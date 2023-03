L'Avanzata delle Macchine: vediamo le nuove carte dell'ultimo set di Magic

Il primo arco narrativo multi-set di Magic: The Gathering sta per chiudersi. Wizards of the Coast ha infatti annunciato il set l'Avanzata delle Macchine, che concluderà la macro-trama iniziata a metà 2022 con Dominaria Unita e continuata dai due set La Guerra dei Fratelli, uscito alla fine dello scorso anno, e Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, arrivato sugli scaffali dei negozi specializzati a febbraio.



L'Avanzata delle Macchine debutterà il 21 aprile, ma finora Wizards of the Coast non si è sbilanciata molto sui contenuti in termini di carte, meccaniche e novità di gameplay. Conosciamo invece molto bene la storia del nuovo set, che vedrà i Phyrexiani scontrarsi con l'intero Multiverso: dalla guerra tra le macchine e le altre forme di vita del mondo di Magic dipenderà la sopravvivenza di quest'ultimo, che nei trent'anni di storia del Gioco di Carte Collezionabili non è mai stato in pericolo come oggi.

Phyrexia contro il Multiverso

La trama dell'Avanzata delle Macchine parte esattamente alla conclusione della storia di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Elesh Norn ha sconfitto i Planeswalker, uccidendone un gran numero, convincendo gli altri a convertirsi alla "perfezione" biomeccanica e costringendo i pochi che non si sono piegati alla fuga.

La Madre delle Macchine ha ricondotto sotto il proprio giogo tutti quei pretori phyrexiani che le sono stati infedeli, arrivando persino ad abbattere la temibile Sheoldred, rea di aver tradito la propria signora durante la battaglia contro i Planeswalker. Dopo aver eliminato i nemici umani e la resistenza Mirran, Elesh Norn e le sue macchine sono riuscite a prendere il controllo del piano di Mirrodin, ribattezzato Nuova Phyrexia, e ad usare i rami e le radici dell'albero Frangireami per invadere l'intero Multiverso. Lo scopo della Madre delle Macchine è semplice: proliferare in ogni dove e convertire i mondi che ancora resistono a Phyrexia, come gli iconici Kamigawa e Ikoria, protagonisti di svariati set di Magic negli scorsi anni. Saranno proprio i Planeswalker rimasti in tutto il Multiverso a far fronte alla minaccia delle macchine.



A differenza di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, che era un set molto coeso per design e ambientazione (se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno), L'Avanzata delle Macchine esplora tutto il Multiverso, portandoci a contatto con mondi del passato, personaggi dimenticati e grandi icone partorite da Wizards of The Coast, che si coalizzeranno per far fronte alla comune minaccia Phyrexiana. Non vogliamo svelarvi di più della trama e dei protagonisti dell'Avanzata delle Macchine, ma vi ricordiamo che Magic Story comprende una trama in otto parti dell'espansione, liberamente disponibile sul sito web di Wizards of the Coast e proposta anche sotto forma di un podcast che l'azienda ha deciso di riprendere a pubblicare proprio negli ultimi mesi.



Ovviamente, a scontrarsi con i Planeswalker ci saranno Elesh Norn e le sue macchine. Grazie alle ultime informazioni diffuse dal team creativo di Wizards of The Coast possiamo dare un'occhiata alle prime carte Phyrexiane del set: per esempio, tra le preview dell'espansione abbiamo la nuova versione di Jin-Gitaxias, l'ennesima revisione di Elesh Norn e alcune novità assolute, come la Breccia nel Multiverso, la Creatura Leggendaria Omnath, Locus of All (che ha un costo di evocazione pari a un mana per ciascun tipo) e Frangireami, l'Albero dell'Invasione. Potete dare un'occhiata alle nuove carte annunciate proprio in questo articolo.



Le informazioni condivise da Wizards of The Coast ci svelano che la driade Wrenn sarà tra i protagonisti della nuova espansione: potrà influenzare il nucleo stesso dei poteri Phyrexiani durante la loro conquista del Multiverso, l'albero Frangireami.

Per esempio, l'incantesimo Sigillare dall'Esistenza di Wrenn ci permette di esiliare un Permanente non-terra dal gioco finché resta in gioco: un effetto potentissimo, che consente di rimuovere rapidamente i nemici più imponenti dalla partita. Grazie al suo potere e al collegamento con Frangireami, Wrenn potrà entrare in contatto con Teferi, il Planeswalker leggendario già protagonista del set La Guerra dei Fratelli e, insieme a lui, riportare in vita il regno di Zhalfir, perduto tra le pieghe del Multiverso e che potrebbe rivelarsi vitale per la sopravvivenza di tutto il mondo di Magic. Altra protagonista del set è la Planeswalker Arcangelo Elspeth, che in passato ha già combattuto con i Phyrexiani: Elspeth rinascerà come un Arcangelo proprio durante gli eventi dell'Avanzata delle Macchine, e potrebbe rivelarsi l'asso nella manica del Multiverso.

Una piccola rivoluzione di gameplay

Accanto alla trama del prossimo set di Magic, però, anche il suo gameplay dovrebbe portare con sé una pletora di interessanti novità. La prima è da ricercarsi nelle Battaglie, una nuova tipologia di carta che si distingue da tutte quelle che abbiamo visto fino ad ora per via del suo design bifronte, composto cioè da un fronte (orientato in orizzontale) e da un retro (invece in verticale).

Per il momento è stata mostrata solo la carta Battaglia Invasione di Nuova Phyrexia, che può essere capovolta per svelare il Planeswalker Leggendario Teferi Akosa di Zhalfir. Le carte battaglia possono essere giocate ad ogni turno, con un certo numero di segnalini difesa che ne indicano la resistenza. Questo valore è indicato nell'angolo in basso a sinistra della carta: per Invasione di Nuova Phyrexia la resistenza della carta è pari a 6. Il funzionamento delle Battaglie ricorda quello dei Planeswalker, ma lo inverte: mentre il nostro obiettivo con questi ultimi è di tenerli in vita il più a lungo possibile, quello per le battaglie è di distruggerle nel giro di pochi di turni, convogliando su di esse i nostri attacchi. Distrutta la battaglia, infatti, sarà possibile attivarne l'effetto e, soprattutto, capovolgere la carta, svelando la creatura presente sul retro, che viene evocata a costo zero.



Ciò significa anche che, per la prima volta in Magic, un giocatore potrà attaccare i suoi stessi Permanenti: all'ingresso di una Battaglia, infatti, il suo Controllore avrà la possibilità di scegliere un Protettore, ovvero un avversario, che avrà l'ingrato compito di difendere la carta dagli attacchi di chi l'ha giocata. Ciò è vero almeno per il sottotipo Assedio delle carte Battaglia, l'unico finora mostrato: resta invece da capire come si comporterà la nuova meccanica all'atto pratico e su un pool di più carte, nonché, ovviamente, la consistenza delle Battaglie nel gameplay del GCC.



Infine, Wizards of The Coast ha promesso che introdurrà Incantesimi pensati per le Battaglie, che permetteranno a chi gioca mazzi basati su di esse di ridurne rapidamente il numero di segnalini difesa. Una svolta veramente interessante, che ci mostra come Magic: The Gathering sia ancora pronto a rinnovarsi, nonostante abbia ben trent'anni sulle spalle: le Battaglie, d'altro canto, rappresentano un vero e proprio cambio di paradigma per Magic, giacché introducono novità che ci fanno ben sperare in ciò che verrà dopo la conclusione dell'arco narrativo inaugurato da Dominaria Unita.

Le nuove meccaniche dell'Avanzata delle Macchine

Accanto alle carte battaglia, Wizards of The Coast ha anche svelato un'abilità e una keyword nuove di zecca, rispettivamente chiamate Rinforzo e Incubare. Rinforzo è un'abilità innescata che vuole mimare l'aiuto che le forze provenienti da ogni parte del Multiverso si forniscono a vicenda.

Per questo, le creature con Rinforzo possono aggiungere +1/+1 ad un'altra creatura quando entrano nel campo di gioco. Non solo: la carta bersaglio ottiene anche tutti gli effetti della creatura con Rinforzo, almeno fino alla fine del turno in cui quest'ultima arriva sul terreno. La meccanica può avere due conseguenze rilevanti: la prima è quella di favorire i mazzi che "buffano" una sola creatura, permettendo di rafforzare un singolo eroe con gli effetti di diverse altre creature messe in campo durante la partita. Una strategia questa che può rivelarsi un'arma a doppio taglio, ma che potrebbe anche fornire diverse soddisfazioni ai giocatori più esperti. L'altra è quella di creare interessanti combo tra effetti, trasferendo i poteri delle creature appena giocate su altre carte, generando potenzialmente delle catene che potrebbero risolvere intere partite.



Invece, Incubare è una nuova parola chiave che per sommi capi consente ad alcune carte di creare delle Pedine Incubatrice: le Pedine Incubatrice sono un nuovo tipo predefinito di Pedina e hanno la peculiarità di essere dotate di due "facce". Quella posteriore è una creatura artefatto incolore 0/0 di Phyrexia, che può essere "incubata", cioè fatta crescere con dei segnalini RInforzo +1/+1. Una volta raggiunto un numero sufficiente di segnalini Rinforzo, sarà possibile ruotare la creatura incubata, per trasformarla in una creatura artefatto più potente.

Sembra dunque che Rinforzo non sarà una meccanica rivolta solo alla resistenza contro Phyrexia, ma verrà fatta propria anche dalle macchine biomeccaniche: staremo a vedere come questa inusuale combinazione evolverà nel gameplay di Magic. Anche in questo caso, sfortunatamente, le carte rivelate sono ancora troppo poche per darci una chiara idea di cosa ci aspetta in L'Avanzata delle Macchine: con i primi reveal fissati per i prossimi giorni, però, non ci vorrà molto per saperne di più in materia.