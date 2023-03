Counter-Strike 2: Valve rilancia lo sparatutto gratis con tantissime novità

Nelle ultime settimane si stavano facendo sempre più insistenti le voci di corridoio riguardanti un nuovo capitolo di Counter-Strike, una delle serie più popolari tra quelle presenti nel portfolio di Valve e, probabilmente, tra le poche a vantare una scena competitiva più che attiva anche a distanza di svariati anni dall'uscita.



Come prevedibile, i rumor sono stati confermati ufficialmente dagli stessi creatori di Steam, che hanno pubblicato tre brevi filmati, ciascuno focalizzato su specifiche novità che andranno a caratterizzare Counter-Strike 2. Dopo aver analizzato tutti i trailer e visto qualche partita del limitatissimo test, scopriamo i dettagli di questa esperienza guerresca.

È tutta 'colpa' di Valorant

Counter-Strike 2 non è un nuovo videogioco, ma un corposissimo aggiornamento gratuito che andrà a rivoluzionare Global Offensive, tanto da spingere gli addetti ai lavori a inserire il "numero 2" nel titolo. D'altra parte, nel corso della prossima estate potremo vivere i suoi intensi scontri grazie a alla potenza del Source 2. Il passaggio al motore grafico moderno è per certi versi simile a quello compiuto da Epic Games per il suo Fortnite, che di recente ha adottato l'Unreal Engine 5.

Ma perché Valve ha deciso di mettere in atto un'operazione del genere, visto che il suo gioco continua a essere in cima alle classifiche dei più popolati su Steam? La risposta non è banale come si potrebbe pensare, poiché creare periodicamente un titolo inedito è un'usanza comune per le IP come Call of Duty, le cui iterazioni a cadenza annuale sono ormai una tradizione.



Nel caso di Counter-Strike, invece, le novità non sono viste di buon occhio: in una produzione dalla vita così lunga come questa, anche la più piccola modifica all'arsenale o al gunplay potrebbe generare il classico effetto farfalla e mandare all'aria gli equilibri che sono andati a crearsi negli anni.

Se da una parte vi è quindi l'esigenza di lasciare inalterata la struttura ludica di Counter-Strike Global Offensive, dall'altra troviamo la necessità di adeguare il comparto tecnico per stare al passo con i competitor. È inutile fare troppi giri di parole: il motivo principale per cui Valve ha deciso di aggiornare il suo prezioso sparatutto è dovuto al divario tecnologico che vi è fra CS:GO e Valorant. Lo shooter tattico di Riot Games vanta server con un tick rate pari a 128, mentre quelli ufficiali del gioco firmato dagli autori di Half-Life si fermano a 64. Sorvolando sulla definizione di tick rate, che potete trovare nel nostro speciale sulla tecnologia dei giochi multiplayer online, vi basti sapere che questo numeretto in apparenza insignificante ricopre un ruolo fondamentale nei match ad alti livelli, quelli in cui si utilizzano monitor con frequenze di aggiornamento elevate e non bisogna sbagliare di un solo pixel quando si preme il grilletto.



Per compensare quella che ad oggi è una disparità non di poco conto, Valve ha deciso di fare le cose in grande (come suo solito) e sostiene che il tick rate sia solo un ricordo del passato. Il team di sviluppo ha dichiarato che in Counter-Strike 2 questo fattore non avrà alcuna incidenza su azioni come i movimenti, gli spari o il lancio di granate. Stando alle parole dei programmatori, il funzionamento classico del tick rate è stato sostituito da un meccanismo basato sui cosiddetti sub-tick e che entra in gioco quando necessario, registrando l'azione dell'utente senza errori di sorta.

È facile comprendere che un simile cambiamento rappresenti la più grande novità di questo aggiornamento, sebbene le promesse di tale tecnologia vadano verificate a dovere nelle future fasi di test dello shooter. In ogni caso le prime testimonianze sono più che positive e sembrerebbe che streamer di grosso calibro come Shroud stiano notando i benefici dei sub-tick.

La rivoluzione parte dalle piccole cose

Ad avvalersi delle novità in campo tecnico saranno anche alcuni elementi del gameplay di Counter-Strike 2. Come già detto, il gunplay e l'arsenale resteranno identici a quelli che si possono trovare oggi all'avvio di Global Offensive, ma la nuova gestione degli oggetti volumetrici dinamici andrà a stravolgere il modo in cui si comportano le granate fumogene. Chiunque abbia giocato a CS:GO sa bene che il lancio di un simile strumento tattico genera una cortina di fumo di grandezza predefinita che permane per un periodo di tempo fisso.

Con il Source 2 tutto ciò verrà completamente rivisto, poiché il fumo generato avrà si un limite in termini di area coperta, ma si muoverà in maniera dinamica e reagirà a ciò che avviene nell'ambiente circostante. Oltre a occupare eventuali cavità in maniera realistica, la coltre di fumo non rappresenterà più una barriera visiva "fissa": il passaggio di un proiettile o l'onda d'urto generata da una granata andranno a spazzare via il fumo per qualche istante e apriranno un varco attraverso cui sbirciare, per poi agire di conseguenza. Questa è insomma una novità di primo piano per chi gioca a livelli competitivi, che peraltro non intacca in alcun modo il funzionamento delle bocche da fuoco o dei gadget.



Il Source 2 permetterà anche una migliore gestione dei fluidi come il sangue che, pur non avendo un'influenza sul gameplay, andrà ad acuire l'immersività dell'esperienza.

I trailer ufficiali mostrano che il liquido rosso fuoriesce dai corpi dei bersagli in modo più realistico, tenendo conto dell'angolazione e della potenza del proiettile per generare schizzi più o meno copiosi che andranno a svanire col tempo. A godere di benefici simili saranno anche le esplosioni delle bombe e le fiamme delle molotov, che grazie al Source 2 saranno più credibili e coinvolgenti.

Restyling grafico

È chiaro che l'utilizzo del nuovo motore grafico di Valve rappresenti l'occasione perfetta per dare una svecchiata al comparto visivo dello sparatutto, che propone livelli e modelli migliorati in ogni senso.

Nel caso delle mappe, ci troviamo in alcuni casi di fronte a veri e propri remake che si avvalgono dei potenti strumenti in seno all'editor del Source 2. Altre arene, invece, sono state semplicemente aggiornate per adottare una moderna illuminazione e la resa migliorata dei materiali. Anche i modelli delle armi e quelli dei personaggi sono stati rivisti per stare al passo con il resto della produzione. In ogni caso non aspettatevi un colpo d'occhio sbalorditivo, poiché una grafica di questo tipo avrebbe un impatto significativo sulle prestazioni e non avrebbe granché senso in un prodotto i cui giocatori tendono ad abbassare qualsiasi dettaglio per massimizzare il framerate. Per chi se lo stesse chiedendo, anche l'inventario sarà in continuità con quello di Global Offensive e tutte le skin che avete sbloccato negli anni saranno con voi sin dal lancio (in taluni casi presenteranno ritocchi grafici). Valve ha inoltre confermato gli interventi in merito al comparto sonoro, coi suoni che - al pari della direzione di provenienza - potranno essere individuati con più facilità.



In conclusione, seppur nel solco tracciato dall'esperienza originale, Counter-Strike 2 propone novità da non sottovalutare e siamo sicuri che il team di sviluppo non ci abbia ancora detto tutto al riguardo, tenendosi stretto qualche prezioso segreto che verrà svelato da qui al lancio gratuito dell'aggiornamento, che vi ricordiamo avverrà nel corso dell'estate 2023.