Assassin's Creed Valhalla: vi raccontiamo il nuovo DLC L'Alba del Ragnarok

Accantonate, per il momento, le proprie gesta terrene, Eivor Morso di Lupo si appresta a vestire nuovamente i panni del Sommo Havi per proseguire il suo viaggio onirico tra i Nove Reami del pantheon nordico. Dotato di rinnovate vesti divine e di armi sovrannaturali, la reincarnazione di Odino dovrà esplorare le lande di Svartalfheim, in un'epopea che lo condurrà faccia a faccia con il Ragnarok.



Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok è dunque il proseguimento della storyline iniziata tra le sale di Asgard nel gioco base poco meno di due anni fa, un'espansione di oltre 35 ore che vedrà la luce su tutte le piattaforme il prossimo 10 marzo. In largo anticipo rispetto alla release abbiamo avuto modo di dare uno sguardo in anteprima alla nuova avventura di Havi, che stando alle parole degli sviluppatori potrebbe fornire qualche interessante risposta sul clamoroso finale di Assassin's Creed Valhalla.



Magia, abilità, combattimento: il Ragnarok incombe

Presentato lo scorso 13 dicembre, L'Alba del Ragnarok aprirà le danze per l'Anno 2 del Season Pass di Valhalla, e sembra avere tutte le intenzioni di spingere l'acceleratore sulla componente fantasy del gioco Ubisoft. Una delle premesse fondamentali che la compagnia ci ha svelato in occasione del nostro hands off è che la storia di Eivor è ancora lungi dal considerarsi conclusa.

Prima di scoprire fin dove si spingerà la sua sete di gloria, però, ci attende un capitolo inedito che completerà e approfondirà la Saga di Odino, in un'espansione che evolverà tutte le feature intraviste nei regni di Asgard e Jotunheim. Havi, dopo gli eventi che lo hanno visto contrapporsi al feroce Fenrir e agli intrighi del perfido Loki, dovrà recarsi a Svaltarfheim per liberare suo figlio Baldr, imprigionato da qualche parte nella terra dei nani. Per Ubisoft, l'occasione è stata indubbiamente ghiotta per addentrarsi nella mitologia norrena e offrire un'esperienza di gameplay molto diversa dall'approccio realistico della campagna inglese, pur mantenendosi in apparenza abbastanza fedele alle fonti documentate dei poemi scandinavi. La cornice fantasy rimarrà comunque centrale nell'impasto ludico di questo corposo DLC: il gioco arricchirà tutti gli elementi di base delle meccaniche proposte in Valhalla, Wrath of the Druids e Siege of Paris (per completezza, eccovi la recensione di Assassin's Creed Valhalla L'ira dei Druidi e la recensione di Assassin's Creed Valhalla L'assedio di Parigi), dall'esplorazione fino al combattimento e persino alla componente stealth. Cuore pulsante dell'esperienza sarà una feature del tutto nuova: come vi avevamo anticipato in occasione della nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla L'alba di Ragnarok, Odino sarà in grado di riportare in vita i nemici caduti in battaglia, rendendoli suoi alleati.



Questo sistema garantirà, a detta del team, opportunità differenti, complice anche la rinnovata abilità mutaforma del protagonista. Quest'ultimo potere darà modo ad Havi di assumere le sembianze di un volatile per velocizzare gli spostamenti lungo la mappa e pianificare ancora meglio gli assalti, inclusa la possibilità di effettuare speciali esecuzioni furtive.

Le novità del DLC non si fermano qui, poiché Ubisoft ci ha raccontato di aver perfezionato ogni singolo aspetto ruolistico del gioco. L'intero vestiario di Havi sarà dotato di un ulteriore livello di potenziamento, che porterà armature, elmi, scudi e lame al grado divino. L'upgrade non riguarderà soltanto le statistiche dell'outfit, ma sbloccherà anche uno slot di rune aggiuntivo: al suo interno potrete posizionare le nuove "Rune di Odino", da collezionare esplorando a fondo ogni anfratto di Svaltarfheim. Allo scopo di vivacizzare ulteriormente l'esperienza ludica gli sviluppatori hanno anche introdotto un'arma inedita: una particolare falce chiamata Atgeir, che a sua volta modificherà lo stile di lotta del nostro alter ego.



Viaggio a Svartalfheim

Tra le novità più interessanti dell'espansione figura una nuova modalità: l'Arena delle Valchirie. Recuperando una feature già proposta in Origins e Odyssey, ossia quella dei tornei gladiatori, la competizione metterà alla prova le abilità della community. Ubisoft ha promesso che all'interno dell'arena troveremo volti emblematici e familiari de L'Alba del Ragnarok e di Valhalla stesso, e che sarà possibile sfruttare modificatori particolari per aumentare il livello di difficoltà e le conseguenti ricompense.

Ipotizziamo, dunque, che tali sfide ci permetteranno di affrontare nemici e boss già incontrati in passato, più potenti e insidiosi di prima, allo scopo di sperimentare e potenziare la propria build.

Le innovazioni ludiche, comunque, non adombreranno il contenuto narrativo dell'espansione. La quest principale porterà il Padre di Tutti, come già accennato, a cercare suo figlio Baldr, tenuto prigioniero dal demone Surtr nel reame nanico. Stando alle promesse del team, la trama ci permetterà di approfondire il lato "divino" di Eivor, ma anche di scoprire il viaggio di un padre - Odino - e di scavare il lato più intimo della sua personalità. Come già detto qualche riga più sopra, l'attenzione nei confronti del pantheon norreno sembra essere uno degli elementi principali dell'opera: il viaggio di Havi ci darà modo di conoscere anche Sinmara, moglie di Surtr, e Glod, il figlio mezzo jotun mezzo muspel del demone di fuoco. Ma non mancherà uno sguardo ravvicinato sulle varie fazioni naniche che abitano Svaltarfheim, ed è proprio a tal proposito che Ubisoft ci ha mostrato una breve demo dedicata a uno degli incarichi principali della campagna.



Abbiamo assistito alla missione della Reliquia, ambientata in una delle regioni più remote del regno nanico. Questo territorio si trova sotto il dominio di Glod, ma Odino sarà costretto ad addentrarvisi per recuperare un manufatto che si rivelerà molto importante per il proseguimento della sua Saga. A metà tra uno scenario prevalentemente montano e una landa devastata da incursioni multidimensionali, Svartalfheim si presenta sin da subito come una mappa piuttosto vasta.

Non estesa quanto l'arcipelago inglese, ma indubbiamente più grande di Asgard e Jotunheim, l'area ci è sembrata simile alla superficie di Irlanda e Francia, pur presentandosi con un'estetica totalmente diversa dai territori umani. La Svartalfheim di Valhalla è stata invasa dai demoni Muspel, le creature infuocate che permetteranno a Odino di acquisire i poteri elementali.



La quest a cui abbiamo assistito è stata piuttosto lunga e ha impegnato il team per circa 30 minuti. Obiettivo della missione, che presumiamo fosse uno degli incarichi introduttivi del DLC, è quello di giungere in aiuto di alcuni nani e trovare alleati che potrebbero sapere qualcosa sull'ubicazione di Baldr. Compito della divinità è dunque prestare soccorso agli abitanti di Svaltarfheim, scendendo nelle viscere di una rovente prigione nanica per trarre in salvo gli sventurati prigionieri.

In seguito, Havi ha ripreso il suo viaggio, allo scopo di inoltrarsi ulteriormente nel dominio di Glod, fino a raggiungere la corte di quello che potrebbe essere il suo primo grande nemico di questa epopea. La demo, purtroppo, si è interrotta sul più bello, proprio nel momento in cui Odino avrebbe dovuto incrociare le lame con la malefica progenie di Surtr.



Dobbiamo ammettere che, da un punto di vista strutturale, lo svolgimento della missione è proseguito sui binari canonici del gioco base, tra raccolta di indizi, esplorazione, infiltrazione e combattimento. A fare la differenza rispetto alle precedenti avventure sono le nuove feature di gameplay: gli approcci stealth, garantiti dalla trasmutazione di Havi in corvo, permettono stavolta soluzioni più strategiche e oculate per ripulire diversamente gli avamposti nemici.



A tal proposito, le rinnovate meccaniche aprono a un sistema di abilità totalmente inedito: i poteri divini di Odino potranno rimanere attivi per un lasso di tempo limitato, allo scadere del quale sarà necessario attendere che le skill si ricarichino. Dalla trasformazione al Potere della Rinascita, che permette di riesumare i muspel uccisi e porli sotto il proprio comando, le nuove abilità non ci sono parse particolarmente rivoluzionarie, eppure abbiamo l'impressione che riusciranno ad arricchire quanto basta l'esperienza di gioco.

Nel caso della Rinascita, ad esempio, abbiamo potuto porre sotto il nostro comando un'abbondante manciata di demoni muspel caduti sotto i colpi della nostra falce. Così facendo abbiamo radunato un vero mini-esercito, che durante l'incarico di infiltrazione si è rivelato utile per sgominare le guardie posizionate nei livelli più profondi del dungeon.



A proposito, l'hands off ci ha permesso di dare uno sguardo preliminare al feeling della nuova arma, che darà vita a combo e animazioni molto diverse da quelle a cui siamo stati abituati nel corso delle campagne inglese, irlandese e parigina. Pur avendo apprezzato alcune delle nuove esecuzioni, ancora non sappiamo quanto ampio sarà effettivamente il ventaglio di lame, armature e poteri: qualche piccola anticipazione, in tal senso, ci è stata fornita dal Game Director Georgi Popov, in un'intervista che vi faremo leggere molto presto su queste pagine. Tuttavia, per saggiare appieno tutta l'epica di questa nuova saga norrena, non ci resta che attendere di immergerci a capofitto nel clamore del Ragnarok.