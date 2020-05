BPM Bullets Per Minute: Doom con le Valchirie, a ritmo di musica!

Scandire il gameplay a ritmo di musica è un concetto ben radicato nel mondo videoludico, che supera di gran lunga i confini dei rhythm game come Guitar Hero e Beat Saber VR. Ad esempio l'amatissimo Rayman Legends ha adottato questa soluzione per dar vita a livelli basati sulla "progressione musicale", ottenendo risultati di rara bellezza. A tal proposito i ragazzi di Awe Interactive - un ambizioso team britannico di recente fondazione - hanno voluto spingersi oltre e realizzare uno sparatutto in stile DOOM basato sull'esecuzione di una rock opera. Incuriositi dalla freschezza dell'idea abbiamo dato un'occhiata al trailer d'annuncio di BPM: Bullets per Minute, che sembra avere le carte in regola per rappresentare il debutto in grande stile di Awe Interactive. Prima di tuffarci nel vivo dell'azione, però, ci sembra giusto spendere due parole sulle circostanze che hanno condotto alla nascita dello studio, il cui stesso nome rappresenta la volontà di creare esperienze sbalorditive.

La nascita di Awe Interactive e le basi di BPM

In Inglese "Awe" non vuol dire soltanto "timore", giacché basta affiancarlo a "Inspiring" per ottenere il significato di "sbalorditivo". Neanche a dirlo, Awe Interactive è stata fondata da David Jones nel 2019 allo scopo di sbalordire l'utenza e di lasciare il segno nella prossima generazione di videogiochi.

Co-fondatore di altre realtà tra cui Bulkhead Interactive e Bevel Studios, Jones ha lavorato a The Turing Test e Battalion 1944 prima di dar vita al nuovo team assieme a Josh Sullivan, il suo amico d'infanzia. Lo studio con base a Derby oggi accoglie alcuni veterani della game industry, che tra i tanti progetti si sono occupati anche di Forza Horizon 4, Guitar Hero e Blood & Truth. Insomma, visto il background lavorativo degli impiegati, la nascita di un titolo come BPM: Bullets per Minute non stupisce più di tanto, poiché gli addetti ai lavori sembrano già possedere le competenze adatte per realizzarlo. Liberamente ispirato alla mitologia norrena - che tra God of War e Assassin's Creed: Valhalla è diventata molto popolare tra i giocatori - lo sparatutto a ritmo in salsa roguelike vuole irretire l'utenza col suo mix di scontri adrenalinici e un accompagnamento sonoro "reattivo". Sul piano prettamente concettuale ci è già capitato di vedere qualcosa di simile nel pluripremiato Crypt of the NecroDancer ma in questo caso la progressione roguelike si sposa con un sistema di shooting che strizza l'occhio ai moderni DOOM di Id Software.



Nel corso degli eventi narrati in BPM le forze demoniache di Helheim faranno di tutto per raggiungere le porte dorate di Asgard e spetterà alle intrepide Valchirie il compito di fermarne l'avanzata. Dopo aver scelto una tra le cinque protagoniste, che ovviamente saranno caratterizzate da abilità di base e debolezze differenti, il giocatore dovrà superare tutti i dungeon generati in modo procedurale e sconfiggere sette boss prima di entrare nel covo di Nidhogg, l'antico nemico delle guerriere. Non sappiamo se l'enorme drago-serpente si trovi alle pendici dell'Yggdrasill come vogliono i miti norreni ma una cosa è certa: arrivare fino a lui non sarà una passeggiata.

Di frenetiche sparatorie e metallo pesante

Grazie a un montaggio frenetico e calzante coi toni del prodotto, il trailer d'annuncio di BPM non si sofferma più di tanto sui singoli elementi della ricetta ludica ma riesce a metterne in luce il cuore pulsante con grande efficacia. Ogni singola azione della valchiria, dalla ricarica delle armi fino ai balzi e alle schiavate, procede a ritmo di musica, così come la danza di morte dei nemici.

I draghi alati, i segugi infernali e i troll fiammeggianti, in buona sostanza, si muovono seguendo specifici pattern legati all'accompagnamento sonoro, il che ci porta a un'inevitabile conclusione: il giocatore dovrà studiare il ritmo di ciascuna tipologia di avversario, in modo da reagire di conseguenza e portare a casa la pelle.



A quanto pare, in aggiunta, anche l'offensiva dei signori di Helheim sarà intimamente connessa alla musica, per la gioia degli amanti del metal. Se la particolare commistione di elementi alla base del gameplay dovesse funzionare a dovere, BPM potrebbe rivelarsi un titolo adrenalinico e capace di regalare momenti d'alta tensione, specie se dotato di più livelli di difficoltà per accontentare una vasta utenza.



Il design dei nemici standard e dei boss - tra cui spiccano un guerriero simile a Sauron e un essere incappucciato senza volto - sembra guardare sia all'immaginario di DOOM che a quello di Dark Souls e ci è sembrato sufficientemente ispirato. Questi esseri demoniaci andranno a popolare i dungeon procedurali di Helheim, che speriamo possano rivelarsi vari e adatti a ospitare i concitati scontri a fuoco di Bullets per Minute.

I saloni illuminati da bracieri ardenti e le aree cavernose dominate dall'oscurità conterranno armi e abilità tutte da collezionare, in modo da ampliare sensibilmente il proprio ventaglio di possibilità offensive. A tal proposito gli sviluppatori hanno dichiarato che le abilità magiche saranno in grado di alterare radicalmente l'incedere dell'azione, basti pensare alla presenza del teletrasporto, dei dardi congelanti e di tutta una serie di temibili stregonerie. La nostra eroina in ogni caso potrà essere potenziata con più di 40 item differenti e se a ciò aggiungiamo i fucili, revolver e lanciarazzi sparsi casualmente per le mappe, è probabile che l'esperienza sarà caratterizzata da un alto tasso di rigiocabilità.



Oltre a un arsenale che non sfigurerebbe in DOOM e alla presenza di alcune modalità sfida non meglio precisate, BPM vanterà una colonna sonora di sicuro impatto, che potrebbe renderlo una sorta di sanguinosa rock opera in forma giocabile. Ultima ma non per importanza, la presentazione visiva del gioco non ci sembra particolarmente rifinita ma - complice la forte dominante di rosso - è certamente dotata di una propria identità. Sarebbe un peccato a tal proposito se la particolare gestione della palette cromatica inficiasse sulla leggibilità dell'immagine durante le battaglie più affollate ma confidiamo nel fatto che gli sviluppatori vogliano evitare un simile inciampo.

BPM: Bullets per Minute dovrebbe approdare su PC nel corso dell'estate e in inverno su PS4 e Xbox One ma saremmo ben lieti di vederlo giungere anche sulle piattaforme di nuova generazione... e non solo. Del resto alcuni dei suoi creatori hanno lavorato a Blood & Truth e non ci stupiremmo se facesse una capatina nel mondo della realtà virtuale. Con il Summer Game Fest ormai dietro l'angolo, siamo certi che le novità sul titolo di Awe Interactive non tarderanno ad arrivare e noi non vediamo l'ora di potervene parlare nel dettaglio.