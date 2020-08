Atelier Ryza 2: tutte le novità del JRPG di Gust

Sin dal lontano 1997, la longeva serie di Atelier si è rinnovata più o meno a cadenza annuale, proponendo ai fai una storia inedita e una protagonista sempre nuova. Con l'avvento della ventiduesima incarnazione del franchise, lo sviluppatore Gust Corporation ed il publisher Koei Tecmo Games hanno invece deciso di effettuare uno strappo alla regola e richiamare sul palcoscenico una nostra conoscenza. Dato lo straordinario successo di Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout, che negli ultimi undici mesi ha venduto più di 420.000 copie, il prossimo inverno saranno di nuovo l'irresistibile alchimista Reisalin Stout ed i suoi affezionati compagni di viaggio a trascinarci in un'avventura ancora più misteriosa, dinamica e avvincente della precedente.



In attesa di poter riabbracciare la vulcanica eroina di quello che al momento è indiscutibilmente il miglior Atelier di sempre (per tutti i dettagli vi suggeriamo di consultare la nostra recensione di Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout), abbiamo raccolto tutte le informazioni finora disponibili sul neo-annunciato sequel, che nei primi mesi dell'anno venturo dovrebbe esordire su PlayStation 4, Steam e Nintendo Switch.



Squadra che vince non si cambia

Conoscendo molto bene la prassi adottata dalla serie Atelier in materia di sequel, negli ultimi mesi ci siamo a lungo domandati quanto ancora i ragazzi di Gust Corporation avrebbero atteso prima di annunciare la nuova protagonista del prossimo episodio, che seguendo la lunga tradizione del brand sarebbe dovuta diventare un'apprendista dell'affascinante Ryza. Avvenuto in occasione del Nintendo Direct Mini di luglio 2020, l'annuncio di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ci ha invece colti di sorpresa e oltretutto ha scacciato il timore di ritrovarci a dover vestire i panni di un'eroina meno convincente: una sincera preoccupazione che in passato, nel passaggio da un Atelier all'altro, si è concretizzata abbastanza spesso. D'altronde, la popolarità di Ryza non ha precedenti, ragion per cui la decisione di Gust di scommettere ancora una volta sulla personalità estremamente vivace della fanciulla e su un character design in grado di massimizzarne il sex appeal appare più che mai azzeccata.



Come ricorderà chiunque abbia portato a termine il capitolo finale di Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout, la giovane alchimista e i suoi amici, dopo aver abbattuto la Ravaging Queen, hanno imboccato strade differenti, allo scopo di realizzare i rispettivi sogni nel cassetto. Soltanto Ryza è rimasta sulla tranquilla e noiosetta Isola di Kurken, ma sembra che anche per la ragazza - che nel frattempo ha continuato a studiare l'alchimia fino a raggiungere i propri limiti - sia infine giunto il momento di lasciarsi alle spalle la terra natia.



Cronologicamente collocato tre anni dopo i fatti raccontati nell'originale, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy spingerà quindi l'affascinante alchimista a trasferirsi nella capitale reale di Ashra-am Baird, in modo tale da poter continuare ad esplorare le antiche rovine sparse per tutto il regno e provare a risolvere il mistero riguardante le cosiddette "leggende perdute". Come comunicato dal publisher, il nuovo viaggio intrapreso da Ryza le permetterà di volta in volta di riabbracciare i suoi compagni di avventure, a cominciare dalla graziosa Klaudia Valentz, che a quanto pare non ha mai dimenticato l'avventura vissuta qualche anno prima e in gran segreto continua a desiderare una vita più eccitante.



Oltre ai già confermati Bos e Tao, che dopo essersi separati dal gruppo hanno continuato a studiare per diventare dei ricercatori, e al caparbio spadaccino Lent, la cui presenza nel gioco è stata rivelata da uno splendido artwork, l'attraente Ryza potrà contare anche su un paio di alleati nuovi di zecca, come ad esempio Fi: una creatura muta e misteriosa che si affezionerà alla bella alchimista e che a quanto pare sarà caratterizzata da un'espressività talmente straordinaria da permetterle di farsi comprendere anche senza l'uso della parola.

Non è ancora chiaro se il party assisterà al ritorno del saggio Empel e della prosperosa Lila, ma il team di Gust ha recentemente presentato un'altra affascinante guerriera appartenente al clan degli Oren. Caratterizzata da una personalità calma e giusta nei confronti del prossimo, la splendida Serri Glaus viaggerà con la precisa intenzione di raccogliere vari semi di piante e, dopo aver incontrato Ryza, deciderà di supportarla nell'esplorazione delle antiche rovine; tuttavia, per qualche ragione che al momento ignoriamo, la misteriosa Oren conserverà un certo distacco nei confronti della nostra esuberante eroina.



Elementi e rivelazioni che, in attesa di conoscere maggiori dettagli sul comparto narrativo e sui prossimi pericoli affrontati da Ryza & company, lasciano presagire la volontà di Gust di arruolarci nuovamente in un'avvincente impresa votata a risolvere arcani enigmi sepolti dal tempo. Un'avventura che, proprio come la volta scorsa, potrebbe condurci in luoghi incredibili e addirittura legati alla letale dimensione alternativa da cui provengono gli Oren.



Ingegnosi balzi in avanti

Per quanto concerne la componente ludica, al momento non è ancora possibile stabilire se Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy presenterà differenze sostanziali col proprio predecessore, che solo lo scorso anno aveva rivoluzionato profondamente sia il sistema di combattimento che il crafting. Tuttavia, i brevi trailer finora divulgati da Koei Tecmo Games ci hanno comunque permesso di scorgere tre nuove meccaniche abbastanza interessanti e che potrebbero variare non poco le fasi esplorative. Innanzitutto, la nostra affascinante protagonista potrà ora attraversare burroni e piccoli dislivelli ricorrendo a una sorta di liana magica evocabile col proprio scettro, evitandoci la fastidiosa necessità di cercare percorsi alternativi e velocizzando l'avanzamento. Proseguendo, in presenza di rampicanti o pareti rocciose scalabili, il personaggio controllato dal giocatore sarà finalmente in grado di rimboccarsi le maniche e arrampicarsi, al fine di raggiungere in breve tempo luoghi sopraelevati o, viceversa, tornare rapidamente ai livelli inferiori. Due meccaniche molto semplici, che nei precedenti giochi di Atelier avrebbero comunque snellito e agevolato le sessioni di gioco focalizzate sulla raccolta di materie prime, indispensabili per sintetizzare pezzi di equipaggiamento, bombe e strumenti di ogni tipo.



Per la prima volta nella storia di Atelier, la protagonista potrà persino gettarsi in acqua e nuotare in profondità, in modo tale da cercare risorse sui fondali di laghi e fiumi, localizzare ingressi di caverne e dungeon sottomarini, e così via. Non è nemmeno escluso che questa curiosa novità possa essere utilizzata per superare ostacoli sulla mappa altrimenti inaggirabili e sbloccare l'accesso a zone segrete delle antiche rovine, nonché ricche di materiali rari. Resta solo da capire se il nuoto avrà qualche tipo di limite, come ad esempio l'ossigeno, o se sarà circoscritto soltanto a determinate zone.



A proposito degli scontri coi mostri, a primo acchito si direbbe che il sistema di combattimento non sia cambiato granché, in quanto presenta ancora tutte le meccaniche introdotte dal dilettevole Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout. Vedremo quindi tornare il "Livello di Tattica" della squadra, che ai gradi più alti consentirà di eseguire due o anche tre attacchi consecutivi e persino qualche devastante abilità speciale, gli immancabili AP acquisiti dopo ogni colpo portato a segno e necessari per ricorrere agli incantesimi, i punti CC che limiteranno l'utilizzo di oggetti richiamabili dall'inventario, e la cosiddetta Timeline, che ancora una volta stabilità l'ordine di attacchi di compagni e nemici e che a questo giro sarà posizionata nell'angolo in basso a destra dello schermo, così da occupare meno campo visivo.



L'unica novità al momento nota è rappresentata dalla Modalità Supporto, che i giocatori potranno alternare alle care e funzionali Modalità Negativa e Aggressiva, rispettivamente votate al risparmio o al dispendio scellerato di AP per scagliare le tecniche più potenti. Selezionando la Modalità Supporto, invece, gli utenti potranno modificare al volo le strategie adottate dall'intelligenza artificiale dei compagni e obbligarla a dare la priorità all'utilizzo di oggetti e abilità curative, così da non dover rimettere in sesto la squadra manualmente. Durante gli scontri più ostici quindi, i giocatori più pigri potranno delegare la guarigione e concentrarsi esclusivamente sull'offensiva, senza correre il rischio di dover interrompere l'azione intrapresa per curare un compagno o il personaggio controllato.