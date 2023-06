Banishers Ghosts of New Eden: azione horror dagli autori di Vampyr e LIS

L'edizione del 2023 del Summer Game Fest è appena iniziata e Geoff Keighley ha aperto le danze con l'immancabile show, non privo di qualche sorpresa ma anche caratterizzato da evidenti cali di ritmo. Ad ogni modo, tanti sono i giochi ad aver fatto la propria apparizione. Tra questi, uno di quelli che ci ha colpito maggiormente è di sicuro Banishers: Ghosts of New Eden, la nuova IP in lavorazione presso Don't Nod e pubblicata da Focus Home Interactive (a proposito del sodalizio, qui la recensione di Vampyr).



Lo studio, salito agli onori delle cronache per titoli del calibro di Remember Me, Twin Mirror e, soprattutto, per la saga di Life is Strange (qui la recensione di Life is Strange True Colors), torna a mostrare questa peculiare produzione, che già ci aveva intrigato agli ultimi Game Awards. Si tratta di un action RPG a tinte horror che sembra essere dotato di un setting affascinante, di un gameplay solido e, come da tradizione, di fasi in cui il giocatore dovrà compiere difficili scelte morali che potrebbero avere un impatto sensibile sullo sviluppo della narrazione.

Life to the living, Death to the dead

Siamo nell'America rurale del 1695, nella fittizia località di New Eden, le cui comunità soffrono una piaga millenaria: la presenza di spettri e altre creature da incubo che tormentano i vivi e rappresentano un notevole ostacolo alla pacifica quotidianità dei cittadini. Qui seguiamo le vicende di Antea Duarte e Red Mac Raith, due personaggi alquanto carismatici che, oltre a condividere un legame sentimentale molto forte, svolgono il prezioso ruolo di Banishers, cacciatori di fantasmi, un lavoro pericoloso e fatto di regole ferree ben riassunte dal loro motto: 'Vita ai Vivi, Morte ai Morti'.

Questi principi, tuttavia, verranno messi a dura prova quando Antea, nel corso di una missione particolarmente rischiosa, rimane uccisa e si ritrova intrappolata nel limbo, diventando a tutti gli effetti una di quelle entità che aveva giurato di combattere fino alla fine dei suoi giorni. L'amato Red, dunque, dovrà mettere in discussione tutte le proprie convinzioni per poter rimanere legato a lei mentre i giocatori potranno decidere, durante la campagna, se seguire la retta via dei Banishers oppure rincorrere un amore impossibile con la malcapitata consorte in una storia che potrebbe avere le carte in regola per coinvolgere emotivamente i fruitori.



Il viaggio della coppia, voluto per cercare vendetta e potenzialmente per ridare la vita ad Antea, porterà i due amanti a esplorare ogni angolo di New Eden, per risolvere casi paranormali e combattere coi violenti spiriti che infestano la zona. Intanto i due scopriranno gli oscuri segreti che si celano nel passato di questo luogo inquietante.

Lo storytelling di Don't Nod ci ha abituati a trame ricche di colpi di scena e dall'alta carica emozionale e Banishers: Ghosts of New Eden non dovrebbe fare eccezione, specialmente considerando le avvincenti premesse su cui si basa il suo impianto narrativo. Ovviamente, per avere un quadro completo della vicenda e capire quanto lo studio francese abbia voluto approfondire la lore di questo interessante immaginario dovremo rimandarvi a una prova con mano del progetto ma, allo stato attuale, possiamo dirci abbastanza curiosi di capire dove andrà a parare la storia di questi due sfortunati innamorati.

Noi siamo Banishers, mettiamo fine alle sofferenze

Anche sotto il profilo puramente ludico, il titolo pare avere i numeri per fornire agli utenti un'esperienza Action RPG di tutto rispetto. In primo luogo, le sezioni di combattimento svelate nel trailer suggeriscono la presenza di un sistema di battaglia brutale, viscerale e impreziosito dall'implementazione di due stili di lotta intercambiabili in tempo reale: quello più ordinario di Red è basato sull'utilizzo di armi bianche e da fuoco, mentre quello spirituale di Antea riguarda i poteri sovrannaturali e una buona padronanza delle arti marziali.

Nel gameplay mostrato alla Summer Game Fest, abbiamo potuto ammirare l'uomo alle prese con gruppi di famelici assalitori mentre li affrontava esibendosi in un letale balletto con le lame oppure, più semplicemente, affidandosi al suo inseparabile fucile. Dopo il trapasso, Antea sembra aver ottenuto poteri inimmaginabili: sfruttando la propria energia spirituale infatti può scatenare potenti esplosioni o aggredire fisicamente gli obiettivi con avanzate tecniche di lotta corpo a corpo. Il fattore che ci entusiasma di più, comunque, è il poter passare da un protagonista all'altro senza soluzione di continuità, eseguendo combo di attacchi complesse e spettacolari, tutto a vantaggio della piacevolezza degli scontri. Don't Nod, inoltre, ha inserito nel gioco decine di armi ed equipaggiamenti che è possibile raccogliere durante l'esplorazione, nonché i classici skill tree che ci consentiranno di potenziare a piacimento i parametri dei due combattenti (come pure di sbloccare devastanti abilità). Naturalmente, i set di talenti differenti di Red e Antea saranno utili anche nella risoluzione degli enigmi ambientali disseminati nel mondo di gioco.



In una sequenza del video, in effetti, si può notare come la donna impieghi i suoi poteri mistici per effettuare un rapido scatto al di là di un burrone oppure per raggiungere luoghi soprelevati altrimenti inaccessibili, consentendo anche al marito di proseguire nell'avventura. Resta da valutare quanto si dimostrerà profondo il sistema di combattimento all'atto pratico e quanto il level design contribuirà alla costruzione di un'ambientazione coinvolgente e appassionante. L'impatto visivo di Banishers: Ghosts of New Eden, infine, ci è parso già in salute: i modelli dei personaggi appaiono dettagliati e ben animati e anche il setting sembra essere stato realizzato con una certa dovizia di particolari, tra effetti particellari e atmosferici di buon livello e architetture tetre.

Seppur non brillanti in termini di originalità, le creature ben si amalgamano al mondo che infestano, almeno stando a quanto mostrato fino ad ora. Speriamo chiaramente di poterci imbattere in un gran numero di minacce, da sconfiggere in modo differente a seconda delle rispettive caratteristiche. Menzione particolare anche per il doppiaggio in inglese, che pare poter contare su interpretazioni di pregio da parte di entrambe le voci principali (a vantaggio dei possibili momenti toccanti del racconto).



In definitiva, questo primo incontro con Banishers: Ghosts of New Eden ci ha stregati. Don't Nod è un team rinomato specialmente per il suo modo peculiare di mettere in scena le storie, lasciando libertà ai giocatori di influenzarne lo svolgimento. Ad ogni modo, come visto in Remember Me o in Vampyr, ha dimostrato di saperci fare anche dal punto di vista del mero gameplay. Questo titolo pubblicato da Focus Home Interactive potrebbe essere la summa dell'esperienza accumulata dal collettivo nel corso degli ultimi anni e rappresentare un grande appuntamento per gli amanti del genere.

Al momento Banishers: Ghosts of New Eden non ha una data di uscita precisa, ma è atteso per la fine del 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Non vediamo l'ora di saperne di più.