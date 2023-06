Avowed: Obsidian tra divinità e anime corrotte

Dell'immenso parco sviluppatori acquisito da Microsoft nel corso degli ultimi anni fanno parte studios dalla caratura eccellente, nomi altisonanti e vere e proprie miniere d'oro dell'industria videoludica. Tra i collettivi più virtuosi della famiglia verdecrociata troviamo di certo Obsidian, che ha già regalato al pubblico esperienze lontane tra loro e degne di attenzione (riscoprite le ultime due perle di Obsidian con la nostra recensione di Grounded e con la recensione di Pentiment). Gli autori dell'indimenticabile Fallout: New Vegas ci hanno finalmente regalato un nuovo sguardo ad Avowed, mostrandoci sezioni di gameplay che abbiamo analizzato con interesse.

Combattere la piaga, oppure sfruttarla?

Le Terre Viventi sono una vasta isola che spicca all'estremo nord del continente di Eora, popolata da un miscuglio di razze, religioni ed identità politiche che rende questo territorio un luogo pericoloso ma denso di opportunità. In questo luogo però si sta sviluppando una piaga oscura, una malattia ancora sconosciuta che sembra non solo mutare i suoi ospiti con aberrazioni dall'aspetto fungino, ma che addirittura corrompe l'anima degli sfortunati ammalati.

Inviato dall'Impero di Aedyr per indagare sulla minaccia e capire come fermarla, il protagonista di Avowed si ritroverà ben presto invischiato nel cataclisma che sconvolge le Terre Viventi, ma le sue straordinarie capacità gli consentiranno di combattere la misteriosa patologia, dandogli l'opportunità di cambiare le cose. Le abilità magiche dello straniero lo rendono un inquietante salvatore agli occhi della popolazione, che guarda a lui con il sospetto di chi non si fida completamente del proprio eroe, e forse non è la semplice ingenuità che guida questi timori: come sottolineato dalle parole che puntellano il trailer di presentazione, Obsidian sta imbastendo una trama che tiene conto delle scelte operate dal giocatore, dandogli dunque l'opportunità di impersonare tanto un angelico messia quanto un diabolico sabotatore. Sebbene non siano ancora noti dettagli certi sul world design o sulla struttura delle quest, il lungo e scintillante repertorio degli sviluppatori americani lascia presagire un'ampia autonomia garantita dai dilemmi morali, con l'utente chiamato a rispondere secondo la propria coscienza agli eventi mutevoli che gli si pareranno davanti lungo il cammino.



I creatori di The Outer Worlds (qui la nostra recensione di The Outer Worlds) esplorano in questo modo un nuovo territorio del vasto continente in cui si muovono anche i due Pillars of Eternity, riprendendo dal franchise i numerosi spunti narrativi, le fazioni politiche, gli eventi storici, per ampliare un già denso sostrato narrativo in cui il fantasy incontra la religione.

Divinità e anime

La lore di questo grande universo condiviso ci consente di speculare sull'importanza di quella parola spesso abusata che è "anima", poiché non è un elemento astratto all'interno di un mondo in cui la tecnica dell'Animanzia è venerata da alcuni, mentre altri l'hanno bandita a causa delle sue pericolose implicazioni: questa pseudoscienza in costante evoluzione permette infatti di trasferire gli spiriti e creare entità come redivivi e divinità, per questo l'immonda malattia che dilaga nelle Terre Viventi è motivo di grande preoccupazione anche per i regni lontani.

L'inviato di Aedyr si troverà dunque a battagliare contro esseri sfigurati dalla piaga, che sembra manifestarsi con escrescenze chiare sulla pelle. L'armamentario è basato sul setting medioevale, in larga parte almeno, tra spade, accette e archi con cui mantenere la distanza dai nemici. A seconda del peso e della potenza gli strumenti di morte richiedono l'utilizzo di una o due mani, ma è anche possibile impugnare contemporaneamente due armi leggere e votarsi del tutto all'attacco. All'interno della formula ad ogni modo non mancheranno le bocche da fuoco e gli incantesimi. Evocandole da un testo ricco di simboli luminosi, le capacità dell'eroe si manifestano con fiamme, saette e altri poteri che si applicano anche alle lame impugnate creando effetti disparati, è il caso abbastanza classico del soldato ghiacciato e frantumato con facilità. Le magie più potenti richiedono l'utilizzo di entrambe le mani e prevedono un tempo d'attivazione più esteso, mentre quelle più rapide sortiscono effetti minori ma istantanei.



La visuale in prima persona avvicina il giocatore al proprio alter-ego digitale aumentando l'immersione in un'avventura che tenterà di rinfrescare il genere di appartenenza, con il suo mix di armi e magie, anche grazie al suo ampio e variegato bestiario. Animali realistici e molto meno si accompagnano ad orchi, creature da incubo e immancabili scheletri.

Gli stralci di combat system visti nella presentazione si sono fatti apprezzare per la risposta dei nemici ai colpi del protagonista e gli effetti particellari scaturiti dagli incantesimi. Una natura distorta e scintillante incornicia templi invasi da non morti, caverne colme di banditi ed edifici in cui si lavora ad una scienza che sembra flirtare con la stregoneria.



Rispetto al primo incontro con la produzione, lo stile visivo di Avowed pare aver subito delle modifiche, in favorendo un look più fantasioso e vivace a una presentazione grafica più realistica. Colori sgargianti e linee rotonde caratterizzano l'immagine, con un'ampia palette cromatica che varia dalle tonalità inquietanti dei grigi ai pastelli quasi cartoon delle magie e di alcune creature.



La direzione artistica ha le carte in regola per donare un tocco unico ai particolari di questo mondo, dallo scheletro con un doppio cranio esposto in una teca alle macchine simil-moderne che puntellano i laboratori delle Terre Viventi. In attesa di ulteriori informazioni riguardo la trama e la struttura ludica di una delle esclusive Microsoft più attese degli ultimi mesi, resta la curiosità di rivedere l'opera di Obsidian, che dovrebbe vedere la luce in un momento non meglio precisato del 2024.