Assassin's Creed Valhalla: arrivano L'Alba del Ragnarok e Crossover Stories

In attesa di sciogliere il velo di mistero che avvolge il prosieguo della saga sulle piattaforme next gen (a tal proposito, avete già letto i rumor su Assassin's Creed Infinity?), con Assassin's Creed Valhalla Ubisoft sta dando vita al progetto post lancio più ambizioso di sempre nella storia del franchise. Il 2022 sancirà la partenza del cosiddetto "Anno 2" per il Season Pass dell'epopea di Eivor, e dopo averci condotto tra le verdi colline irlandesi e nel clamore dell'assedio di Parigi (qui trovate la recensione di Assassin's Creed Valhalla L'assedio di Parigi), l'episodio vichingo si prepara a traghettarci nella mitologia scandinava.



Abbiamo potuto dare uno sguardo in anteprima alle novità che attendono i giocatori in Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok, un'espansione a dir poco massiccia che vedrà la luce a partire dal mese di marzo 2022. Ma non è finita qui: confermando, di fatto, alcuni recenti leak sul crossover tra Kassandra ed Eivor in Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha anche annunciato "Crossover Stories", una serie di missioni in cui assisteremo all'epocale incontro tra i protagonisti degli ultimi due capitoli del brand.

Il Ragnarok alle porte

L'alba del Ragnarok sembra davvero il più ambizioso DLC finora concepito per un titolo della saga. Ubisoft ha infatti promesso una campagna lunga almeno 35 ore, ambientata in uno scenario vagamente familiare per chi ha già vissuto le avventure oniriche di Eivor tra i reami del pantheon nordico.

Con un trailer cinematografico estremamente spettacolare, infatti, L'Alba di Ragnarok ci ha dato modo di carpire alcune interessanti informazioni sul comparto narrativo e su alcune succose novità di gameplay che ci attendono nell'espansione primaverile. Anzitutto, torneremo ovviamente a vestire i panni di Eivor, ma non come guerriero vichingo (o vichinga) e in qualità di jarl del Clan del Corvo: impersoneremo nuovamente la figura di Odino, e questa volta il protagonista assumerà un aspetto più simile all'iconografia classica del Padre di Tutti, dalle vesti regali degli Aesir fino all'iconico occhio bendato. La trama del DLC sarà probabilmente un prosieguo degli incarichi presenti nel gioco base, che preferiamo non rivelarvi per non incappare in spiacevoli anticipazioni. Gli eventi che hanno permesso al nostro eroe di scampare al suo destino innescheranno un conflitto mai visto tra i Nove Regni: una crisi che porterà al ben noto Ragnarok, la fine di tutti i mondi in cui il sovrano di Asgard dovrà affrontare il suo stesso fato incrociando le lame contro il demone Surtur. Proprio quest'ultimo, come svelato dal video di annuncio, sarà probabilmente il nemico finale del DLC. Staremo a vedere in che modo la storia di L'Alba del Ragnarok impatterà sulla vita e sul futuro di Eivor nella storyline principale del gioco.



Il materiale messo a disposizione ci ha fornito anche qualche anticipazione sulle innovazioni ludiche dell'espansione, che a quanto pare non saranno poche. Se in Assassin's Creed Valhalla il sistema di combattimento rimaneva ampiamente ancorato alle abilità terrene di Eivor, questa volta il team di sviluppo ha potuto sbizzarrirsi nella creazione di nuove meccaniche, ma anche di nemici e situazioni inedite con cui arricchire l'impasto ludico della produzione.

Eivor/Odino sarà dotato di armi del tutto nuove (su tutte una Falce magica) che gli daranno la facoltà di sgominare senza pietà svariati avversari mai visti prima: oltre ai già noti Giganti di Ghiaccio, i giocatori dovranno vedersela contro creature di fuoco provenienti dalle ardenti gole di Muspelheim, e i poteri a disposizione del Padre di Tutti gli concederanno di incanalare l'energia elementale delle sue vittime.



L'Alba del Ragnarok permetterà dunque di manipolare la magia, poiché Eivor sarà in grado di assorbire gli elementi per scagliarli sui campi di battaglia. Sempre grazie a questa particolare assimilazione mistica, inoltre, il vichingo potrà riportare in vita i soldati caduti per propria mano e adoperarli in combattimento.



Tra le feature aggiuntive spicca anche una nuova modalità di uccisioni stealth: in linea con i racconti dei miti scandinavi, Odino potrà trasformarsi in un corvo e planare sulle teste dei nemici ignari, riassumendo poi forma umana e sfruttando la sua lama per effettuare un assassinio furtivo. Insomma, con L'Alba del Ragnarok l'immaginario e il gameplay di Assassin's Creed Valhalla promettono di espandersi a sufficienza per fornire alla community altre decine di ore di gioco.

Eivor incontra Kassandra

Nonostante l'Anno 2 di Assassin's Creed Valhalla inizi ufficialmente nel 2022, la community potrà mettere subito le mani su un'iniziativa davvero interessante.

Parliamo, come dicevamo in apertura, di Assassin's Creed Crossover Stories, un evento che sancirà l'incontro di due eroi della serie per la prima volta dopo tanto tempo. Era già accaduto, infatti, che due protagonisti di Assassin's Creed incrociassero il loro cammino: è il caso di Aveline, che in Liberation collabora con Connor durante un breve cameo del paladino di Assassin's Creed III, o ancora di Shay, che si rivela il mandante dell'omicidio del padre di Arno Dorian. Tuttavia, i paini di Ubisoft questa volta saranno più ambiziosi. Se fino a questo momento sono stati i giocatori a viaggiare nel tempo tra le epoche della cronologia di Assassin's Creed, ora saranno i personaggi stessi ad esplorare altri periodi storici.



A partire dal 14 dicembre 2021, dunque, Crossover Stories prenderà vita attraverso due nuove storyline, e ciascuna di esse sarà disponibile all'interno di Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla. Occorrerà dunque rispolverare la vostra copia dell'avventura in Grecia per poter assistere al quadro completo di questo intrigante ed inedito mosaico narrativo: in ciascuna di queste storie, insomma, Eivor avrà l'opportunità di conoscere Kassandra/Alexios e di collaborare con l'Isu per scoprire i misteri legati all'apparizione di un nuovo manufatto.

Sarà interessante capire quali saranno i presupposti di questo crossover: Kassandra/Alexios è, sin dall'epilogo di Odyssey, un essere immortale sopravvissuto fino ai giorni nostri, e non stupisce quindi che i suoi viaggi l'abbiano portata/o sulle sponde inglesi più di mille anni dopo la sua avventura nelle Guerre del Peloponneso. Le premesse per un racconto avvincente, in conclusione, ci sono tutte, ma potremo esprimere un parere concreto solo dopo aver vissuto le due vicende in prima persona.