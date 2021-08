Blue Reflection Second Light: il nuovo JRPG di Gust e Koei Tecmo

Noto principalmente per aver dato i natali alle serie di Atelier e Ar Tonelico, negli ultimi anni lo sviluppatore nipponico Gust Corporation ha dato vita a svariati nuovi progetti del tutto slegati dai suddetti franchise, che tuttavia sono stati accomunati soltanto da un livello qualitativo appena sopra la sufficienza. Laddove i due episodi di Atelier Ryza hanno rivoluzionato lo storico brand sotto ogni aspetto (per tutti i dettagli consultate la recensione di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy), riscuotendo un successo notevole in tutto il globo, lo stesso non si può dire per i Nights of Azure o il più recente Fairy Tail, che al contrario presentavano un'intelaiatura tecnica eccessivamente datata. Una sorte simile è toccata nel 2017 a Blue Reflection, che nonostante la presenza di un solido sistema di combattimento non seppe convincerci granché. Come spiegato nella recensione di Blue Reflection, il titolo era infatti affetto da una storia barbosa e priva di mordente, fastidiosi dialoghi prolissi in stile visual novel, un livello di difficoltà tarato verso il basso e limitazioni tecniche imputabili alla necessità di girare anche sulla sfortunata PS Vita.



Dopo aver mancato il bersaglio, il team di Gust deve aver deciso di prendersi qualche anno per riflettere sugli errori commessi e ritentare il colpaccio con un sequel che, grafica a parte, si preannuncia già più ispirato del proprio predecessore. Intitolato Blue Reflection: Second Light, il titolo esordirà in Occidente il 9 novembre su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, ragion per cui ne abbiamo recentemente svolto un'analisi preliminare.

Studentesse smarrite

Sequel diretto dell'episodio originale, Blue Reflection: Second Light avrà una nuova protagonista, rappresentata questa volta dalla graziosa Hoshizaki Ao.

Abituata a condurre una vita estremamente ordinaria, nelle prime battute della vicenda la povera Ao è costretta a frequentare una scuola estiva, in quanto non ha superato gli esami di fine anno. Durante una giornata come tante altre, la studentessa si ritrova inspiegabilmente in un altro mondo, che fatta eccezione per una misteriosa accademia fluttuante pare inizialmente vuoto. Risvegliatasi nell'infermeria del suddetto edificio, Ao scopre che anche altre ragazze prima di lei sono state strappate alla loro quotidianità, ma purtroppo nessuna di loro appare in grado di spiegarle cosa sia effettivamente accaduto. Per di più, ciascuna di esse si direbbe affetta da una strana forma di amnesia e, inclusa la stessa Ao, riesce a ricordare soltanto il proprio nome. Mentre le fanciulle cercano di scoprire dove si trovino e come tornare alle rispettive vite, il mondo circostante inizia progressivamente a espandersi e ad accogliere nuove aree sempre più fantasiose, incoraggiando le studentesse a esplorarle una dopo l'altra.



All'interno delle cosiddette Heartscape, del resto, si celano non solo ingredienti e materiali essenziali per cucinare o costruire nuove strutture nei dintorni dell'accademia, ma anche e soprattutto i "Frammenti di Memoria", ossia delle luci enigmatiche che lentamente fanno riaffiorare i ricordi perduti. Armatesi di coraggio e sorrette l'una dall'altra, Ao e le altre donzelle smarrite cominciano dunque a raccogliere i Frammenti di Memoria per recuperare i ricordi di ogni compagna di avventure e svelare i misteri della dimensione quasi onirica in cui sono precipitate.

La principale differenza tra Blue Reflection e Second Light va ricercata proprio nella componente narrativa: anch'esso ambientato all'interno di una scuola, il primo gioco si svolgeva comunque nel mondo umano e solo di tanto in tanto spingeva la protagonista Hinako a esplorare un'altra realtà. Il Common, difatti, era l'angosciante mondo materializzato dalle insicurezze altrui e prendeva forma solo quando la fanciulla esplorava il passato delle compagne di classe per stabilizzarne i sentimenti. L'avventura di Ao e le altre, invece, avrà interamente luogo in un diverso piano dell'esistenza, portandoci probabilmente a scoprire maggiori dettagli sull'universo parallelo di Blue Reflection e sulle leggi che lo regolamentano.



Oltretutto, laddove il precedente episodio aveva solo tre combattenti titolari, più una serie di personaggi di supporto, in Blue Reflection: Second Light saranno almeno sei le eroine controllabili. Ao potrà quindi contare sulla gentile Utsubo Kokoro, ossia colei che la protagonista vedrà al suo risveglio nell'altro mondo, e su Miyauchi Rena, una ragazza che molto spesso tende a sembrare dura, ma che sotto sotto nasconde una personalità affabile e premurosa.



Mettendo da parte l'energica Kinjou Yuki, che a quanto pare non sarà giocabile, a queste si uniranno col tempo anche Shirai Hinako, Kasuga Shiho e Hirahara Hiori, rispettivamente le protagoniste dell'originale Blue Reflection, Blue Reflection: Sun, un titolo iOS/Android non disponibile in Occidente, e Blue Reflection Ray, anime di 24 episodi attualmente in onda sul circuito televisivo nipponico. Un dettaglio molto singolare, che lascia intendere la volontà di Gust di imbastire un intreccio più complesso e addirittura basato sulla crossmedialità.

La scuola dei sogni

Rigorosamente a turni, a primo acchito si direbbe che il sistema di combattimento di Blue Reflection: Second Light non abbia subito importanti modifiche: i turni delle graziose Reflector e dei loro mostruosi avversari sono ancora vincolati dalla Timeline, che questa volta è stata spostata nell'angolo in basso a destra dello schermo, forse allo scopo di restituire al giocatore un'interfaccia utente meno invasiva e più pulita.

Osservando le fasi di gameplay, tuttavia, abbiamo notato una curiosa differenza rispetto a quanto accadeva nel capostipite: se in origine Hinako e le sue due compagne scendevano in battaglia già trasformate, in Second Light il nostry party potrà combattere anche in abiti scolastici, tant'è che la trasformazione vera e propria dovrà essere innescata con un comando. È dunque presumibile che questa, oltre a consumare dei preziosi Punti Etere, comporti dei sostanziosi power-up e spalanchi le porte agli attacchi più devastanti delle pseudo-majokko. Al momento l'unica novità degna di menzione si direbbero le fasi 1-vs-1 che i giocatori potranno innescare dopo aver accumulato abbastanza PE: in quelle circostanze, la guerriera selezionata si ritroverà faccia a faccia col nemico di turno e la pressione degli appositi tasti le consentirà di concatenare una micidiale serie di attacchi, che culminerà con una vera e propria mossa finale. Una soluzione interessante, che ci auguriamo non vada a intaccare ulteriormente un livello di difficoltà a suo tempo poco stimolante.



Ad averci incuriosito è però la presenza di due meccaniche legate al crafting, che come anticipato nel paragrafo precedente invoglieranno gli utenti a raccogliere tutte le materie prime individuate durante le scorribande nelle diverse Heartscape. Buona parte di queste saranno utilizzati, come prevedibile, per preparare dei manicaretti da gustare sia fuori che nel mezzo delle battaglie (ci aspettiamo quindi che abbiano vari effetti curativi), ma il team di Gust ha spiegato che i lingotti di ferro e molti altri materiali avranno uno scopo ben diverso.



Le ragazze, infatti, avranno la facoltà di creare nuove strutture all'interno dell'accademia, come ad esempio i tipici chioschi di cibo allestiti durante i festival studenteschi, e realizzare la scuola dei loro sogni. Luoghi che, come spiegato, una volta visitati permetteranno al giocatore di sbloccare scenette speciali tra le protagoniste e rafforzare ulteriormente i loro legami. Va infatti specificato che anche Blue Reflection: Second Light i legami instaurati da Ao influenzeranno persino lo svolgimento dei combattimenti, donando ad esempio nuove tecniche di lotta o funzioni di supporto alle altre affascinanti ragazze del cast.

Passando infine al piano tecnico e grafico, la nuova creatura di Gust e Koei Tecmo non sembra particolarmente cambiata rispetto a quanto visto nel titolo del 2017. Impreziositi dal character design di Mel Kishida, che con la tetralogia di Arland di Atelier ci ha fatto sognare (a proposito, qui trovate la recensione di Atelier Lulua: The Scion of Arland), i modelli poligonali del capostipite erano tutto sommato convincenti, seppur spigolosi. Quattro anni più tardi la situazione è rimasta assolutamente invariata, tant'è che i modelli di Second Light - inclusi quelli dei personaggi inediti - sembrerebbero reperti di un'epoca passata e ormai lontana. Stesso discorso vale grosso modo per i paesaggi finora mostrati, le cui texture risultano troppo spartane e ripetitive.