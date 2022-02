Baldur's Gate 3: arriva il Barbaro con la nuova patch

È tempo di lasciarsi alle spalle le sofisticate trasformazioni dei Druidi o le ricercate manifestazioni di potere arcano degli Stregoni (di cui vi abbiamo parlato nel nostro ultimo provato di Baldur's Gate III). Con la Patch 7 di Baldur's Gate III, l'attesissimo RPG accoglie infatti l'unica classe che vi permette di avventurarvi tra i Reami Dimenticati dando libero sfogo all'istinto e alla furia cieca. Impugnate con forza i D20 e preparatevi a scagliarli senza riguardi contro i vostri avversari: con il nuovo grande aggiornamento, in Baldur's Gate III arriva finalmente il Barbaro!



Con l'appropriatissimo titolo di "Absolute Frenzy" (potremmo tradurlo con "Furia Assoluta"), la Patch 7 segna un ulteriore passo verso l'uscita dall'Early Access della produzione Larian Studios. Un evento che tuttavia non sembra proprio essere imminente. Come si suol dire, "via il dente, via il dolore", e del resto nessuno meglio di un Barbaro sa far saltare i denti ai propri avversari. La versione definitiva di Baldur's Gate III non uscirà nel 2022: con l'obiettivo di rendere il ritorno dei Reami Dimenticati il momento memorabile che merita di essere, Larian Studios punta al momento ad una release nel 2023. L'attesa si preannuncia dunque ancora lunga, ma con un Early Access che migliora a vista d'occhio, ci sentiamo di continuare a dare piena fiducia agli autori di Divinity: Original Sin. Perciò, mettete giù quei salami contundenti introdotti dalla Patch 6 e preparatevi invece a ingannare l'attesa dedicandovi al nuovo sport in voga nei Forgotten Realms: il lancio del Goblin!



La furia del Barbaro

Con il Panel From Hell: 5th Edition, Larian Studios ha presentato ufficialmente al pubblico i contenuti della Patch 7 di Baldur's Gate III. E dopo aver osservato l'update in azione in anteprima grazie ad una chiacchierata con Swen Vincke, possiamo affermare con certezza che la classe del Barbaro è pronta a scatenare la sua furia tra le lande di Faerun.

Con la consueta scarsa inclinazione alla diplomazia e una innata passione per l'intimidazione, il nuovo arrivato porta con sé la sua abilità simbolo, ovvero "Rage". Arrabbiandosi - circostanza assai frequente, del resto -, il Barbaro potrà contare sulla possibilità di infliggere un danno maggiore ai propri avversari. Un bonus che pare dare il meglio di sé soprattutto se utilizzato in sinergia con un'altra delle novità della Patch 7, ovvero la feature "Improvised Weapon" (letteralmente, "Arma Improvvisata"). Assente sino ad ora dall'Early Access, quest'ultima consente di interagire sostanzialmente con qualsiasi tipo di oggetto presente sulla mappa di gioco, allo scopo di sollevarlo e scagliarlo altrove, ma preferibilmente contro un avversario. Ma perché accontentarsi? Se il vostro Barbaro è degno del nome che porta, dovrebbe presentare un livello di Forza in grado di fargli sollevare persino lo stesso avversario! E cosa può esserci di meglio di utilizzare un Goblin come arma contro un altro Goblin?



Se però a portata di mano non avete proprio nulla di più interessante, potete sempre ricorrere alle nuove armi da lancio introdotte dalla Patch 7. Pugnali, lance, asce e altri strumenti di morte sono ora pronti a spiccare il volo in Baldur's Gate III: ovviamente, non esitate ad utilizzare i Goblin come tiro a segno per esercitarvi in questa nobile e sofisticata arte.

Le sotto classi e le affinità

Ma non cediamo ai luoghi comuni: non tutti i Barbari sono uguali! Lo sanno bene in quel di Larian Studios, con il team che ha dunque deciso di rendere disponibili due sotto-classi. Nel livellare il nostro personaggio, potremo dunque decidere di optare per la creazione di un "Wildheart Barbarian", oppure di un "Berserker Barbarian".

Nel primo caso, scopriremo di avere un cuore particolarmente legato ad un animale selvatico. A seconda della natura del proprio "Cuore", il Barbaro acquisirà però abilità differenti. Al momento, la scelta propone affinità con i seguenti animali: Orso (per mutare il personaggio in un Tank), Aquila (incrementa la mobilità sul campo di battaglia e consente di aggredire i nemici da posizioni sopraelevate), Alce (per portarsi con furia nel cuore della battaglia dalla distanza), Tigre (per compiere ampi balzi che consentono di raggiungere e aggredire il nemico) e Lupo (consente di attribuire un potenziamento ai membri del party intorno a noi, che acquisiscono maggiore velocità e vedono aumentare la probabilità di colpire il nemico).



Scegliendo invece la via del Barbaro Berserker, l'abilità Rage subisce un'evoluzione, trasformandosi in "Frenzy". Dalla "Rabbia" si passa dunque alla "Furia", che consente al nostro alter-ego di mettere a segno due ulteriori azioni bonus. Con "Enraged Throw" (letteralmente, "Lancio Furioso"), infliggeremo un danno ancora maggiore ai nemici, mentre "Frenzied Strike" (letteralmente, "Attacco Furioso") consente di utilizzare un'azione bonus, come la già citata Improvised Weapon, per mettere a segno due colpi in un unico turno.

Interfaccia e altre novità

La pazienza non è certamente una virtù del Barbaro, ed è forse per questo che la Patch 7 introduce in Baldur's Gate III una vera rivoluzione dell'Interfaccia Utente. Nell'intento di alleggerire la navigazione tra menu personaggio, abilità, armi ed equipaggiamenti, Larian Studios ha infatti completamente rivisto l'UI, proponendone una nuova versione che siamo certi farà la gioia di molti frequentatori dell'Early Access. A spiccare, è in particolare l'attivazione di un articolato sistema di filtri, che semplifica in maniera netta la gestione del party.

Per quanto particolarmente affine alla praticità, i nostri amici Barbari non sono tuttavia completamente refrattari al fascino del mistero e dell'ignoto. Con tutta probabilità, dunque, anche loro potranno apprezzare alcune novità della Patch 7 volte a preservare l'attrattività dell'ignoto. Con l'update, l'Early Access di Baldur's Gate III accoglie un nuovo sistema di gestione di luci e ombre, che produce un interessante effetto sulle aree inesplorate che si celano dietro ad una porta. A differenza di quanto previsto sino ad ora, l'aggiornamento impedirà ai giocatori di visualizzare ciò che si nasconde all'interno di una stanza che non conoscono. Ad impedirlo, ci penserà un pozzo di oscurità, che potremo illuminare soltanto varcando il confine dell'area inesplorata. Ovviamente a nostro rischio e pericolo. Ma del resto, se stavate valutando di richiudere la porta, troppo tardi: un Barbaro l'ha già scagliata contro un Goblin che passava di lì per caso. Spiacenti.



Novità in arrivo anche per la visione notturna, ora disponibile in una versione più sofisticata. I personaggi equipaggiati con questa abilità, infatti, non vedranno più l'ambiente come se fosse completamente illuminato. L'effetto sarà invece sostituito dalla possibilità di scrutare attraverso le tenebre all'interno della sezione di ambiente inclusa nel proprio campo visivo. A questi due effetti si aggiunge poi un generale miglioramento nella delimitazione delle aree della mappa illuminate o in penombra. Una modifica che mira in particolare a rendere più efficaci gli approcci stealth, grazie ad una più semplice identificazione delle zone che possono effettivamente celare il nostro personaggio alla vista degli NPC.



A completare il quadro delle novità proposte dalla Patch 7 di Baldur's Gate III, troviamo infine l'immancabile aggiunta di nuovi equipaggiamenti e la correzione di bug, con implementazione di molteplici fix e il miglioramento di oltre 700 sequenze cinematiche. Nel concludere questa nostra rassegna dedicata al nuovo grande aggiornamento del GDR, non ci resta dunque che augurarvi buon divertimento con l'Early Access e la nuova classe del Barbaro! E non dimenticate: la Rabbia è la via!