberpunk 2077 e persino Stranger Things e Scooby-Doo! Ancora meglio, al lavoro sulla trasposizione di Assassin's Creed c'è un team di autori italiani, tra cui i creatori di Brancalonia Max Castellani e Andrea Macchi, insieme a Francesco Nepitello, una delle menti dietro a Lex Arcana e The Lord of The Rings: The One Ring.



Il team di CMON ha recentemente condiviso una lunga serie di informazioni sulla sua ultima fatica, svelando meccaniche, regole e gameplay del gioco. Non ha mancato di mostrare numerose immagini sul contenuto della confezione. Ecco dunque tutto ciò che sappiamo sul boardgame di Assassin's Creed.

Dall'antica Roma alla Seconda guerra mondiale

Partiamo con le brutte notizie: il gioco da tavolo di Assassin's Creed arriverà solo ad ottobre 2024. Se speravate di mettere le mani sul prodotto nel giro di pochi mesi, dunque, potreste rimanere delusi. Nonostante manchi ancora più di un anno alla sua uscita, il boardgame si è svelato in quasi ogni dettaglio, grazie alla sua pagina ufficiale sul sito web di CMON e, soprattutto, ad una corposa guida di Quickstart da 130 pagine, consultabile online.

Quest'ultima ci dà un assaggio della trama, ci spiega tutte le regole principali dell'avventura e non solo: una ventina di pagine della guida, infatti, sono dedicate ai profili dei cinque co-protagonisti, che fungono anche da "base" a partire dalla quale ciascun giocatore può creare un eroe personalizzato (un po' come si farebbe per una campagna di Dungeons & Dragons, per intenderci). I personaggi non sono altro che degli utenti moderni dell'Animus, ciascuno con un antenato illustre nella Confraternita degli Assassini. Abbiamo così Victor Flores Castillo, il cui antenato è Connor, il protagonista di Assassin's Creed III; Yu Shu Lien, discendente della vichinga Eivor, di Assassin's Creed: Valhalla; e Jackie O'Connell, bis-bis-bisnipote di Evie Frye di Assassin's Creed Syndicate. I due personaggi di gran lunga più intriganti sono però l'hacker milanese "Mac" e Philip J. Gallagher, rispettivamente discendenti di Romolo e del Maggiore Gallagher, un assassino britannico dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale.



Romolo e il Maggiore Gallagher non sono mai apparsi prima d'ora nella lunga timeline di Assassin's Creed. Ciò ci porta alla grande novità del boardgame tratto dalla saga di Ubisoft.

La produzione targata CMON ci porterà ad esplorare delle epoche inedite nella longeva storyline degli Assassini e dei Templari. Tra di esse, oltre all'età classica (attenzione, però: non stiamo parlando dell'epoca dell'Impero Romano, ma di quella della mitica fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo, circa 700 anni prima di Cesare e Augusto) e alla Seconda Guerra Mondiale, avremo anche la Prima Guerra Mondiale e il periodo del Sengoku Jidai, ovvero quello delle guerre intestine nel Giappone feudale. Queste ere potrebbero magari diventare le basi per nuovi giochi di Assassin's Creed: in parte, d'altro canto, il periodo del Giappone feudale sarà adattato in Assassin's Creed: Codename Red, che dovrebbe focalizzarsi sul periodo Edo. Come se ciò non bastasse, CMON ha confermato che tutte le epoche toccate dall'RPG saranno canoniche nella macrotrama di Assassin's Creed. Infine, il boardgame non mancherà di esplorare finestre temporali già note: abbiamo citato le avventure della Rivoluzione americana di Connor e quelle altomedievali di Eivor, ma nulla vieterà ai giocatori di riprendere i panni di Ezio Auditore, Altair o Edward Kenway.

Dentro e fuori dall'Animus

Il gioco da tavolo vi permetterà di mettere in scena lo scontro tra Assassini e Templari attraverso varie epoche storiche. Gli appassionati impersoneranno dei Discendenti degli Assassini che si sono susseguiti nel tempo: accedendo all'Animus, essi potranno ottenere le abilità dei propri antenati e, soprattutto, i loro ricordi. Il fine ultimo, ovviamente, è quello di scoprire l'ubicazione dei Frutti dell'Eden e raggiungerli prima che siano i Templari a farlo.

Nel momento in cui è ambientato il gioco, però, la Confraternita degli Assassini è in netto svantaggio nella lotta per salvare il mondo: sono infatti i Templari a possedere il numero più alto di Frutti dell'Eden. Il vostro contributo alla causa, dunque, sarà vitale.



Queste premesse si tradurranno in un gameplay non-lineare e fondato sulla collaborazione: i partecipanti vestiranno i panni di alcuni degli Assassini più noti del franchise Ubisoft, che dovranno attraversare insieme una moltitudine di periodi storici per assicurarsi il possesso dei preziosi manufatti. Vista l'importanza degli Assassini, non stupisce che la Legendary Edition del gioco comprenderà ben 13 miniature dei personaggi principali del boardgame, che potrete dipingere e personalizzare a vostro piacimento.



Al centro della vostra partita (o della vostra campagna) ci sarà l'assassino che avete deciso di impersonare. Per questo, le schede personaggio svolgono un ruolo importantissimo nel gioco. Oltre alle cinque "prefabbricate" di cui abbiamo parlato in precedenza, potrete crearne un'infinità amalgamando statistiche e tratti differenti.

Accanto ai dati generali, come nome, biografia e descrizione, ogni protagonista ha delle "Difficoltà di Approccio" (Approach Difficulty in inglese) diverse a seconda delle azioni che deve compiere. Tali azioni si dividono in quattro categorie, ovvero "Azione", "Stealth", "Ingegno" e "Sociale". Più è alta la difficoltà di approccio legata ad una determinata pratica, più il vostro personaggio faticherà a portarla a termine con successo. Per decidere se l'azione è stata completata o meno, viene effettuato un "Approach Check", ovvero un tiro con gli appositi dadi. Nel fallire un'azione si ottiene uno "Snag", corrispondente per esempio ad una ferita in combattimento. Quattro "Snag" e il personaggio diventa "Broken": nelle sezioni ambientate nell'epoca moderna, ciò significa che egli diventa incosciente e finisce alla mercé dei nemici finché non viene salvato dai compagni; nei frangenti ambientati nel passato, invece, si perde la sincronizzazione con l'Assassino-antenato e il giocatore viene "buttato fuori" dall'Animus fino alla fine della quest in quel periodo temporale. Nella scheda personaggio si trovano anche le voci "Traits" e "Hindrance", ovvero dei peculiari aspetti positivi o negativi dell'alter-ego dell'utente, che possono influire sulla campagna in maniera incidentale, e infine la sezione "Languages", abbastanza auto-esplicativa.



Anche l'antenato Assassino ha delle statistiche proprie, diverse da quelle della controparte moderna. Ogni scheda personaggio è dunque duplice: dovrete sempre tenere in considerazione le differenze di Approach Difficulty e di tratti tra passato e presente prima di buttarvi nella mischia. Inoltre, gran parte della sezione dedicata all'Assassino ruota attorno a un sistema basato sui Punti Esperienza (EXP). La vostra potenza aumenterà in accordo col tempo passato all'interno dell'Animus, tramite un sistema di progressione simile a quello di un RPG videoludico.

La vostra scheda personaggio tiene anche conto del numero e della tipologia di Frutti dell'Eden di cui siete entrati in possesso durante la campagna. Infine, benché la guida di Quickstart non fornisca conferme in tal senso, possiamo ipotizzare che le sessioni nell'Animus saranno intervallate da momenti di raccordo ambientati nel presente, che a loro volta potrebbero vantare sequenze d'azione, prove d'ingegno e fasi stealth.

Il manuale di istruzioni dell'Animus

Una volta creato il vostro personaggio e scoperto il vasto mondo imbastito da Ubisoft e CMON, però, qualcuno potrebbe chiedersi come si gioca al boardgame di Assassin's Creed. Domanda più che lecita, ma la risposta è piuttosto vaga, almeno per il momento. Come in ogni campagna di Dungeons & Dragons, l'immaginazione ha un ruolo importantissimo.

Altrettanto siginificativo però è avere un buon Master, che in questo caso viene chiamato "Reader". La distinzione tra "Reader" e "Players" della produzione CMON è del tutto simile a quella tra Master e altri giocatori in D&D: il primo inventa la trama, decide in quale epoca storica trasportare i suoi personaggi e quali avventure far vivere loro. Con un franchise come quello di Assassin's Creed alle spalle, le possibilità sono infinite: una campagna potrebbe vedervi impegnati nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, per poi catapultarvi all'epoca dei Sette Re di Roma e, infine, trasportarvi nelle Tredici Colonie di fine Settecento o nei Caraibi dell'età d'oro della pirateria. Oppure potreste "saltare" tra la Francia della Rivoluzione, l'antico Egitto e la Firenze del Rinascimento. Tutto starà al vostro Reader e alla trama che si inventerà. Fortunatamente, il Campaign Book "Forging History", in arrivo nel 2024, fungerà da solida base per questo processo creativo: al suo interno saranno incluse tre storyline prefabbricate, divise in una pletora di Sequenze che copriranno più o meno tutti i periodi storici della saga videoludica, più le quattro nuove epoche introdotte dal boardgame. Ogni Sequenza dovrebbe corrispondere ad una sessione di gioco, perciò possiamo ipotizzare che ciascuna delle tre storyline duri circa cinque o sei sessioni. Una volta che avrete preso dimestichezza con l'esperienza, però, nulla vi vieterà di unire tra loro sequenze diverse, di modificare le loro storie.



Il libro più importante, però, sarà l'Animus Handbook, che comprenderà le regole principali del gioco: purtroppo non tutte vengono approfondite dalla guida disponibile gratuitamente online, che rimanda in diversi frangenti al libro cartaceo, che ovviamente non è stato ancora pubblicato. Il tomo viene consigliato sia per i Reader che per gli altri giocatori: esso raccoglie le basi del boardgame, tanto dal punto di vista ludico quanto da quello narrativo (potrebbe insomma introdurre al meglio le figure di Romolo e del Maggiore Gallagher).

Infine, il terzo libro che verrà pubblicato nel 2024 da CMON si chiamerà Legacy of the Brotherhood: Master Assassins e conterrà tantissimi spunti narrativi legati ai personaggi del franchise videoludico, arrivando a coprire anche Basim, il protagonista di Assassin's Creed Mirage. In più, il testo conterrà anche una serie di Sequenze di gioco aggiuntive, ciascuna basata su un Frutto dell'Eden diverso. Insomma, la carne al fuoco sembra essere davvero tantissima, per quello che potrebbe rivelarsi uno dei boardgame più grandi di sempre.