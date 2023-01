Atelier Ryza 3 tra alchimia e segreti: tutto pronto per il gran finale

Annunciato ufficialmente nel mese di settembre, in occasione del Tokyo Game Show 2022, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sarà - a detta di Gust Corporation e Koei Tecmo Games - l'ultima avventura che vivremo in compagnia della più intrepida e popolare eroina del franchise (a questo proposito vi suggeriamo di fiondarvi sull'intervista agli sviluppatori di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key). Dal momento che il titolo esordirà in tutto il globo a febbraio 2023, abbiamo raccolto le informazioni diffuse nelle ultime settimane dal sodalizio nipponico e cercato di capire cosa dovremmo aspettarci dalla prossima avventura della vulcanica Reisalin Stout.

L'ultima estate, l'ultimo segreto

Come avevamo sottolineato nella recensione di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, il finale del secondo capitolo della trilogia lasciava palesemente la porta aperta a un ulteriore sequel, che come preventivato non ha tardato a palesarsi. Ambientato un anno dopo i fatti avvenuti in quel di Ashra-am Baird, dove la protagonista e i suoi amici hanno fatto luce sulle misteriose quanto antiche rovine trovate attorno alla capitale, il nuovo titolo di Gust Corporation trascinerà la banda di Ryza nel luogo in cui tutto ebbe inizio.

Tornati sull'Isola di Kurken (in cui era appunto ambientato il primo Atelier Ryza) per godersi la vita pacifica tipica della loro terra natia, la giovane alchimista e gli altri co-protagonisti saranno testimoni dell'improvvisa e inspiegabile apparizione di un gruppo di isole nelle acque vicine. Conosciute come "Isole Kark", queste ultime avranno un effetto negativo non meglio specificato su quella di Kurken, il che spingerà la curiosissima Ryza a setacciarle da cima a fondo per indagare sulla faccenda. Durante l'esplorazione, però, non solo la fanciulla si imbatterà in un enorme cancello nascosto nel cuore delle rovine, ma un'inquietante voce nella sua testa cercherà di condurla al "Codice dell'Universo". Sfortunatamente non ci è dato sapere se vi sia un legame tra il portale rinvenuto dai giovani esploratori e la voce udita da Ryza, ma una cosa è certa: dal momento che Gust e Koei hanno parlato espressamente di "un ultimo segreto", siamo convinti che il nuovo esponente della serie non mancherà di tirare in ballo i terrificanti Philuscha e il mondo parallelo noto come "Underworld", al fine di rispondere una volta per tutte ai numerosi quesiti lasciati in sospeso dai primi due capitoli.



Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sarà inoltre il capitolo della serie col maggior numero di personaggi giocabili, tant'è vero che il team ha voluto includerne addirittura undici. Tra questi troveremo chiaramente il quartetto principale, composto dall'esuberante Reisalin Stout, gli inseparabili amici di infanzia Lent Marslink e Tao Mongarten, e non per ultima la raffinata Klaudia Valentz, ai quali si uniranno nuovamente due volti già noti.

Assenti in Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy per ragioni prettamente legate alla trama, anche l'alchimista Empel Vollmer e la guerriera Lila Decyrus tanto apprezzati dai fan nel primo Atelier Ryza prenderanno parte alle ricerche della combriccola, mettendo i loro rispettivi talenti al servizio della protagonista. Sebbene Gust e Koei non li abbiano ancora confermati ufficialmente, abbiamo riconosciuto istantaneamente i loro profili tra le undici sagome incluse in un paio di immagini promozionali e volte a presentare gradualmente il party giocabile.

I nuovi compagni di viaggio

Accontentando le richieste dei fan, che oltre al ritorno di Empel e Lila desideravano l'inclusione di Bos Brunnen nel team giocabile, a questo giro gli sviluppatori lasceranno maggior spazio all'ultimo amico di infanzia di Ryza, che durante la permanenza a Ashra-am Baird parrebbe essere maturato molto. Non solo il giovane rampollo della famiglia Brunnen avrà la tanto agognata possibilità di viaggiare e vivere un'avventura in compagnia dei suoi amici storici, ma a conti fatti Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key potrebbe rappresentare l'occasione giusta per tornare nell'Underwold e saldare il debito contratto con Kilo Shiness, ossia la donna che alcuni anni prima gli salvò la vita.

Lasciando da parte soltanto Clifford e Serri, che a differenza di una cresciuta Patricia da Atelier Ryza 2 non saranno coinvolti nella vicenda legata alle Isole Kark (ma che potrebbero tornare sotto forma di DLC a pagamento, similmente a quanto accadeva nelle precedenti saghe del brand), gli ultimi quattro combattenti saranno dei volti del tutto inediti e per il momento Gust e Koei ce ne hanno presentati solamente tre. Durante il loro viaggio, Ryza e i compagni al suo seguito si imbatteranno innanzitutto in Federica Lamberti, una donna tenace e originaria di Sardonica, dove ricopre la carica di vicedirettrice del sindacato degli artigiani. Allo scopo di sedare la faida insorta tra due diverse fazioni di lavoratori, Federica si metterà in cammino per migliorare le condizioni di entrambe e favorire la riconciliazione.



Giunti nel remoto villaggio di Faurre, Ryza e i suoi incontreranno poi un giovanotto di nome Dian Farrell, che stando alle informazioni in nostro possesso dovrebbe far parte di un gruppo di miliziani noto come "Gleaner", ossia una categoria di guerrieri destinati alla ricerca dei cosiddetti Semi di Luce.

Disgustato dal modo in cui i colleghi scavano nelle rovine, al fine di recuperare i suddetti semi, dopo l'incontro con Ryza il caparbio Dian si lascerà alle spalle la sua vecchia vita per diventare un cacciatore e accompagnare l'alchimista nel suo viaggio. L'ultima new-entry finora svelata è Kala Ideas, una donna dall'aspetto alquanto ingannevole: metà umana e metà animale, Kala sembra soltanto una bambina, ma in realtà la nuova amica di Tao e compagni ha più di mille anni. Essendo una vera e propria leggenda per i componenti del Clan Oren, non solo la saggia Kala avrà molte informazioni sul misterioso cancello individuato dalla protagonista, ma sarà sempre lei a far luce sul Codice dell'Universo.

Guidati dalle chiavi

Se a prima vista i sistemi di combattimento e crafting non si direbbero cambiati molto, è la componente esplorativa di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key ad essere stata in buona parte rivoluzionata. Come spiegato dallo stesso producer Junzo Hosoi nel corso di un evento, il mondo di gioco sarà incredibilmente vasto e composto da mappe interconnesse; pur non trattandosi di un vero e proprio open-world, il cosiddetto "open field" dovrebbe trascinarci di passare senza alcuna interruzione da una regione all'altra della mappa e setacciare quattro zone estremamente diverse.

Ognuna di esse, poi, presenterà meccaniche che agevoleranno l'esplorazione, consentendo ad esempio di spostarsi in groppa a un delfino e altri animali marini, nuotare in profondità, creare una fune di luce per scendere a tutta velocità dalla cima di una montagna e tornare a valle, e così via.



L'altra grande novità di Atelier Ryza 3 va ricercata nelle Chiavi, oggetti portentosi che la nostra alchimista recupererà durante i suoi vagabondaggi e dagli effetti sempre diversi.

Non sappiamo ancora con quale frequenza sarà possibile utilizzare i suddetti strumenti, ma abbiamo appreso che uno di questi incrementerà a dismisura gli AP dei personaggi, consentendo loro di attaccare a profusione per una trentina di secondi. Se una chiave in particolare sembrerebbe in grado di incrementare la velocità di movimento di Ryza sulla mappa, altre ancora influenzeranno l'esito delle sintetizzazioni alchemiche, semplificando l'ottenimento di materiali rari e pregiati. Sfortunatamente il sodalizio giapponese non ci ha permesso di ammirare in azione l'esatto funzionamento delle suddette, ragion per cui ci toccherà attendere il prossimo febbraio per scoprire tutti i modi fantasiosi in cui le chiavi semplificheranno la vita della nostra vivacissima eroina.