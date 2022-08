Atlas Fallen: un action rpg dagli autori di Lords of the Fallen e The Surge

Dimenticate i ritmi flemmatici e riflessivi à la soulslike di The Surge, perché con Atlas Fallen il team Deck13 sceglie di cambiare rotta, proponendo un action RPG di stampo assai più dinamico e frenetico. Stuzzicati dal trailer d'annuncio rivelato nel corso della Opening Night Live (nel caso vi siate persi qualche annuncio, fiondatevi sul nostro speciale coi migliori giochi presentati alla Gamescom 2022), ci siamo fiondati al booth di Focus Home per assistere a una presentazione a porte chiuse, dove ci è stata mostrata un'estesa sequenza di gameplay.



In questo modo ci siamo resi ancora più conto di come Atlas Fallen sia molto lontano dalle altre opere dello studio, una boccata d'aria fresca per un gruppo di sviluppatori che, dopo Lords of The Fallen (qui trovate invece la recensione dell'originale Lords of the Fallen), era rimasto incastrato all'interno di un sottogenere forse mai pienamente interiorizzato.

Un mondo di sabbia

Le parole del team ci introducono a quello che viene definito un "fantasy Middle Age", ben distante dal futuro meccanico di The Surge: un ritorno all'epoca classica della fantasia, fatta di mostri e magie, in cui una mistica essenza dona energia al regno che fa da sfondo all'avventura. Il protagonista di Atlas Fallen si impossessa presto di questo potere, con il cui ausilio può scalare i ranghi della società, affrancandosi dalla sua bassa condizione, e al contempo superare le numerosissime insidie che puntellano il reame.



È chiaro che al momento le premesse narrative non suonino elettrizzanti, tuttavia sappiamo davvero troppo poco del contesto del racconto per esprimerci con opinioni più definite. Pertanto confidiamo che i prossimi incontri col gioco possano darci qualche indizio ulteriore per comprendere quanta originalità ci sia nell'universo di Atlas Fallen.

In rapporto ai due The Surge, in ogni caso, a cambiare non è solo lo stile narrativo (assai più esplicito, come richiedono i canoni dei tradizionali action rpg), ma soprattuttol'impasto ludico. Anzitutto, muta in modo significativo la mobilità attraverso lo scenario: l'esplorazione delle aree di gioco è resa possibile grazie a un'abilità chiamata Sand Gliding, che ci dona la facoltà di serpeggiare rapidamente tra le dune sabbiose, così da raggiungere la meta in maniera repentina edelegantemente virtuosa.



Vale la pena sottolineare a tal proposito che Atlas Fallen non sarà incanalato in un contesto a mondo aperto: l'espressione che Deck13 ha utilizzato è "semi-open world", una definizione volta a indicare la presenza di vaste aree liberamente esplorabili e interconnesse tra di loro.

Lo scopo del team è d'altronde quello di non fare il passo più lungo della gamba, concentrandosi più sulla qualità che sulla quantità. Bisogna ammettere però che, dalle sequenze di gameplay a cui abbiamo assistito non è emerso comunque un art design particolarmente accattivante, e anzi in alcuni momenti abbiamo avuto l'impressione di osservare un fantasy abbastanza generico, privo di grossi guizzi stilistici, complice anche un'ambientazione desertica che non lasciava molto margine per virtuosismi artistici. A prescindere dai giudizi sull'art design, l'esplorazione, come il genere insegna, riveste un ruolo di centrale importanza. Oltre alle ovvie risorse da raccogliere, lungo l'ambiente potremo imbatterci anche in altri personaggi che, nel raccontarci la loro vicenda personale, ci forniranno anche altri tasselli per conoscere e approfondire la lore del mondo di gioco.



È una progressione tripartita quella di Atlas Fallen: esplorazione, sistema di combattimento e puzzle solving, tre anime che paiono amalgamarsi e muoversi in simbiosi. Crescere di livello e sbloccare nuovi talenti ci darà infatti l'opportunità, tra le altre cose, sia di scattare a mezz'aria, con tutto ciò che ne consegue in termine di mobilità, sia di sollevare oggetti e di usarli perraggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. La variazione d'approccio più rilevante, in ogni caso, riguarda non tanto il modo di scandagliare le regioni di Atlas Fallen, quanto la maniera con cui liberarsi degli ostacoli che non perderanno occasione per annichilirci.

Un guanto e le sue armi

Come già ampiamente accennato, il combat system è molto diverso da quello di The Surge: è parecchio più vibrante e spettacolare, e fa ampio uso del guanto in dotazione al protagonista, capace di creare armi col potere della sabbia.

Ogni strumento offensivo è caratterizzato da specifici punti di forza e debolezza, e avrà pertanto maggiore o minore efficacia in base alla tipologia di avversario.Tra martelli e fruste, gli scontri risultano sicuramente più avvincenti, in termini di pura spettacolarizzazione in confronto a quelli dei precedenti lavori del team, ma nella versione che ci è stata mostrata - ancora in stato assai preliminare - si percepiva un po' di quella ruvidezza che ha spesso contraddistinto le opere di Deck13, nelle animazioni e nelle hitbox. Magari una prova con mano smentirà, o confermerà, le nostre sensazioni in merito, ma per ora possiamo sospendere il giudizio sulle potenzialità del combat system.



A regolarne il funzionamento è comunque la barra del Momentum, che si riempie progressivamente a ogni colpo messo a segno e massimizza di volta in volta i danni inflitti. Occorre però bilanciare bene la ricarica del bonus: se rimaniamo troppo sulla difensiva, l'indicatore inizierà a svuotarsi, e lo stesso succede se si viene colpiti. Di conseguenza c'è bisogno di considerare adeguatamente rischi e benefici, soprattutto contro i nemici più pericolosi.



La conclusione della presentazione di Atlas Fallen ci ha lasciato con un senso di incertezza: da un lato il cambio di passo di Deck13 è percepibile e apprezzabile, dall'altro però quest'avventura in un regno di sabbia e magia non ha dato prova di possedere guizzi particolarmente rimarchevoli.

La possibilità di giocare l'intera esperienza in cooperativa è di certo un valore aggiunto da non sottovalutare, ma resta ancora moltissimo da scavare nella narrazione e nel gameplay per comprendere se Deck13 sia riuscito a compiere il tanto agognato salto di qualità.