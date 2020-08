Black Myth Wu Kong: la leggenda di Son Goku un action pazzesco!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch PS5 Stadia Xbox Series X

La vibrante galassia dei team di sviluppo videoludici è in costante espansione, pronta ad accogliere al suo interno nuove e talentuose realtà. Da progetti plasmati da un unico autore sino ai colossali AAA, il settore vede affermarsi una crescente molteplicità di stili espressivi, generi e approcci alla narrazione. Un processo di ampliamento e differenziazione che vanta anche una componente geografica, con inediti epicentri produttivi pronti a ritagliarsi un proprio spazio sulla scena internazionale.



Una linea evolutiva all'interno della quale il mondo dello sviluppo cinese sta progressivamente trovando nuova affermazione. I tempi recenti hanno infatti visto un'interessante selezione di titoli originari della Repubblica Popolare Cinese riuscire a divenire oggetto di attenzione anche da parte del pubblico occidentale. Dal Genshin Impact di miHoYo al più misterioso The Ragnarok di NetEase, questa tendenza ha trovato un'ennesima e decisiva conferma nell'inatteso annuncio di Black Myth: Wukong da parte di Game Science Studio.



Game Science Studio: un breve identikit

Software house indipendente fondata nel giugno 2014 da ex Tencent, quest'ultima ha all'attivo produzioni di stampo free to play, quali 100 Heroes e Art of War: Red Tides. Lo sviluppo di giochi AAA è stata tuttavia la reale ambizione che ha portato alla creazione di Game Science Studio da parte dei suoi fondatori. Sul finire del 2017, il team ha ritenuto le condizioni di mercato favorevoli per cimentarsi in un primo tentativo. Divisa tra le sedi di Shenzhen e Hangzhou, la software house rendeva così quest'ultima la base operativa per la realizzazione di un progetto premium, con un team passato nel tempo da 13 a circa 30 sviluppatori.





Studiando successi del calibro di God of War, Sekiro: Shadows Die Twice e Monter Hunter: World, gli autori hanno dedicato oltre due anni alla creazione di un progetto ambizioso. Ne è nata la presentazione della prima Gameplay Demo di Black Myth: Wu Kong, Action GDR sviluppato in Unreal Engine 4 capace, in poche ore dal reveal, di intrigare il pubblico internazionale.



Il Viaggio in Occidente

Parte del team di Game Science Studio aveva in precedenza collaborato allo sviluppo di Asura, MMORPG per PC in lavorazione presso gli studi di Quantum, sotto egida di Tencent. Il progetto si ispirava alla mitologia di Journey to the West / Il Viaggio in Occidente. Pietra miliare della letteratura cinese, il romanzo risale al 1590 circa e racconta il viaggio di un monaco buddhista alla volta dell'India, con l'incarico di recuperare alcuni importanti testi religiosi non disponibili in Cina. Una missione che si muove a cavallo tra storia e mitologia e che vede il protagonista Tang Seng accompagnato da tre personaggi d'eccezione: il maiale Zhu Wuneng, il demone fluviale Sha Wujing e il Re Scimmia Sun Wukong.



Proprio a quest'ultimo è in verità dedicata un'ampia sezione del romanzo, che ne narra le affascinanti origini. Nato da una fertile roccia infusa di vita dal vento, la creatura è emblema di coraggio, capace in breve tempo di affermarsi come sovrano del popolo delle scimmie che risiede presso la Montagna dei Fiori e dei Frutti. Divenutone il re, Sun Wukong è deciso a preservarne la prosperità: un'intenzione che lo porterà a condurre un pellegrinaggio alla ricerca della strada per l'immortalità. Il Re Scimmia farà in seguito ritorno alla sua dimora, ma non prima di essersi tramutato in un guerriero di incredibile potenza, in grado di padroneggiare 72 trasformazioni e di volare a bordo di una nuvola. Se ciò non bastasse, a disposizione del guerriero troviamo anche un bastone da combattimento capace di estendersi a piacimento, dono di potenti dragoni re dei mari.



A causa della sua superbia, il Re Scimmia diverrà protagonista di complesse vicissitudini che lo porteranno a interagire con la dimensione divina. A richiamarlo presso la sua corte, con lo scopo di tenerlo sotto controllo, è infatti nientemeno che l'Imperatore di Giada, sovrano di una sorta di Paradiso della mitologia cinese. Qui, tuttavia, Sun Wukong persevererà nella ricerca di sempre maggiore potere, arrivando addirittura a cibarsi di preziosi frutti sacri che lo renderanno immortale. Nel regno celeste, seguiranno scontri con importanti divinità, sino alla definitiva sconfitta del Re Scimmia e al suo confinamento nelle profondità della Montagna dei Cinque Elementi. Ben 500 anni dopo, sarà il monaco protagonista de Il Viaggio in Occidente a liberarlo dalla prigionia e a prenderlo con sé.



Se alcuni elementi di questa storia vi suonano famigliari, è perché nel tempo la mitologia di Journey to the West ha trovato diffusione nell'intera Asia Orientale, divenendo fonte d'ispirazione per un'incredibile numero di opere. Persino il mondo anime e manga non ha esitato ad attingere a piene mani dal romanzo del XVI secolo, basti pensare al Saiyuki di Kazuya Minekura o al Dragon Ball di Akira Toriyama. Ora, anche gli autori di Game Science Studio sono pronti a cimentarsi con quest'affascinante opera, per dar vita a una propria reinterpretazione della vita di Sun Wukong, più noto in Giappone come Son Goku.



Un'intenzione resa più che palese dall'introduzione al gameplay di debutto di Black Myth: Wu Kong, in cui un anziano ci presenta enigmaticamente l'avventura che ci prepariamo a vivere nei panni dello scimmiotto. Potremmo aver sentito molte storie su di lui, ci avverte infatti l'uomo. Alcuni raccontano che abbia accompagnato il monaco Tang Seng nel recuperare le sacre scritture Buddhiste, per poi trasformarsi nel "Vittorioso Buddha Combattente" e trascorrere il resto dei suoi giorni presso Lingshan.



Altri negano che abbia mai raggiunto l'Illuminazione, e che sia invece perito nel corso del suo viaggio verso Occidente. Infine, c'è chi dubita addirittura del fatto che si sia mai messo davvero in viaggio, certo che, in fondo, si tratti solo di una scimmia fanfarona. Ma l'anziano non vuole raccontarci nessuna di queste storie, ma un'altra versione della storia di Wu Kong, una storia che ha inizio con un cicala dorata...



La leggenda di Wu Kong

Ed è proprio nei panni di una cicala che il giocatore comincia il proprio viaggio nella Demo: una scelta che lascia inizialmente interdetti, ma che a fronte della leggenda del Re Scimmia ci sembra piuttosto ovvio far rientrare nel novero delle 72 trasformazioni a disposizione del guerriero. Un elemento che del resto promette di essere centrale nell'economia del gameplay di Black Myth: Wu Kong. In circa dieci minuti di giocato, infatti, il nostro protagonista dalle fattezze di scimmia ha potuto presentarci una già più che discreta gamma di opzioni in tal senso. Ma procediamo con ordine.



Il mondo in cui ci calano gli sviluppatori di Game Science Studio, lo si nota immediatamente, offre un colpo d'occhio notevole. Plasmato con il versatile Unreal Engine 4, palesa un valore produttivo decisamente superiore rispetto a ciò che parrebbe legittimo attendersi da una software house indipendente fondata nel 2014 e alla sua prima esperienza con una produzione AAA. Tra atmosfere che richiamano immediatamente alla mente i panorami e le architetture della Cina tradizionale, Black Myth: Wu Kong è, francamente, un piacere per gli occhi. Oltre a una direzione artistica ispirata, anche il comparto tecnico sorprende per il livello qualitativo, con interessanti dinamiche di illuminazione e animazioni di notevole fattura.



A stupire, è anche la qualità del combat system proposto da questo primo

assaggio del titolo, caratterizzato da una formula dinamica e variegata: il protagonista è dotato degli ormai iconici indicatori di vita e stamina, e le tempistiche e i pattern di azione rivelano un'impostazione decisamente action. Wu Kong, ovviamente armato del bastone estendibile della leggenda, è un combattente incredibilmente agile, capace di compiere balzi e acrobazie in un'eccellente soluzione di continuità, con concatenazioni anche piuttosto spettacolari.



Attacchi più "ordinari" si alternano a mosse in salto, mentre il furioso roteare della nostra arma può deviare gli assalti a distanza degli avversari. Il protagonista di Black Myth non ha dalla sua esclusivamente opzioni d'attacco melee, ma anche un'interessante rassegna di poteri speciali. Tra questi, la Demo pone l'accento soprattutto su tre abilità: Wu Kong può evocare una sorta di barriera protettiva, grazie alla quale mettere a segno, tramite il giusto tempismo, parry e contrattacchi; allo stesso tempo, la scimmia è in grado di arrestare per un breve periodo di tempo i movimenti del nemico e, infine, può persino evocare in campo alcuni agguerriti alleati. Ad aggiungere ulteriore ricchezza al sistema di combattimento figura la possibilità di adottare diverse impugnature per il bastone che accompagna il viaggio del protagonista.

Da cicala a scimmione

La sessione di gameplay mostrata dagli autori ci ha presentato una prima selezione di nemici comuni, costituita essenzialmente da creature antropomorfe, solite attaccare sia singolarmente sia in gruppo. Molto brevi, queste sezioni hanno avuto principalmente la funzione di presentare le caratteristiche essenziali del combat system del gioco. Un assembramento di avversari è così divenuto l'occasione per mostrare la capacità di Wu Kong di tramutarsi in un furente primate di grandi dimensioni, in grado di sfoltire rapidamente le fila ostili.



Come già accennato, il guerriero può poi assumere le sembianza di una minuta cicala: una soluzione che consente di superare alcune aree di gioco tramite il volo, ma che sembra comunque richiedere un approccio stealth per evitare di essere individuati dai nemici. Per ovviare ad un abuso delle meccaniche di trasformazione, Game Science Studio ha previsto un tempo limite per ogni mutamento di Wu Kong: il giocatore sarà dunque chiamato a valutare con attenzione in quale momento utilizzare le metamorfosi.



Nella Demo, inoltre, Wu Kong affronta un pericoloso guerriero equipaggiato di un'arma infuocata. Agile e letale, quest'ultimo è rappresenta un vero e proprio mini boss, tanto più che, una volta sconfitto, il giocatore ha potuto ottenerne l'arma. Un'opzione che ha dimostrato la sua importanza nel successivo scontro: una Boss Fight contro una sorta di gigantesco lupo.



Anche in questo caso, il gameplay di Black Myth ci è parso convincente. L'avversario si è rivelato infatti capace di offrire un interessante range di mosse, tra attacchi fulminei, scatti e sferzate d'artigli. Notevole il lavoro fatto sul fronte delle animazioni, con la creatura in grado di compiere gesti volti a esprimere dolore o persino capace di scrollarsi la pelliccia per spegnere delle fiamme. Perché delle fiamme? Ebbene, durante la Boss Fight, il team ha svelato che sfruttando l'arma precedentemente ottenuta dal Mini Boss, Wu Kong può assumermene le sembianze e lo stile di combattimento. In queste vesti, il guerriero ha per l'appunto potuto incendiare la pelliccia del colossale avversario.



Un progetto ricco di potenzialità

Giudicare il valore di una produzione da una prima sessione di gameplay inferiore ai 15 minuti è certamente impossibile, tanto più senza aver avuto la possibilità di testarne il feeling con mano. Quello che tuttavia non pare prematuro affermare, è che Black Myth: Wu Kong ha saputo intrigarci con questo suo inatteso e rumoroso debutto. Le potenzialità dell'opera di Game Science Studio, se adeguatamente supportate, potrebbero portare sul mercato videoludico un Action dalle grandi ambizioni.

In questa fase sarebbe ovviamente inopportuno esprimersi su molti aspetti del titolo, inclusa la componente narrativa o la varietà ed estensione del mondo di gioco. A livello preliminare, possiamo però evidenziare come la cornice de Il Viaggio in Occidente sia certamente un eccellente punto di partenza per l'edificazione di un'avventura di stampo fantasy orientale. Sul fronte delle ambientazioni sembra invece offrire buone speranze la prima ondata di materiale promozionale diffuso dagli autori, che presenta location tra loro molto differenti, ma unite dalla capacità di generare forti suggestioni, tra deserti rossi e regni celesti. I minuti finali della Demo ci hanno inoltre mostrato fugacemente un Wu Kong in grado di cavalcare la nuvola delle leggende. Anche sul fronte del gameplay, sembra che gli autori ci abbiano offerto solo un primo assaggio delle potenzialità del gioco. Particolarmente intrigante su questo fronte è la volontà del team di mettere in scena ben 72 trasformazioni per il nostro protagonista. Una meccanica interessante, soprattutto se implementata prestando attenzione alla concreta varietà delle soluzioni proposte, con l'obiettivo di differenziare in maniera adeguata le capacità a disposizione di ogni mutazione dell'aspetto di Wu Kong.