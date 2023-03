Crash Team Rumble: a caccia di frutti Wumpa in un multiplayer a squadre

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo l'annuncio del coinvolgimento di Toys For Bob nel supporto post lancio di Call of Duty: Warzone, i vertici di Activision Blizzard avevano rassicurato gli amanti delle opere del team, con la promessa che la software house avrebbe continuato a lavorare anche ad altri progetti. Ebbene, gli autori di Crash Bandicoot 4: It's About Time! (qui la recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time) sono pronti a cimentarsi ancora una volta con l'immaginario del marsupiale arancione.



Dopo mesi di rumor, Toys For Bob ha finalmente confermato l'esistenza di Crash Team Rumble, produzione dalla vocazione multiplayer che trasporta la saga nel campo delle esperienze competitive a squadre. In arrivo su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, il titolo vedrà confrontarsi due team di 4 giocatori. Con tanto di supporto al cross-play, Crash Team Rumble sarà disponibile dal 20 giugno 2023, ma gli appassionati potranno averne un primo assaggio già ad aprile, grazie a una Closed Beta. Nel frattempo, Toys For Bob ci ha concesso di dare uno sguardo in anteprima alla sua nuova creazione: ecco tutto quello che abbiamo scoperto, buona lettura!

Platform e strategia in multiplayer

Le radici di Crash Team Rumble affondano nel periodo di sviluppo di del quarto capitolo. Mentre lavoravano al titolo, che rappresenta una declinazione tradizionale della storica IP, gli autori di Toys For Bob già si guardavano attorno in cerca di idee su come rinnovare e ampliare il mondo del marsupiale. Riscoprendo il passato del franchise, la software house si è imbattuta in racing e party game dalla vocazione multiplayer.

Tuttavia, ci hanno raccontato gli autori, nessuna di queste esperienze restituiva il feeling originario dell'IP. Con l'obiettivo di fondere l'anima platform tradizionale di Crash Bandicoot con una dimensione multigiocatore, Toys For Bob è arrivata a creare il concept di Crash Team Rumble. Nello specifico, parliamo di un titolo competitivo che vede contrapporsi due squadre composte da 4 giocatori. Nessun limite all'inclusione: Crash Team Rumble - atteso su console Sony e Microsoft - proporrà sin dal lancio il pieno supporto al cross-platform.



Nel presentare il progetto, Lou Studdert (Associate Creative Director) e Dan Neil (Creative Director) utilizzano l'espressione "platform strategico multiplayer", sottolineando come il risultato finale miri a essere un'esperienza innovativa sia per la serie sia più in generale per il panorama videoludico attuale. Guardando alla storia decennale di Crash, Toys For Bob ha cercato di recuperare le dinamiche da platform single player tipiche delle avventure del marsupiale, per riadattarle però a una fruizione competitiva.

Nel roster troveremo personaggi iconici, pronti a muoversi attraverso un'ampia varietà di mappe, differenti per estensione, level design e ambientazione. Ogni eroe avrà caratteristiche uniche, volte a favorire la cooperazione tra compagni di squadra e l'adozione di un approccio strategico al match. A completare il quadro, gli autori citano l'intenzione di ampliare il titolo tramite un supporto post lancio, comprensivo di Battle Pass stagionali.

Tutti a caccia di frutti Wumpa

Ma partiamo dalle regole di base: l'obiettivo di ciascuna squadra - non poteva essere altrimenti - è quello di accaparrarsi il maggior numero di frutti Wumpa nel minor tempo possibile. Ogni match richiederà di raccoglierne in quantità ben definite e la prima squadra a tagliare il traguardo si aggiudicherà la vittoria. Chiaro, semplice e lineare. Ma a Toys For Bob piace complicare la vita ai giocatori, che dunque dovranno tener conto di un ampio numero di variabili nel corso di ciascuna partita.



Con il pieno controllo della telecamera (a differenza dunque di quanto visto in It's About Time), si ha la possibilità di condurre Crash e compagni attraverso la mappa, a caccia dei frutti Wumpa disseminati nello scenario.

Dopo aver raccolto le succulente ricompense, che si annidano anche all'interno delle tradizionali casse distruttibili, è però necessario metterle al sicuro. A questo scopo, ogni squadra dispone di una Banca Wumpa, identificata chiaramente sulla mappa da una superficie circolare colorata. Raggiungere il deposito assegnato al proprio team non è però un compito semplice. Come già evidenziato, Crash Team Rumble è un'esperienza competitiva e ogni avversario ha la possibilità di interferire nelle operazioni di raccolta altrui tramite azioni offensive. Gli scontri tra personaggi sono dunque ordinaria amministrazione nel titolo, ma non ne rappresentano l'unico focus principale. Sono infatti molteplici i fattori in grado di influenzare il nostro impegno come raccoglitori seriali di frutti Wumpa. Tra questi ultimi spiccano gruppi di tre o quattro piccole basi circolari. Saltando sulla totalità di questi punti d'interesse ravvicinati, i giocatori di ogni squadra possono aggiudicarsi uno speciale bonus, che incrementa il numero di frutti Wumpa raccolti di una data percentuale.



A seconda dell'estensione e della difficoltà di conquista, ogni area proporrà un boost differente. Dettaglio particolarmente interessante, ogni mappa di Crash Team Rumble ospita più zone di questo tipo, i cui vantaggi sono cumulabili e possono elargire bonus anche del 70%. Una scelta che mira a favorire un approccio strategico al gameplay da parte degli sfidanti. Nei piani di Toys For Bob, la rilevanza di queste aree dovrebbe renderle il fulcro di accesi scontri tra team avversari.

Ad aggiungere ulteriore dinamismo all'azione, ci pensano infine le Reliquie. Accumulando questi collezionabili sparsi per la mappa, i giocatori possono recarsi presso le Stazioni Reliquie, dove scambiare gli oggetti con bonus speciali. Ogni livello dispone di un proprio set unico di benefici, il cui costo varia a seconda del potenziale d'impatto sulla partita. Nelle porzioni di gameplay mostrateci da Toys For Bob, abbiamo ad esempio potuto osservare la trasformazione di Crash in un pallone da spiaggia pronto a travolgere gli avversari. I compagni di squadra possono collaborare per accumulare le Reliquie necessarie ad attivare una specifica Stazione, della quale potranno poi sfruttare insieme i benefici.



L'azione congiunta, in particolare, risulta essenziale per attivare le Stazioni Epiche, ossia basi in grado di regalare bonus particolarmente potenti, ma solo previo il deposito di un grande numero di risorse. Ogni mappa ne possiede una soltanto e tra gli effetti generati possiamo citare devastanti piogge di meteoriti, l'attivazione di una seconda Banca Wumpa o l'apparizione di UFO ostili nei cieli del gioco.

Eroi e mappe per tutti i gusti

Il sovrapporsi di queste tre dinamiche - raccolta dei frutti Wumpa, attivazione dei boost e utilizzo delle Reliquie - sembra promettere un'esperienza di gioco notevolmente dinamica e dall'alto tasso competitivo (i match dovrebbero avere idealmente una durata di circa 5 minuti), la cui efficacia dipenderà molto dalla qualità e dalla varietà del level design proposto dalle mappe. Un aspetto a cui Toys For Bob sembra aver dedicato notevole attenzione.

Nel corso della presentazione organizzata dalla software house, abbiamo potuto osservare i mari di Just Beachy o le rocce a strapiombo di Calamity Canyon, dove i giocatori possono persino attivare pareti rocciose mobili, in grado di proteggere la propria Banca o di complicare il rientro al deposito per gli avversari. Presente all'appello anche Tiki Towers, uno scenario a tema giungla e rovine in cui le Stazioni Reliquie possono tramutarsi in catapulte in grado di scagliare i personaggi attraverso l'intera mappa. Complessivamente, ogni ambientazione ci è parsa molto ben caratterizzata, sia sul fronte estetico sia sul fronte del level design. In particolare, Toys For Bob si è assicurata di includere elementi di verticalità in ogni area, con i punti d'interesse più strategici collocati lungo sentieri che richiedono un certo impegno di stampo platform per essere percorsi. A prima vista, le mappe sembrano avere dimensioni piuttosto contenute, ma per giudicare con efficacia il rapporto tra estensione, densità e varietà sarà necessario attendere una prova con mano. Su questo fronte, il team di sviluppo ha deciso di andare incontro agli utenti meno pazienti, con l'organizzazione di una Closed Beta. Accessibile tramite il preordine del gioco, quest'ultima si svolgerà tra il 20 e il 24 aprile 2023.



La sessione di prova includerà tre arene e i personaggi di Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex e Dingodile. La scelta del proprio alter-ego non è affatto secondaria nell'economia del gioco. Il roster è infatti suddiviso in tre classi: Scorer, Booster e Blocker. Come facilmente intuibile dal nome, ciascuna categoria risulta specializzata rispettivamente nella raccolta di frutti Wumpa, nell'attivazione di bonus e nel blocco degli avversari.

Si tratta tuttavia di una divisione in ruoli che potremmo definire "soft". I protagonisti possono infatti dedicarsi alla totalità dei compiti e Toys For Bob ha deciso di non limitare in alcun modo la composizione dei team, che potrebbero dunque essere formati anche da 4 Dingodile. La ricerca della complementarietà potrebbe tuttavia risultare la via più efficace per agire sul campo di battaglia.



Per personalizzare il proprio stile di gioco, all'inizio di ogni match l'utente può assegnare al personaggio uno speciale superpotere. I vostri compagni di squadra hanno bisogno di recuperare un po' di energie? Basta evocare un Frigo Curatore. Se invece volete dare un contributo decisivo alla vittoria, potete optare per il Wumpa Stash, una sorta di serbatoio bonus di frutti. Apparendo dal nulla sulla testa del personaggio, l'oggetto lo tramuta immediatamente in un obiettivo per tutti gli avversari: restando in vita per circa 30 secondi, ci si potranno però aggiudicare 100 frutti Wumpa in omaggio.

A corredo, possiamo trovare anche l'evocazione di una Guardia Gasmoxiana, che provvederà a bloccare tutti gli attacchi diretti al nostro eroe. Ogni superpotere si ricarica automaticamente in maniera piuttosto lenta, ma se il giocatore adempie con efficacia al proprio ruolo, allora la barra di ricarica tenderà a colmarsi in maniera più rapida.