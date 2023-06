Avatar Frontiers of Pandora: la voglia di stupire c'è tutta!

Svoltasi a porte chiuse prima dell'Ubisoft Forward, la presentazione del gameplay di Avatar Frontiers of Pandora è stata anticipata da un messaggio di James Cameron (per chi non lo sapesse, si tratta del creatore della saga cinematografica), il quale ci ha tenuto a specificare quanto gli obiettivi dei film e del videogioco fossero grossomodo gli stessi: al pari del regista canadese, Ubisoft vuole far sentire i giocatori all'interno di un mondo nuovo, vivo come non mai, estasiante e avvolgente.



Per comprendere se l'azienda taglierà il traguardo prefissato occorrerà aspettare il 7 dicembre 2023, ma già da ora qualcosa è subito ben chiaro: esattamente come in Assassin's Creed Mirage (ecco la nostra prova di Assassin's Creed Mirage), anche in Avatar è l'ambientazione la vera protagonista. Baghdad da una parte, Pandora dall'altra. Architetture pensate per il parkour nel primo caso, vasti orizzonti naturalistici da solcare in groppa a un Ikran nel secondo. Ancora una volta, insomma, in casa Ubisoft a spadroneggiare è la direzione artistica.

Un vasto open world, da esplorare anche in cooperativa

A prescindere dalle qualità di un gameplay ancora tutto da valutare pad alla mano, Pandora in Snowdrop Engine è semplicemente bellissima. Non è un caso che Ubisoft, nel mostrare i tratti distintivi del suo titanico open world, più che sulle fasi d'azione, si sia concentrata maggiormente sugli scorci paesaggistici del pianeta, in un trionfo di meraviglia visiva e di art design mutuate di peso dall'esperienza cinematografica.

Un titolo, dunque, che punta al massimo dell'immersione, offrendo ai giocatori un'ambientazione che invogli costantemente all'esplorazione, sia in solitaria, sia in compagnia. Avatar Frontiers of Pandora è infatti un'avventura in prima persona che può essere affrontata anche in cooperativa online per due utenti. Abbiamo come l'impressione però che questa feature sia piuttosto secondaria nell'economia ludica, anche perché il team intende inscenare una vicenda quanto più intima e personale possibile.



La storia che vivremo sarà quindi quella del nostro Na'vi, col quale immedesimarci e "connetterci" pienamente. Insieme al protagonista inizieremo un percorso di riscoperta della cultura di Pandora, dei suo vastissimi biomi, delle diverse tribù che abitano il pianeta, in quello che mira a essere un ulteriore arricchimento del già grande immaginario imbastito da James Cameron, portandoci in una regione finora sconosciuta, verso le frontiere a Ovest.

Il gioco non è del tutto sconnesso dalla serie di film, e anzi sembra quasi fungerne da estensione: la trama è ovviamente diversa, ma il mondo di Pandora - con la sua flora, la sua fauna e le sue tradizioni - resta il medesimo. Per rimarcare la canonicità della produzione, Ubisoft ha collocato la storia in una linea temporale ben definita. Nell'anno 2138 il protagonista viene rapito dalle forze dell'RDA (Resources Development Administration), separato dai compagni e addestrato dalle milizie umane all'arte della guerra, con il meschino scopo di spingere il giovane Na'vi a rivoltarsi contro i suoi stessi simili. Nel 2151 (periodo in cui si svolgono i fatti del primo Avatar), il nostro alter ego - a seguito di una rivoluzione della popolazione nativa di Pandora - viene intrappolato in un sonno criogenico di 15 anni. Si risveglia nel 2169, proprio quando si sviluppano le vicende di La Via dell'Acqua. Dopo tutto questo tempo, il protagonista è un estraneo in patria, e dovrà interagire con le tribù di Pandora per riscoprire le sue radici, le sue origini, la sua terra, ed entrare in contatto con essa. Il nostro Na'vi è dunque figlio di due mondi, e questa sua unicità lo rende, paradossalmente, il pericolo più grande per le forze dell'RDA.

Un gameplay tra due mondi

Essendo stato cresciuto dai militari, il protagonista (che, val la pena sottolinearlo, è un nativo di Pandora e non un Avatar) sa usare a dovere tutti gli strumenti di morte gentilmente offerti dai suoi nemici: fucili, granate e shotgun saranno dunque alcune delle armi con cui sbaragliare le truppe ostili, in un approccio agli scontri a fuoco che, nelle poche clip d'azione che ci sono state mostrate, ricorda all'incirca il dinamismo della serie Far Cry (qui la recensione di Far Cry 6).

Ma il nostro Na'vi presto apprenderà anche le abilità del suo popolo, e potrà quindi sfruttare differenti tipologie di archi e di bastoni per avere la meglio sugli avversari. È un sistema di progressione strettamente connesso all'eredità degli antenati Na'vi: man mano che conosceremo la cultura dei nativi, i loro rituali e la profonda spiritualità che li lega alla natura, diventeremo più abili, potenziando ad esempio le doti stealth, oppure la velocità di movimento, oppure ancora la capacità di tendere la corda dell'arco durante le galoppate.



Sì perché per esplorare Pandora potremo usufruire sia di quadrupedi a terra, sia dei maestosi volatili Ikran, con i quali solcare i cieli del pianeta. Durante le cavalcate o le traversate in volo, la visuale passerà alla terza persona, ingigantendo l'impatto del colpo d'occhio. Prima però bisogna comunicare con queste creature, come ci insegnano le usanze Na'vi. Anche in Pandora c'è il Tsahayku, il "collegamento" da effettuare con la coda, in un processo di comunione spirituale che andrà appreso progressivamente.

Ecco perché potremo dare un nome ai nostri Ikran e modificarne l'aspetto, in maniera tale da creare sempre più affinità. Il rispetto della natura, il legame con l'ambiente, e l'ossequiosa importanza data alle tradizioni vengono così rappresentati in formato ludico. Ne è un ulteriore esempio l'assalto agli avamposti inquinanti della RDA, che avvelenano la terra. Eliminando la presenza dei nemici da una determinata zona, purificheremo l'aria e il suolo, permettendo alla vegetazione di rifiorire. A questo punto, evitando accuratamente la raccolta compulsiva di materiali, potremo cogliere frutti e altre risorse utili non solo per evolverci ma anche per costruire nuovi mezzi offensivi e per cucinare cibi che ci forniranno dei benefici temporanei. Questo modo di "vivere" il mondo di Pandora è di certo l'aspetto più interessante e innovativo del gioco, la cui presentazione - purtroppo avara di concreti dettagli su esplorazione e sistema di combattimento - non ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito alle fasi di shooting, nonché alle differenze tra i due stili del nostro Na'vi.



Le sensazioni preliminari ci lasciano presupporre, in ogni caso, che Avatar non si discosterà in maniera netta da un'esperienza open world à la Ubisoft, fatta di tantissime attività da portare a termine e di avamposti da annientare. La natura totalmente current gen dell'opera, le profonde radici in un immaginario così tanto affascinante, le ambizioni di una resa artistica sontuosa e di un gameplay potenzialmente mutevole in base allo stile adottato palesano comunque l'intenzione del team di puntare molto in alto.

La parola na'vi Sivako, che funge un po' da motto motivazionale in Avatar, può essere interpretata come una esortazione, una "preparazione alla sfida". E le sfide che Ubisoft è chiamata a fronteggiare sono tante, tutt'altro che semplici. Ciononostante la voglia di stupire c'è tutta. Noi "la vediamo".