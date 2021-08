Call of Duty Vanguard, ecco la campagna: a Stalingrado con Polina Petrova

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'Opening Night Live di Gamescom 2021 ci ha regalato diverse sorprese e debutti molto attesi, dal gameplay esteso di Death Stranding all'unveiling di Saints Row, un reboot pensato per far ritornare l'apprezzata serie alle origini. Tra le apparizioni d'alto profilo non avremmo potuto dimenticare quella di Call of Duty: Vanguard, che ci ha dato l'occasione di assistere a un intero livello di quella che promette di essere una campagna in singolo cinematografica e appassionante.



Prima del lancio del gameplay, tra l'altro, sul palco dell'evento sono saliti la talentuosa Laura Bailey - che interpreterà la tiratrice scelta Polina Petrova - e il Creative Director della campagna David Swenson, al fine di introdurre la missione e gli obiettivi della storia narrata da Vanguard. Senza perderci in chiacchiere, tuffiamoci subito nella Stalingrado occupata dai nazisti, per vivere i momenti che hanno portato alla nascita di una guerriera fuori dal comune.



Polina Petrova: il coraggio di opporsi al male assoluto

Sullo stage dell'Opening Night Live, Swenson ha svelato che pur senza dimenticare gli eventi iconici della Seconda Guerra Mondiale, si pensi ad esempio al D-Day, la campagna di Vanguard si concentra su di un piccolo manipolo di uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo e animato da un unico obiettivo: opporsi alla macchina da guerra del Reich e ai suoi più alti ufficiali (a proposito: ecco perché nel trailer il logo Activision è quasi del tutto assente).

È probabile quindi che assisteremo a momenti "segnanti" della vita di ciascuno di questi individui, proprio come nel caso di una Polina ancora infermiera nella Stalingrado occupata. A tal proposito, Laura Bailey ha comunicato agli appassionati tutto il suo entusiasmo per il suo debutto in Call of Duty, peraltro nei panni di un personaggio che - in tutta onestà - non credeva possibile. Nel mondo del cinema d'altra parte i ruoli femminili di spicco nei war movie scarseggiano, eppure sono tante le donne che hanno combattuto in prima linea per difendere la libertà e il proprio paese. Il personaggio della tiratrice Polina Petrova è ad esempio basato sulla storia di Lyudmila Pavlichenko, la più letale delle oltre 2000 donne cecchino in forze all'Armata Rossa. L'8 agosto del '41 la Pavlichenko recuperò il Mosin-Nagant di un compagno caduto per non lasciarlo mai più: è uccidendo con quell'arma che si guadagnò il soprannome di "Signora Morte".



La missione di Polina la si potrebbe considerare come un tributo alla storia della donna a cui è ispirata, un omaggio declinato alla Call of Duty s'intende. La vicenda si apre con la Petrova che si risveglia in un edificio in rovina, pieno di macerie e cadaveri. Nella seconda parte del filmato - ambientata un'ora prima rispetto alla scena delle macerie - vediamo come è finita in quel cumulo di polvere e morte, a seguito di una sequenza al cardiopalma che la chiama ad abbandonare un reparto d'infermeria a Stalingrado.

Vedere i Messerschmitt e i bombardieri nazisti radere al suolo un intero quartiere in tempo reale, tra esplosioni realistiche, palazzi demoliti e persone dilaniate, fa un certo effetto e testimonia la cura con cui Sledgehammer Games potrebbe aver realizzato l'intera esperienza in solitaria.



Pur essendo spettacolari, oltre che terribili, questi frangenti ci mostrano la disperazione e il senso d'impotenza di una donna dinanzi al male assoluto, un male assoluto che nella sezione action del livello comincia a combattere senza esitare. A destare Polina dal suo stato confusionale ci pensano le urla di un nazista da cui si allontana in fretta e furia per cercare qualcosa con cui difendersi.

Poco dopo, in un cucinino semi distrutto, l'infermiera trova un coltellino e se ne serve per eliminare in silenzio un nemico, a cui ruba un fucile. Con l'arma quindi da inizio a una rapida carneficina per poi darsi al parkour e arrampicarsi sui mattoni fino a raggiungere il cornicione di un palazzo. A tal proposito, sembra proprio che le arrampicate si presenteranno diverse volte nel corso dell'avventura. L'idea di impreziosire il gameplay con una certa verticalità è più che apprezzabile ma il fatto che le sporgenze con cui interagire siano così "evidenti" e all'interno degli scenari è un po' antiestetico.



Peraltro il fatto che un'infermiera sfoggi all'improvviso delle abilità acrobatiche degne di un'atleta mina - seppur non irrimediabilmente - la sospensione dell'incredulità. In compenso, siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla sezione in cui Polina fa fuoco sugli invasori col suo Mosin-Nagant mentre assiste impotente alla fucilazione del padre.

Per sopravvivere la donna rimanda con tutte le forze il crollo emotivo e continua a combattere i nazisti, fino a recarsi all'ufficio postale in cerca di Misha (con ogni probabilità un suo familiare). Sorvolando sull'accenno alla componente stealth, perché vogliamo vederne ancora prima di parlarne, è arrivato il momento di passare ai veri fiori all'occhiello della produzione: il gunplay e la presentazione visiva.



Ritorno alla Seconda Guerra in grande stile

Come ormai ben sappiamo, Call of Duty Vanguard utilizza il motore grafico del mai troppo lodato Modern Warfare del 2019, un titolo che ha saputo modernizzare la serie in ambito scenico e ludico. Ebbene, i movimenti di telecamera "armi alla mano" e le risposte credibili di ogni singola bocca da fuoco (il Kar 98 è eccezionale!), potrebbero fare di Vanguard una tappa obbligata per tutti gli appassionati della Seconda Guerra Mondiale, specie se si considerano le ottime animazioni di ricarica e la sonorizzazione delle armi.

Per fare un esempio calzante, sentire il "ruggito" delle raffiche di STG 44 nel corso della sparatoria all'ufficio postale è una gioia per le orecchie, che speriamo possa mantenersi inalterata anche con il resto dell'arsenale. In aggiunta, abbiamo apprezzato le reazioni accurate degli oggetti - tra cumuli di fogli di carta e vasi - quando vengono mossi dai proiettili o toccati dai nemici morenti, che peraltro cadono in battaglia con una certa naturalezza.



Doveroso menzionare la buona fattura degli effetti del fuoco prodotti dalle bombe molotov, un discorso che estendiamo ai getti di fumo e in generale all'intero insieme dei particellari. Sul fronte prettamente visivo, al netto di alcune superfici meno definite d'altre, pare che questa iterazione cross-gen della serie abbia le carte in regola per superare - e in modo palpabile - la presentazione grafica di Black Ops: Cold War. Resta ancora da vedere in azione la già confermata implementazione del Ray Tracing, questo è vero, ma l'illuminazione globale e il livello di dettaglio globale si sono già rivelati più che soddisfacenti. Se la scena del bombardamento ha già dimostrato una grande efficacia visiva, quella dell'arrivo dei carri nazisti nella Stalingrado avvolta dalle fiamme ci ha lasciato a bocca aperta e affamati di altre simili meraviglie.



Pensare che queste scene così "vivide" gireranno senza impedimenti a 60 fps sulle nuove console (restiamo in attesa di conoscere possibili nuove sul supporto ai 120 fps) è rassicurante, così come sapere che gli accompagnamenti musicali di Bear McCreary daranno quasi certamente una marcia in più all'intera esperienza. Ben ritmata, carica di momenti al cardiopalma e di sparatorie avvincenti, la missione di Polina ci ha stupito anche sul fronte sonoro, complici le tracce a base di violino utilizzate per mantenere alta la tensione degli scontri.

Insomma, a fronte di una certa linearità di fondo - che però è ancora tutta da verificare - la campagna di Call of Duty: Vanguard potrebbe confermarsi come una delle migliori degli ultimi anni e accontentare tutti coloro che prima degli scontri in multiplayer hanno ancora bisogno di vivere una storia di guerra degna di questo nome. Se avete voglia di conoscere altri dettagli, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Call of Duty Vanguard.