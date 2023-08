Call of Duty Modern Warfare 3 prova a cambiare il gameplay: ci riuscirà?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Appena ne è trapelata l'esistenza, il pubblico ha cominciato ad attendere spasmodicamente le informazioni ufficiali su Call of Duty Modern Warfare 3. Activision, dal canto suo, ha iniziato a disseminare indizi sulle varie componenti della produzione e il tutto è culminato con l'Assedio Shadow.



Per chi non lo sapesse, ci stiamo riferendo all'evento in game di Call of Duty Warzone 2, che è stato utilizzato dal colosso dell'industria videoludica come palcoscenico per mostrare in anteprima mondiale al pubblico il primo gameplay di Call of Duty Modern Warfare 3. Ovviamente noi siamo scesi in campo per poter assistere al filmato e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

Price contro Makarov

Pur non essendo ancora arrivato sugli scaffali, Call of Duty Modern Warfare 3 ha già stabilito un primato per la serie. Si tratta infatti della prima volta che un capitolo di COD è il diretto sequel del suo predecessore e che due uscite consecutive facciano parte dello stesso filone (in questo caso MW). Sin dall'originale COD 4 nell'ormai lontano 2007, Activision ha sempre alternato le release annuali ed è per questo che all'avvicendarsi dei vari Modern Warfare e Black Ops - i più amati dal pubblico - si aggiungevano anche titoli autoconclusivi come Ghosts, Vanguard, World at War e Advanced Warfare.

Sebbene non vi sia alcuna dichiarazione ufficiale dell'azienda, il motivo di tale decisione potrebbe essere stato svelato dagli insider, che sin dallo scorso anno parlavano della possibilità che ‘COD 2023' non fosse altro che una grossa espansione di Modern Warfare 2. Insomma, il progetto potrebbe essere partito come DLC a pagamento, per poi trasformarsi in un capitolo premium a tutti gli effetti.



La storia riprenderà esattamente dal punto in cui si era interrotta con la conclusione di MW2. Il Capitano Price e la Task Force 141 conoscono l'identità del nuovo leader dei terroristi russi, l'ultranazionalista Vladimir Makarov, che è anche il protagonista della sequenza post-credit in cui viene chiaramente citata la missione

‘No russian' dell'originale Modern Warfare 2. In tale scena vediamo Makarov mentre si prepara a dirottare un aereo con al fianco i suoi sottoposti. L'evento Assedio Shadow di COD Warzone 2.0 ci ha fornito probabilmente un ulteriore dettaglio sulle azioni di questo temibile individuo, dal momento che l'operazione organizzata da Greaves si è conclusa positivamente e le armi di distruzione di massa sono state sottratte con successo al gruppo Konni. C'è stato però un "piccolo" imprevisto: due terroristi al soldo di Makarov si sono infiltrati tra i mercenari della Shadow Company e, facendo fuori chiunque sul velivolo, si sono riappropriati delle bombole contenenti un pericoloso gas. Non sappiamo come andrà a finire, ma dai fotogrammi presenti nel trailer di MW3 dedicato a Makarov possiamo vedere lo stadio di Verdansk che, come tutti ricorderanno, è stato distrutto proprio da una grossa esplosione. C'è la possibilità che la campagna del prossimo Call of Duty ospiterà una sorta di remake di "No Russian", con la missione che stavolta sarà ambientata proprio nel succitato punto di interesse della mappa di Warzone. Non ne abbiamo ancora la certezza, ma non vediamo l'ora di scoprirlo. L'unico dato a nostra disposizione è che a un certo punto il terrorista finirà in una prigione di massima sicurezza russa: starà proprio alla Task Force 141 il compito di tirarlo fuori in una delicata operazione di recupero.

Open Combat Missions

Ed è proprio l'infiltrazione della squadra capitanata da Price in questo blindatissimo carcere ad essere al centro del filmato di gameplay mostrato al termine di Assedio Shadow. Molto probabilmente, il team di sviluppo non ha scelto di far vedere estratti di questa operazione tattica solo per via della sua spettacolarità: con ogni probabilità, dovrebbe trattarsi di una Open Combat Mission (OCM). Stiamo parlando della principale novità della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3, che per certi versi rivoluziona quella che è l'impostazione classica della serie, storicamente caratterizzata da una certa linearità.

Pur senza rinunciare all'alto tasso cinematografico delle situazioni proposte ai giocatori, alcune missioni della storia del prossimo capitolo saranno più aperte. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, ci ritroveremo in scenari ad ampio respiro, con la presenza di molteplici percorsi per giungere all'obiettivo e perfino veicoli per esplorare più agevolmente l'area. Come da conferme, oltre all'immancabile tattica a base di armi spianate, le Open Combat Mission si potranno terminare in modo furtivo. Proprio come visto nel gameplay trailer, potremo approfittare della scarsa illuminazione e indossare un visore notturno per insinuarci tra le fila nemiche e magari eliminare silenziosamente specifici bersagli, senza dare vita alla classica carneficina.



È chiaro che bisognerà provare il gioco con mano per valutare l'effettiva varietà offerta da questi incarichi, ma se come ipotizziamo la missione nella prigione sarà una OCM, ci è già possibile fare qualche ipotesi.

Le scene sulle fortificazioni e quelle subacquee potrebbero rappresentare due metodi differenti per accedere all'area dell'operazione, alternativi alla classica entrata dalla porta d'ingresso.

Un multiplayer tra passato e futuro

Passando al multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3, le novità da segnalare sono davvero tante e molte sottolineano la volontà degli sviluppatori di far fronte ad alcune problematiche del precedente capitolo. In alcuni casi vi è un ritorno alle meccaniche dei vecchi episodi, in altri sembra che gli addetti ai lavori abbiano ascoltato il feedback degli appassionati.

Ci riferiamo ad esempio all'aumento della salute degli operatori a 150 HP, elemento che incrementa il TTK (Time To Kill) e rende leggermente più difficile far fuori i nemici, dando loro un minimo di tempo per reagire. In Call of Duty Modern Warfare 3 stato ripristinato anche il red dot: in sostanza, chi farà fuoco con un'arma priva di silenziatore verrà evidenziato sulla minimappa con un puntino rosso. Segna un ritorno al passato anche il sistema di Specialità, visto che tutte quelle che inseriremo nei loadout saranno disponibili dal primo istante del match, a differenza di quanto visto in Modern Warfare 2 (forse uno degli aspetti più criticati del vecchio capitolo). Anche le meccaniche di movimento hanno subito un bel po' di modifiche: in MW3 troviamo lo slide cancel, il reload cancel e un aumento della velocità di corsa e di arrampicata. Completamente nuova è invece la Tac-Stance, un'opzione che si può attivare in qualsiasi momento e che modifica il modo in cui l'operatore impugna l'arma e fa sì che la velocità di mira aumenti a discapito della precisione, migliorando l'efficacia sul campo per chi predilige uno stile di gioco più aggressivo.



Sono invece tutte da scoprire le novità che riguardano la schermata di creazione delle classi personalizzate. Da una parte verranno introdotte parti di ricambio all'armaiolo, che sembrano promettere un potenziamento per la personalizzazione degli strumenti di morte, inclusi quelli che verranno ereditati da MW2 col Carry Forward. Poi c'è l'aggiunta dell'equipaggiamento.

Pare infatti che in MW3 potremo sbloccare e indossare caschi, stivali, guanti e altri indumenti che dovrebbero avere benefici di vario tipo sul nostro soldato. Si tratta di un sistema molto interessante sulla carta, ma che come tutte le novità andrà testato a fondo per comprenderne le reali potenzialità e l'impatto sul gameplay.



Anche le mappe ricoprono un ruolo fondamentale in un Call of Duty e, per la gioia dei nostalgici, il nuovo capitolo della serie arriverà sugli scaffali con le sedici mappe dell'originale Modern Warfare 2 (quello del 2009), tutte rimasterizzate per l'occasione.

Due livelli inediti e più estesi saranno invece disponibili per Invasion e Ground War. Infine un'altra mappa ancora più grande farà da sfondo alle partite di War, modalità che ritorna per la prima volta dopo COD WWII (qui la recensione di Call of Duty WWII). Gli sviluppatori hanno annunciato che oltre alle imprescindibili modalità di COD come Uccisione Confermata e TDM, in MW3 ne arriverà anche una nuova di zecca chiamata Cutthroat: sappiamo solo che si baserà sullo scontro fra tre squadre composte da tre giocatori. Sempre a proposito delle arene, tornerà la tanto amata votazione mappe, il sistema che consentirà ai giocatori nella lobby di votare in quale teatro di guerra disputare il successivo match.

Zombies diventa open world

Un'altra novità assoluta per la serie è rappresentata dalla presenza di una modalità Zombies, fino ad oggi mai vista in un capitolo di Modern Warfare. Treyarch si occuperà dello sviluppo di questa componente del gioco che a quanto pare differirà da quella classica. Dai dettagli disponibili ad oggi, sappiamo che la co-op a base di non morti che troveremo in Modern Warfare 3 sarà una versione potenziata dell'Outbreak vista in Black Ops Cold War.



Battaglieremo in un'unica e sola mappa dalle dimensioni considerevoli e divisa in settori, all'interno dei quali più squadre di giocatori dovranno coordinarsi per respingere la minaccia dei mangiacervelli (inclusi boss provenienti dalle passate iterazioni della modalità).

Pur essendoci poche informazioni certe su questo Zombies a mondo aperto, Activision potrebbe aver svelato tra le righe qualcosa di molto importante. Oltre ad aver definito questa componente del gioco un'esperienza di sopravvivenza a estrazione PvE, viene esplicitamente detto che i giocatori che vagano per la mappa potranno chiedere di unirsi ad altri team sul campo. In buona sostanza, potremmo essere di fronte a una rivisitazione di DMZ, dove oltre a massacrare orde di nemici dovremo anche gestire il loot e poi chiamare un elicottero per l'estrazione.



Come avrete notato, l'ondata di annunci non ha coinvolto in alcun modo Warzone 2.0, il battle royale gratis che negli ultimi tempi ha attraversato un bel po' di difficoltà e il cui futuro è una grossa incognita. C'è chi parla del ritorno di Verdansk, chi dell'interruzione al supporto di DMZ (che sarebbe un vero peccato se dovesse rivelarsi vero) e chi addirittura dell'arrivo di una modalità Zombies gratis per tutti. La verità è che si tratta solo di voci di corridoio e per farsi un'idea concreta su come si trasformerà il gioco con l'arrivo di Modern Warfare 3 dovremo probabilmente attendere l'uscita del prossimo capitolo, fissata al 10 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.