Battlefield 2042: Portal, EA e DICE cambiano le regole della guerra

Il trailer di Battlefield Portal è incalzante, furioso, e assemblato con un obiettivo ben preciso: quello di mandare in visibilio i fan della saga. Il merito non è soltanto del montaggio serrato o dell'accompagnamento musicale, quanto delle numerose strizzatine d'occhio all'iconografia di alcuni dei capitoli più apprezzati: un'ondata di medici impazziti armati di defibrillatore, i fanti della Seconda Guerra Mondiale, la torre radio di Caspian Border che si infrange fragorosamente a terra, e più di ogni altra cosa lo smile colorato che pende dalla spoletta di una granata.



Insomma: un mix di elementi che arrivano da 1942, Battlefield 3 e dal secondo Bad Company, quasi tratteggiando un'ideale cronistoria del brand.

Attenti però a volare alti con le aspettative: c'è ancora tanto da scoprire su questa nuova esperienza approntata da Ripple Effect (il uovo nome dello studio che fino a poco tempo fa veniva indicato come DICE Los Angeles), e soprattutto c'è da vederla in azione e provarla con mano. EA ha scelto ancora una volta la stessa strategia di qualche mese fa, quando ha mostrato al mondo Battlefield 2042: pochissimo gameplay, un trailer dal sicuro impatto emotivo ma interamente realizzato in CG, e una presentazione soprattutto "chiacchierata", che poco lascia intendere delle effettive qualità ludiche della proposta.



Sarebbe ingiusto dire che l'idea di Portal non abbia potenziale, soprattutto se la collochiamo nella cornice di un game a service. La prospettiva di "resuscitare" mappe, truppe, gadget, modalità dagli episodi più apprezzati del franchise è intrigante, per una piattaforma che funga al contempo da memoria storica e da grande "parco-giochi" della guerra totale. Come spesso accade, però, l'efficacia di iniziative di questo tipo va valutata sul campo, e spesso non basta neppure quello: bisogna vedere come reagisce il pubblico, e con che frequenza i giocatori utilizzano gli strumenti a disposizione per creare playlist, modalità e fantasticherie in cui si incontrano gli eserciti moderni di Battlefield 3 con quelli storici di 1942. Più ci si allontana dal contatto diretto con il prodotto, più è difficile dare giudizi circostanziati, e l'approccio comunicativo di EA sta andando purtroppo nella direzione opposta di un coinvolgimento diretto del pubblico e della stampa. Ad oggi, l'unica cosa che possiamo fare è riassumere un po' i contenuti che troveremo in Portal e spiegarvi come sarà possibile costruire i match personalizzati, nella speranza di poter presto toccare con mano il lavoro di Ripple Effect.

Battlefield: una storia da tramandare

Portal è di fatto una "piattaforma nella piattaforma", una modalità in cui - come abbiamo già spiegato - confluiscono non solo i contenuti di Battlefield 2042, ma anche altri frammenti (mappe, armate, gadget, veicoli, modalità) recuperati da altri episodi della serie.

Attenzione: questo non significa che al suo interno ritroverete tutta l'esperienza di Bad Company 2, bensì alcuni specifici elementi che ne facevano parte. Per farvi capire meglio cosa potete aspettarvi, basta elencare le 6 mappe recuperate dagli episodi storici: Battle of the Bulge e El Alamein arrivano da 1942, Arica Harbor e Valparaiso da Bad Compay, Caspian Border e Noshahr Canals da Battlefiled 3. Assieme alle sette mappe che saranno incluse al lancio in 2042, questo fa salire a 13 il numero complessivo di territori in cui potranno ambientarsi le battaglie massive di EA. Proprio parlando di mappe c'è da specificare che i sei "playground" selezionati sono stati abbondantemente restaurati dal punto di vista grafico e tecnico: tutti gli asset sono adesso in alta risoluzione, e le mappe sfruttano il potenziale dell'ultima versione del Frostbite, integrando anche una distruttività ambientale che ai tempi dell'uscita era preclusa. Di nuovo, non abbiamo un'idea precisa di come queste integrazioni possano cambiare gli equilibri di gioco o il bilanciamento delle partite, ma si tratta se non altro di un esperimento intrigante.



Il team conferma in ogni caso che le mappe potranno essere giocate pure in versione "classica": in quel caso saranno comunque aggiornate graficamente, ma senza distruzione avanzata e disastri ambientali. Resta inteso che, nonostante la possibilità di rispolverare classi, armi e gadget dagli episodi più volte citati, il gunplay, la balistica e il feeling di gioco saranno quelli di 2042: l'operazione di "riesumazione" dei vecchi Battlefield è solo contenutistica, e le sensazioni dello shooting saranno quindi dettate dall'uscita più recente.



Una volta eseguito l'accesso a Portal il giocatore si troverà di fronte a due playlist: le cosiddette esperienze ufficiali, costruite appositamente dai ragazzi di Ripple Effect, e quelle invece ideate dalla community, che potrà inventarsi opzioni e modalità grazie ad un editor di cui parleremo tra poco. Anche accedendo all'elenco di esperienze ufficiali aspettatevi di trovare di tutto: ci saranno modalità ovviamente tradizionali che resteranno quanto più possibile fedeli alle situazioni originali, per permettervi di riscoprire le sensazioni provate fra i deserti di El Alamein e sulle distese sterminate di Caspian Border.

Non mancheranno però opzioni molto sopra le righe, eventi a tempo letteralmente fuori di testa e sperimentazioni tutt'altro che ortodosse: scontri fra truppe storiche e plotoni moderni, battaglie con una sovrabbondante disponibilità di carri armati, schermaglie combattute soltanto fra medici. Preparatevi insomma ad una proposta che funzioni sì come estensione all'esperienza di Battlefield 2042 (magari integrando alcune modalità extra come il Team Deathmatch, formalmente non presente nell'offerta di base), ma che serva anche come divertito allontanamento dal rigore militaresco della saga. Una sorta di parco a tema in cui può succedere davvero di tutto.

L'editor di Battlefield 2042

Per altro, Ripple Effect ha be pensato di dare anche agli utenti la possibilità di sperimentare con le opzioni di gioco, utilizzando il Battlefield Builder: si tratta di un editor, non integrato nel gioco ma disponibile invece sul sito ufficiale di 2042, grazie al quale costruire e condividere modalità elaborate o estrose. La scelta di renderlo disponibile solo via Browser, sostiene il team di sviluppo, è stata presa per avere la possibilità di aggiornare il software indipendentemente dal client di gioco, ed evitare di dover pubblicare troppe patch.

Una volta entrati nel Builder gli strumenti a disposizione saranno molteplici: potremo selezionare mappe, modalità, truppe, ma anche giocare con la logica. Ad esempio sarà possibile imporre a tutti i giocatori un loadout fisso che cambia ad ogni morte; oppure ancora far sì che tutte le kill ripristinino l'energia al massimo, per incentivare un approccio più furioso e diretto. Volete ridurre l'energia di un team ma concedergli armi più efficaci, per vedere se la spunta comunque? Volete far scontrare soltanto classi di supporto, oppure eliminare del tutto le armi e lasciare che la dotazione bellica sia esclusivamente quella dei veicoli da guerra? Con Portal tutto è possibile, a patto di avere un po' di pazienza e sperimentare con il Builder.



A tal proposito, l'usabilità del sito in cui costruire le proprie esperienze di gioco non ci è sembrata proprio ottimale, con una serie di menù molto densi e complessi. C'è anche da dire che il team è attualmente al lavoro sull'interfaccia, che potrebbe quindi risultare più digeribile quando il Builder sarà pubblicato. Bisognerà anche capire quale sarà il coinvolgimento della community: in che misura i giocatori si sentiranno stimolati a creare nuove opzioni di gioco da condividere con tutta la playerbase o con i propri amici? Il successo dell'idea di Ripple Effect dipenderà anche da questo, anche se la filosofia alla base di Portal è francamente interessante.



Al momento, dando una rapida occhiata al lavoro di revisione tecnica svolto sulle mappe dei vecchi Battlefield, siamo ad esempio rimasti molto colpiti. L'ultima iterazione dei Frostbite garantisce nuova vita alle mappe classiche, ed esplorare le piane verdeggianti di Caspian Border risveglia gustose nostalgie belliche.Se consideriamo che poi l'offerta di Portal verrà ampliata di pari passo con quella di 2042 (tutti i nuovi contenuti stagionali si renderanno disponibili nel builder), dobbiamo ammettere che il team di Los Angeles potrebbe aver avuto un'idea potenzialmente vincente.

Siamo praticamente sicuri, tra le altre cose, che Portal possa in qualche modo limitare uno dei problemi più evidenti di ogni game as a service, ovvero quello legato alla frequenza di rilascio e distribuzione di nuovi contenuti. EA potrebbe infatti alternare, alle stagioni classiche di 2042, la pubblicazione di nuovi update per questo editor: potrebbero arrivare altre mappe dai tre episodi più volte citati, e addirittura Ripple Effect potrebbe aggiungere nuovi capitoli all'elenco. È da escludere del tutto un'incursione delle truppe futuristiche di 2142, magari anche come evento a tempo?