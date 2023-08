Crimson Desert: open world, spade e grafica incredibile. Sempre meglio!

Pearl Abyss è senza ombra di dubbio uno dei team orientali più attivi, dal momento che oltre a sfornare a cadenza regolare nuove espansioni per Black Desert Online e a curare la sua controparte mobile, procede senza sosta nello sviluppo di tre progetti che, ognuno per motivi diversi, ha attirato l'attenzione dei videogiocatori. Oltre al Pokémon-like intitolato DokeV e allo sparatutto in terza persona Plan 8 (se volete, l'anteprima di Plan 8 è a portata di click), la software house sudcoreana si sta occupando anche della realizzazione di Crimson Desert, un interessante action RPG open world sparito dai radar dopo un paio di comparse sui palcoscenici internazionali. Vi ricordiamo infatti che l'annuncio avvenne con uno spettacolare trailer mostrato al pubblico in occasione dell'edizione 2020 dei The Game Awards.



A segnare la fine di questo silenzio durato anni è l'Opening Night Live della GamesCom 2023, altro evento di Geoff Keighley durante il quale abbiamo potuto assistere ad un altro filmato ricco di sequenze di gameplay che ci hanno permesso di comprendere molti più dettagli sul gioco. Oltre ad averci permesso di vedere il trailer in anteprima, gli sviluppatori ci hanno anche fornito alcuni dettagli su trama e meccaniche di gioco, così da potervene parlare nel dettaglio.

Un mix tra Zelda, GTA e Assassin's Creed

Quella di Crimson Desert sarà una storia basata sulla vendetta. Il protagonista, Kliff, è il leader dei Grey Mane, un gruppo di mercenari che viene assoldato dal principe di Akapen, un giovane al quale tutti danno la caccia poiché è l'unico e solo erede al trono in seguito alla scomparsa di suo padre. A quanto pare, qualcosa andrà storto e Kliff finirà dritto nella trappola dei Black Bear, un altro gruppo di soldati di ventura che riusciranno ad isolare il nostro protagonista da tutti i suoi alleati.

Da solo nella regione di Kweiden, Kliff dovrà quindi andare a caccia di chi l'ha umiliato e porre fine alla cospirazione ai danni del legittimo erede al trono. Durante questo percorso, il nostro guerriero affronterà numerosi pericoli e, udite udite, scoprirà anche qualcosa di grosso legato al suo passato, probabilmente qualcosa che ha a che fare con i poteri che sfoggia in più di un'occasione nel trailer. Insomma, le premesse non sono quelle di una trama da oscar, ma è chiaro sin da subito che la prerogativa di Crimson Desert non sia tanto quella di raccontare una storia memorabile, ma di immergere il giocatore in un mondo nel quale può sentirsi libero.



Basta guardare qualche secondo del filmato mostrato all'evento della Gamescom 2023 per comprendere le enormi potenzialità della produzione firmata Pearl Abyss, che ci ha lasciati a bocca aperta per il modo in cui riesce a mescolare tutta una serie di meccaniche che hanno reso famosi altri open world tripla A.

Oltre a potersi arrampicare su qualsiasi superficie in maniera simile a quanto visto negli Assassin's Creed, Kliff può anche saltare in groppa ad un destriero per domarlo e poi, dopo averlo equipaggiato di tutto punto, usarlo come mezzo di trasporto. Il personaggio principale non disdegna nemmeno le carovane, visto che nel bel mezzo del filmato vediamo che si avvicina ad un viandante e, come nella più classica scena di un GTA, gli tira un cazzotto e lo sostituisce alla guida. Ad agevolare il movimento vi sono anche alcuni gadget come l'asta, visibile ad un punto del trailer, che viene usata per eseguire un balzo ed oltrepassare una pericolosa barricata fatta di tronchi affilati. Ma non è finita qui, poiché in maniera del tutto sorprendente pare che il mondo di Pywel vanti anche una sequela di isole sospese in aria che ricordano quelle viste in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (ecco la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, al quale sono palesemente ispirate alcune azioni viste nel filmato. Kliff può raggiungere i cieli con una mongolfiera e poi, dopo aver attentamente esplorato questi punti d'interesse fluttuanti, può lanciarsi a picco verso la terraferma. Non temete, il protagonista non si schianterà al suolo, visto che in qualsiasi momento può attivare una speciale abilità che fa apparire delle escrescenze nere dietro la sua schiena che fungono da deltaplano.

Alcune delle possibilità offerte possono persino essere combinate e, per esempio, potremmo sfrecciare in sella al cavallo verso un dirupo e, quando il vuoto è imminente, fare un balzo dal dorso del destriero e poi aprire queste ali magiche per raggiungere nuovi orizzonti. Disporre di un simile ventaglio di mosse per esplorare l'open world non è solo gradevole alla vista, ma anche utile.



In giro per il mondo si annidano risorse da raccogliere per cucinare pietanze che forniscono power-up, miniere da ripulire per ottenere i materiali con cui potenziare l'arsenale e mini-giochi di ogni tipo, come quello della pesca. Nel filmato vediamo anche che Kliff può prendere in braccio piccoli animali, fare una siesta vicino ad una balla di fieno o raccogliere una taglia dal tabellone in città: la sensazione è che ogni angolo della mappa permetta un qualche tipo di interazione e ciò fa sì che nessuna passeggiata sia vana, che sia essa all'interno o all'esterno dai centri abitati.

Tra spade e suplex

Se tutto ciò che riguarda il movimento e l'esplorazione di Crimson Desert trasmettono la sensazione di essere soddisfacenti, non sembra essere da meno il combat system. Da questo punto di vista, parrebbe che il gioco Pearl Abyss sia un Black Desert Online ancora più improntato all'action e sotto steroidi. È chiaro che il buon Kliff abbia doti di combattimento fuori dal comune e ciò gli consente di affrontare piccoli eserciti a testa alta. Armato di spada e scudo, nel trailer vediamo il protagonista che si destreggia in una serie di acrobatiche mosse con cui affonda la lama nel corpo di ogni singolo nemico, malgrado tutti gli siano addosso e non esitino ad attaccarlo con spade e frecce.

A dirla tutta, Kliff non usa solo la spada o l'arco per affrontare i suoi nemici, ma può anche esibirsi in violente tecniche corpo a corpo che ricordano le mosse di wrestling, come il suplex con cui spezza il collo ad un soldato nemico. Ciò che stupisce non è solo il fatto che così tanti avversari appaiano simultaneamente a schermo, ma anche che vi sia un grado di interazione con lo scenario non trascurabile.



Tra un fendente e l'altro, vediamo che Kliff non solo distrugge piccoli oggetti, ma persino strutture più grandi che crollano mentre continua a farsi largo tra i nemici. Oltre a permettere di apprezzarne la componente action, il trailer di Crimson Desert pone l'enfasi anche sulla spettacolarità dei combattimenti, visto che in determinate circostanze si passa dal tradizionale combat system a quick time event coreografici, durante i quali la telecamera non è più alle spalle del protagonista e consente di godersi a pieno lo spettacolo dalla giusta angolazione ad ogni attacco.

Ovviamente non mancano nemmeno le boss fight e, in tal senso, il trailer ci permette di intravedere alcune sequenze tratte da scontri di questo tipo. In aggiunta ai guerrieri umani, dovremo tenere a bada anche mostri di ogni genere come un enorme albero antropomorfo. A tal proposito, il gioco Pearl Abyss permette di aggrapparsi ai corpi dei nemici proprio come in Dragon's Dogma (o Shadow of the Colossus), così da raggiungerne i punti deboli e stordirli. Oltre al grosso mostro di legno, d un certo punto vediamo anche un drago che, mentre è poggiato sulle mura che cingono la città, osserva Kilff combattere: con tutta probabilità si tratta di un altro boss che andrà affrontato sfruttando questa meccanica e magari bisognerà colpire ripetutamente le sue ali fino ad impedirgli di spiccare il volo. Purtroppo non abbiamo alcuna informazione in merito alla gestione dell'equipaggiamento, ma una cosa è certa: le armature disponibili sono davvero tantissime. Sembra quasi che Kliff proponga un set diverso ad ogni sequenza mostrata, fornendoci i presupposti per ritenere che nel corso dell'armatura potremo accedere a tantissimi pezzi d'equipaggiamento che andranno a modificare sia l'estetica che le statistiche del nostro guerriero.



In questo promettente quadro generale, l'unico aspetto che desta qualche preoccupazione è quello tecnico. Al netto della bontà della grafica, è lecito temere che il BlackSpace Engine di Pearl Abyss possa fare fatica a gestire tutti questi elementi a schermo, soprattutto su console. Chi ha giocato a Black Desert Online sa bene quanto il gioco fosse ‘pesante' su PC, soprattutto a causa del numero di elementi a schermo.

A giudicare dalla fluidità del trailer, sembrerebbe che anche Crimson Desert soffra della stessa problematica e, pur essendoci ancora del tempo per l'ottimizzazione, non è detto che il titolo giunga sugli scaffali senza qualche intoppo tecnico.



In conclusione, se prima Crimson Desert aveva la nostra curiosità, ora ha la nostra attenzione e non vediamo l'ora di poter vedere un video gameplay esteso o, perché no, provare una demo relativa ad una piccola porzione di gioco.