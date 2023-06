Clockwork Revolution: lo steampunk di InXile viaggia nel tempo

Era decisamente complicato trovare la propria nicchia mentre si era circondati da un mare di nomi altisonanti, eppure Clockwork Revolution è riuscito a catturare l'attenzione di una grossa fetta di spettatori dell'ottimo Showcase imbastito da Microsoft (il nostro riassunto dell'Xbox Games Showcase è alla portata di chi se lo fosse perso in diretta).



Tra l'epicità fantascientifica emersa nel nostro speciale su Starfield e le atmosfere leggere di cui vi abbiamo parlato nell'anteprima di Fable, la creatura di InXile ha affascinato tutti con il suo mondo steampunk e distopico, forte di una direzione artistica indovinata e di premesse narrative che potrebbero regalarci numerose sorprese.

Le sliding doors della rivoluzione

Nell'immaginarsi capaci di viaggiare del tempo la maggior parte delle persone tenterebbe con ogni probabilità ad evitare le numerose tragedie avvenute nel corso della storia, scongiurando guerre e salvando milioni di vite umane, eppure qualche cinico potrebbe ben pensare di utilizzare le proprie conoscenze per sovvertire l'ordine naturale delle cose, conquistando il potere in maniera subdola e senza pericoli: è esattamente questo il pretesto narrativo di Clockwork Revolution, un'opera che ci scaraventa nella città immaginaria di Avalon, dominata da una cerchia ristretta che ha agguantato posizioni di privilegio sfruttando i salti temporali.

Al di sopra di questa élite si erge Lady Ironwood, un'imperatrice al comando di un regno dove il vapore domina ogni tecnologia, consentendo la costruzione di automi al servizio di una borghesia vanitosa e disumanizzata, i cui membri possono permettersi il lusso di passeggiare su un infinito tappeto rosso steso dai loro robot personali. La moda aristocratica del luogo prevede inoltre la sostituzione della carne fallace con la fredda e rigorosa perfezione dell'acciaio. In sostanza, anche gli uccellini che svolazzano tra le strade di Avalon sono piccoli congegni in una città meccanica, come se fossero dei semplici ingranaggi all'interno di un meccanismo che funziona senza mai perdere un colpo.



La città risplende con i suoi inservienti metallici, con i giganteschi trasporti che sorvolano una popolazione indaffarata, circondata da tecnologie avveniristiche ma dall'aspetto rétro, vestigia dei bei tempi andati in cui tutto sembrava più semplice. Ma questa precisione ha un costo esorbitante, perché i numerosi addetti alla manutenzione di questo orologio che è il regno di Ironwood sono costretti a vivere in sobborghi squallidi, lontani dalla luce accecante di un mondo dove i facoltosi schiacciano tutti gli altri.

Venuto a conoscenza delle malvagie manovre temporali dei potenti, il protagonista del titolo riesce ad impossessarsi del Cronometro, lo strumento che ha permesso alla dominatrice di salire al potere cambiando gli eventi chiave della storia di Avalon: adesso gli oppressi hanno la possibilità di rovesciare la piramide sociale che li vede schiavi in un mondo per ricchi. Interferire con il passato però non è affatto un'operazione che conduce a risultati certi, e anche un piccolissimo cambiamento potrebbe avere effetti disastrosi su un futuro tutto da scrivere.

Pallottole ed effetto farfalla

Il trailer del gioco dimostra questa brutale eventualità nei momenti finali di una presentazione che prima abbaglia con il suo luccicante color oro, per poi precipitare nella tragedia di una città distopica, dove il Governo sorveglia la popolazione come un Grande Fratello sempre pronto a censurare con la violenza qualsiasi atto rivoltoso.

Questo futuro drammatico è proprio il risultato imprevisto di un evento modificato nel passato dai rivoluzionari, come sottolineato dalle parole di sconforto che accompagnano una Avalon funerea e colma di robot inquietanti. Ma non è detto che questa sarà l'unica alternativa temporale che verrà esplorata dal gioco InXile: lo studio fondato dal celebre Brian Fargo ha sempre stupito con le sue storie esemplari e coinvolgenti, e questa volta ha finalmente a disposizione il budget necessario a sfornare un titolo potenzialmente impeccabile sotto tutti i punti di vista. Clockwork Revolution sembra poggiare su una direzione artistica notevole, creata dalle menti che alla corrente steampunk hanno regalato quel capolavoro di Arcanum, mentre il resto del team ha già dimostrato il suo immenso valore nella creazione di RPG con la serie di Wasteland. Questo peculiare miscuglio di individualità ha adesso dato forma ad un gioco di ruolo in prima persona, la cui narrazione è veicolata attraverso meccaniche da sparatutto che fanno sfoggio di armi dal senso estetico perfettamente in linea con il resto di Avalon, tra immancabili indicatori di pressione e ampie bocche da fuoco che sfruttano il vapore per dispensare morte e giustizia.

Oltre ad un parco armi dall'aspetto retrofuturista, l'eroe del gioco è in grado di sfruttare l'elettricità delle innumerevoli macchine che puntellano Avalon per farsi strada tra le schiere di nemici agguerriti, per poi sfoggiare in battaglia anche il suo potere di invertire il flusso temporale, ricomponendo i pezzi di un ponte crollato liberando la strada verso il proprio obbiettivo: si tratta di una tecnica decisamente interessante da inserire all'interno di un FPS, poiché apre il gameplay a un gran numero di possibilità che potrebbero fare la gioia degli utenti più fantasiosi. Alle certezze di una presentazione visiva di livello non si affiancano purtroppo ulteriori indicazioni sul piano dell'esperienza ludica vera e propria - che ci auguriamo possa offrirci una buona distruttibilità ambientale - ma questo non è motivo di preoccupazione perché Clockwork Revolution si trova in uno stato ancora precoce della sua gestazione. Giocando con il concetto di tempo che tira le fila di una trama tutta da scoprire, il trailer annuncia che il titolo arriverà al momento opportuno e, date queste premesse incoraggianti, va bene così.