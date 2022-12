Crime Boss Rockay City: Chuck Norris, Danny Trejo e sparatorie

La presenza di volti noti all'interno di videogiochi è un'usanza sempre più comune e non più limitata alle sole produzioni tripla A. Difatti stiamo assistendo con frequenza sempre maggiore al debutto di giochi che vantano un intero cast composto da interpreti famosi, che prestano fattezze e voce ai personaggi coinvolti nell'intreccio narrativo. Oltre a Death Stranding 2 (avete letto la nostra anteprima di Death Stranding 2?), tra i giochi che fanno sfoggio di una simile caratteristica mostrati sul palco dei The Game Awards 2022 troviamo anche l'irriverente Crime Boss: Rockay City, uno shooter in soggettiva che sembra puntare non poco sul suo cast stellare. Non dilunghiamoci ulteriormente e scopriamo tutti i dettagli sul progetto.

I gloriosi anni ‘90

Basta guardare pochi istanti del trailer d'annuncio di Crime Boss per essere avvolti nelle atmosfere tipiche dei film d'azione degli anni '90 e a completare il quadro ci pensano proprio alcuni degli attori più in vista delle pellicole di quel periodo.

In un certo senso, il titolo in sviluppo presso Ingame Studios non si distacca poi molto dal concept della serie cinematografica de "i Mercenari", perché si basa sulla reunion di volti leggendari. La differenza è che in questo caso non c'è una netta e classica opposizione alle forze dei cattivi: i personaggi infatti sono calati in un contesto malavitoso e hanno molto poco di "buono".



Il boss di Rockay City è scomparso e il suo trono vacante richiama l'attenzione delle gang locali, che iniziano a farsi la guerra per contendersi il controllo del territorio. La vivace metropoli, che per stile e colori ricorda molto da vicino la Vice City di GTA, è lo sfondo di un'agguerrita lotta che non si svolge solo sulle strade. Per condurre una guerra d'altra parte servono quantità generose di denaro e il modo più rapido per procurarselo è dedicarsi a spettacolari rapine.

Ed è proprio sui furti che è incentrato il gioco, dal momento che vestiremo i panni di un gruppo di criminali che faranno il lavoro sporco per conto di Travis Baker (il Michael Madsen noto per aver interpretato Mr. Blonde in Le Iene e Budd in Kill Bill) e dei suoi scagnozzi, tra i quali troviamo Touchdown (Michael Rooker), Casey (Kim Basinger), Gloves (Danny Glover) e Nasara (Damion Poitier).



Se pensate che la lista di attori sia già terminata, sappiate che vi sbagliate di grosso, poiché all'elenco si aggiungono anche i villain affiliati alle associazioni criminali rivali. Parliamo di The Dragon (Danny Trejo) e Hielo (Vanilla Ice), senza contare il jolly rappresentato dall'immortale Chuck Norris, che in questo caso interpreta il ruolo dello sceriffo.



Allo stato attuale delle cose, Crime Boss ha tutto da dimostrare e il breve trailer non può certo darci rassicurazioni importanti sulla qualità della componente narrativa o la caratterizzazione dei personaggi. Al contempo è chiaro che, se sfruttato correttamente, un cast simile potrebbe dare vita a una scoppiettante avventura, in grado di irretire i fan di un certo tipo di cinema.

Rapine roguelike

Se siamo qui a parlarvi del gioco è perché il team di sviluppo non si è limitato a mostrare un breve trailer di presentazione dei protagonisti, ma ha anche svelato il gameplay dello sparatutto in prima persona attraverso un lungo filmato che consente di osservare in movimento un'intera missione.

L'attività illecita al centro del video consiste nel furto di preziose statue di giada e tutto inizia con l'arrivo di un quartetto di criminali sul tetto di un grattacielo per dare il via all'operazione. L'enorme struttura di lusso è sorvegliata da numerosi agenti di sicurezza, ma per fortuna l'arsenale in dotazione al malvivente include un'immancabile pistola silenziata con cui far fuori qualche vigilante troppo curioso. Arriva quindi il momento di calarsi con una corda all'interno dell'edificio e intervenire sui PC della sala di controllo, un vero occhio che controlla l'intero edificio tramite telecamere sparse in ogni dove. Tutto fila liscio fino all'ingresso nel caveau sotterraneo, che avviene spazzando via il primo ostacolo con una carica esplosiva per poi attivare una trivella in maniera molto simile a quanto visto nei primi due Payday, serie da cui Crime Boss trae palesemente ispirazione. E proprio come negli sparatutto firmati Overkill, l'accensione della trivella dà una scossa al ritmo di gioco e quella che era una tranquilla infiltrazione stealth diventa un feroce conflitto a fuoco contro ondate di forze speciali ben attrezzate e più difficili da sgominare rispetto ai semplici sorveglianti incontrati fino a quel momento. Da qui in poi l'azione procede senza particolari colpi di scena, con l'ingresso nel deposito e la seguente scorta delle statue fino al punto d'estrazione, il tutto mentre un fiume di membri della SWAT affronta il gruppo di criminali senza troppa fortuna.



Come è possibile notare dall'andamento della missione, l'azione a schermo è frenetica e spettacolare, ma l'impressione che abbiamo avuto è che vi sia una certa linearità di fondo. A differenza del già citato Payday, sembra manchi del tutto la possibilità di scegliere in che modo approcciare l'obiettivo. Lo stesso inventario dei protagonisti ci è parso abbastanza limitato e sembra contenere esclusivamente gli elementi necessari alla progressione.

Questa possibile linearità della progressione potrebbe stonare con le intenzioni degli sviluppatori e la natura stessa della produzione. D'altra parte Crime Boss non vuole offrire una campagna pre determinata, proprio perché si basa su elementi roguelike. In esperienze di questo tipo è spesso la varietà a generare il divertimento, quindi non possiamo escludere che la missione mostrata possa essere portata a termine anche in altri modi. Attendiamo di scoprire quali saranno i fattori casuali che andranno a incidere sullo sviluppo delle rapine e quanto saranno rilevanti ai fini della rigiocabilità.



A sollevare qualche dubbio sono anche le bocche da fuoco impugnate dai malviventi durante la rapina. Speriamo infatti che oltre a poter applicare i silenziatori alle armi - ci sono infatti due differenti pistole che se ne servono - ci verrà concesso di personalizzarle di tutto punto, con mirini e altri accessori in grado di migliorarne l'efficacia. Difatti i fucili a pompa e d'assalto ci sono parsi privi di qualsiasi componente aggiuntiva, ecco perché speriamo di poter essere smentiti in futuro.

Dubbi e incertezze

Da un punto di vista tecnico, Crime Boss non riesce a stupire e risulta difficile comprendere le motivazioni dietro la volontà di non renderlo un prodotto cross-gen. Non vi sono elementi a schermo che mettano lo sparatutto sullo stesso piano di altri progetti di ultima generazione, dalle animazioni dei personaggi fino alla mole poligonale complessiva degli ambienti.



Il sistema di illuminazione e la direzione artistica hanno i loro momenti di brillantezza, questo bisogna riconoscerlo ma, di contro, al momento le possibilità di interagire con elementi degli scenari ci sono parse praticamente assenti. È invece più che apprezzabile la fedeltà dei visi degli attori coinvolti nel progetto, dal momento che le sequenze mostrate nel reveal trailer (probabilmente tratte dalle cutscene) propongono una cura per i dettagli superiore rispetto alle sezioni in-game.



Insomma, pur non mancando d'ambizione, Crime Boss rischia di essere un prodotto che punta tutto sulla forma tralasciando la sostanza. In ogni caso potrebbe non mancare molto prima di poter toccare con mano una versione di prova del gioco, visto che il suo debutto non è poi così lontano: difatti arriverà su Epic Games Store il prossimo 28 marzo 2023 e verrà venduto al prezzo budget di 39,99 euro. Va infine precisato che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono state confermate ufficialmente, ma giungeranno sugli scaffali solo in un secondo momento.