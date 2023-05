Chrono Odyssey: un MMO open world con una grafica pazzesca

Mentre i giocatori di tutto il mondo attendono le nuove finestre di lancio di DokeV e Crimson Desert, entrambi posticipati lo scorso novembre dallo sviluppatore sudcoreano Pearl Abyss (nel frattempo potete consultare la nostra anteprima di Crimson Desert), dalla Repubblica di Corea è emerso il primo trailer di gameplay di Chrono Odyssey, promettente MMORPG realizzato in Unreal Engine 5 dallo studio NPIXEL e atteso inizialmente nel corso del 2022. Aspettando che lo sviluppatore asiatico ne annunci la nuova data di uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, abbiamo posto il filmato e tutti i materiali più recenti sotto la nostra lente di ingrandimento, al fine di apprendere quante più informazioni possibili sul prodotto.

Benvenuti a Setera

Annunciato originariamente nel mese di dicembre 2020, Chrono Odyssey si è subito mostrato come un MMORPG focalizzato sulla storia (un dettaglio che lo accomuna al già menzionato Crimson Desert), ciononostante in quell'occasione i ragazzi di NPIXEL scelsero di non svelare assolutamente nulla sulla mitologia della loro creatura.

Un anno e mezzo più tardi abbiamo finalmente appreso che questo sarà ambientato nella suggestiva e rigogliosa Setera, una terra ricca di regioni inesplorate e ricchezze ancora sconosciute. Come precisato dallo studio sudcoreano, "Setera può apparire come una terra tranquilla, bella e piena di natura", tuttavia in questa affascinante realtà è in corso una guerra che va avanti sin dall'inizio dei tempi. Materializzazione del nulla e dell'abisso, l'inesplicabile Vuoto (The Void) mira alla completa distruzione di tutti i mondi e i suoi immortali componenti sono in grado di esercitare una forza insondabile. La realtà di Setera ha resistito per tutto questo tempo perché, rifiutando l'esistenza del Vuoto, ne ha in qualche modo limitato i poteri, ma dal momento che questa forza malvagia e votata all'annullamento sta ampliando a dismisura le proprie fila, la grande di forza di volontà del mondo immaginato da NPIXEL potrebbe non riuscire a contenere ancora per molto la sua avanzata. Attingendo al controllo sullo spazio-tempo e alle alleanze stipulate durante il proprio viaggio, toccherà quindi al giocatore farsi strada tra il caos e i pericoli provocati dalle linee temporali deformate e contraddittorie, scoprire i segreti sepolti nel passato di Setera e soprattutto escogitare un modo per salvare i suoi abitanti.



Tuttora non sappiamo nulla sui popoli di Setera o sui regni che questa realtà potrebbe ospitare, in compenso durante l'ultimo appuntamento comunicativo con NPIXEL sono emersi parecchi dettagli sulle varie forze che si opporranno agli utenti. Tra queste troveranno ad esempio posto i cosiddetti "Guardiani", degli esseri superiori (probabilmente divini) che sovrintendono l'intera Setera.

A quanto pare non sono originari di questo mondo, ma al contrario ognuno di essi è sopravvissuto alla distruzione della propria realtà per mano del Vuoto, motivo per cui il loro temperamento e persino l'aspetto cambiano non poco da soggetto a soggetto. Proprio per questa ragione, i Guardiani vedono i "World Mover" come una grave minaccia e sono disposti a tutto per eliminare gli ospiti indesiderati.



Similmente a quanto accaduto ai Guardiani, anche la dimensione natia dei World Mover è stata disgraziatamente annichilita dal Vuoto, cosa che li ha spinti a cercare rifugio a Setera. Dotati di una forza straordinaria, che ha permesso loro di superare una moltitudine di sfide e altrettanti micidiali avversari, i World Mover si sono però divisi in tre fazioni ben distinte, e sebbene ciascuna di esse sia mossa soltanto dal desiderio di prosperare e garantire la sopravvivenza della propria specie, fra le tre parti si è creata una feroce competizione.

In attesa di scoprire nuovi dettagli su questo curioso aspetto, abbiamo appreso che i "Distrutti" sono dei World Mover i cui corpi hanno ceduto alla contaminazione da Vuoto. Dal momento che questa specie di piaga provoca convulsioni e la cessazione di tutte le funzioni corporee, i Distrutti, che a conti fatti non sono né vivi né morti, hanno perso completamente il senno e attaccano a vista gli altri esseri viventi, nella speranza di ripristinare l'energia che hanno perduto. Ostracizzati dagli altri World Mover, gli "Emarginati" sono invece individui che, dopo aver compiuto imperdonabili atti immorali, sono stati allontanati da tutte e tre le fazioni. Giacché questa banda armata è solita camuffarsi per prendere di mira e truffare gli altri World Mover, lo studio NPIXEL ha spiegato che questa rappresenta un pericolo completamente diverso dalle altre minacce che brulicano per tutta Setera.

Piegare lo spazio-tempo al proprio volere

Come spiegato da Samuel Seo e Ken Kang, rispettivamente director e producer di Chrono Odyssey, il titolo punta a stabilire nuovi standard per il genere MMORPG, sia in termini gameplay che in materia di rappresentazione scenica. Non a caso, rimirando il più recente trailer confezionato dai ragazzi di NPIXEL siamo rimasti letteralmente a bocca aperta dinanzi alla bontà e varietà degli scenari di Chrono Odyssey, che tra le altre cose vanta una profondità di campo paragonabile a quella di Genshin Impact o dell'altrettanto incantevole Honor of Kings: World (qualora non conosciate ancora l'action RPG open world annunciato da Tencent correte a leggere la nostra anteprima di Honor of Kings: World).



Tanto le rovine nascoste in mezzo alla natura selvaggia quanto le imponenti strutture dall'architettura fantasiosa, senza dimenticare lo splendido e a prima vista enorme villaggio in riva al mare che si intravedete nella prima metà del filmato, traboccano di particolari, dimostrando ancora una volta l'inimmaginabile potenziale di Unreal Engine 5 e la profondità dei mondi cui questo consente di dar forma.

Non meno interessanti ci sono parse le sequenze di combattimento, che pongono sotto i riflettori sia la componente per giocatore singolo che quella multiplayer. Dato il forte focus sulla storia, Chrono Odyssey potrà essere affrontato anche in solitaria (o almeno una buona parte di esso), ragion per cui l'avatar del giocatore avrà accesso a capacità e talenti sensazionali. Mentre le classi corazzate ed equipaggiate con gli immancabili spadoni, le asce e altre armi da mischia potranno contare su un'agilità spaventosa, che all'occorrenza permetterà loro di ridurre a brandelli più avversari contemporaneamente, gli arcieri potranno caricare i propri colpi per sfondare le linee nemiche e tenere a distanza qualsiasi minaccia

Chiaramente non mancheranno nemmeno le classi magiche, che coi loro bastoni congeleranno i bersagli, per poi frantumarli, o i mestieri un po' più versatili, che a seconda della situazione potranno alternare pugnali e armi da fuoco. La nostra attenzione è stata però catturata dai poteri legati al controllo sullo spazio-tempo, talmente vasti da poter fermare il tempo o magari anche riavvolgerlo, con conseguenze in termini ludici che non possiamo soltanto immaginare. A questo proposito è stato infatti specificato che il nostro avatar porterà con sé uno strumento chiamato Chronotector, ossia un potente artefatto che si mormora sia stato creato da una misteriosa e antichissima civiltà meglio nota come "The Great Ones". Capace di deformare e manipolare lo spazio-tempo secondo la volontà di chi lo impugna, questo oggetto ha perso buona parte della propria forza originale, ciononostante riesce ancora a distorcere il tempo e lo spazio per creare effetti che nemmeno le magie più potenti del mondo potrebbero replicare. Il "Chrono" nel titolo del prodotto, l'orologio che compare frequentemente nel corso del trailer e il ticchettio dovuto al movimento delle lancette che appunto accompagna diverse scene ci spingono a ritenere che questa meccanica giocherà un ruolo cruciale nell'economia dell'MMORPG di coreana fattura.



Altro elemento non trascurabile è il design dei nemici, a nostro avviso davvero ispirato e adatto alle tematiche squisitamente fantasy della produzione. Senza nulla togliere a demoni e alle altre raccapriccianti mostruosità di taglia piccola, siamo rimasti piuttosto colpiti dal gigantesco boss evocato a metà filmato e che da solo pare tener testa a un'intera armata di soldati.

In bilico fra un drago e un demone, la spaventosa creatura si servirà dell'incredibile apertura alare per falciare gli aggressori circostanti, potrà provocare forti scosse e schiacciare gli umani col proprio peso, e per di più sarà libera di sparare dalla bocca un raggio dallo sconfinato potere distruttivo. Un avversario che difficilmente potremo sperare di abbattere in solitaria, e che con tutta probabilità è stato inserito nel filmato per rimarcare la natura da MMORPG di Chrono Odyssey. Auguriamoci solo di non dover attendere un'eternità per poter affrontare questa e le altre mostruosità che si aggireranno per le terre di Setera.