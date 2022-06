Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, il prequel di FF7 incentrato su Zack

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5

Data l'importanza che il SOLDIER di prima classe giocherà nella trilogia di Final Fantasy VII Remake, sapevamo che presto o tardi saremmo stati chiamati a rivivere le vicende raccontate in Crisis Core -Final Fantasy VII-, indimenticabile spin-off approdato su PSP nel 2007. In occasione del 25° anniversario della settima fantasia finale, la Casa dei Chocobo e degli Slime non si è limitata a svelare il tanto atteso Final Fantasy VII Rebirth (avete già letto la nostra anteprima di Final Fantasy VII Rebirth?), ma a sorpresa ha annunciato che già durante l'inverno potremo cimentarci con Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, ossia la versione restaurata del prequel avente per protagonista il buon Zack. Analizzando attentamente il materiale finora divulgato, abbiamo cercato di capire cosa dovremmo aspettarci dal prodotto, che a primo acchito si direbbe una via di mezzo tra una remastered e un remake.

Embrace your dreams

Cronologicamente ambientato sette anni prima dei fatti raccontati in Final Fantasy VII, Crisis Core è con tutta probabilità il pezzo più importante (e meglio riuscito) della Compilation of FFVII, in quanto al prequel va attribuito il merito di aver espanso e approfondito a dismisura la mitologia del gioco originale.

Addestrato per anni dal SOLDIER di prima classe Angeal Hewley, l'irruento e al contempo gentile Zack è un SOLDIER di seconda classe che sogna di diventare un eroe; dotato di talento e di una grande forza, il ragazzo è però mosso da un'impulsività incontenibile, che molto spesso gli fa commettere errori anche gravi. Al ritorno dalla guerra con la nazione di Wutai, però, il guerriero al soldo della Shinra Electric Power Company si ritrova involontariamente coinvolto in una catena di eventi che sconvolge la sua esistenza e quella delle persone che gli stanno attorno: mentre l'estrazione della Mako prosciuga lentamente la linfa vitale del pianeta, indicibili segreti a lungo taciuti vengono infine a galla, costringendo storici alleati a trasformarsi in nemici giurati. Esplorando la caratterizzazione di personaggi un tempo marginali, ma che col passare degli anni hanno assunto sempre più spessore, Crisis Core seppe conquistare i favori del pubblico raccontando un autentico percorso di crescita e formazione, che ad un certo punto si intrecciava in maniera indissolubile con le fatiche compiute da un Cloud ancora timido e introverso per diventare a sua volta un SOLDIER e mantenere la promessa fatta a una certa amica di infanzia.



Purtroppo non sappiamo ancora se la nuova edizione presenterà contenuti extra o rimaneggiamenti legati alla storia, sulla scia di quanto avvenuto con Final Fantasy VII Remake (a proposito, correte a leggere la nostra recensione di Final Fantasy VII). Osservando il trailer di esordio, però, abbiamo avuto l'impressione che almeno a questo giro Nomura, Kitase e il resto del team di sviluppo vogliano attenersi al copione originale. Allo stesso tempo, tuttavia, la presenza del sottotitolo "Reunion" e il cambio di design apportato alla Buster Sword, che nel 2007 era stata inspiegabilmente modificata, ci spingono a credere che questa nuova versione del prodotto cercherà di garantire una maggiore continuità con la trilogia di cui fanno parte Final Fantasy VII Remake e Rebirth.

Non è quindi escluso che Nomura e i suoi approfittino di questa occasione per esplorare ulteriormente determinati aspetti del titolo, come ad esempio la già menzionata guerra tra Wutai e la Shinra Company, inserendo magari qualche easter egg legato ai personaggi inediti del progetto Remake (Roche, Melphie e Sonon su tutti). Per averne la certezza dovremo dunque attendere l'uscita ufficiale dell'action RPG o comunque i prossimi appuntamenti comunicativi di Square Enix.

Midgar tra alti e bassi

Mettendo da parte la componente narrativa, a prima vista si direbbe che Crisis Core -Final Fantasy VII- non abbia subito grandi stravolgimenti nemmeno sul piano ludico.

Da sempre votato all'azione, il sistema di combattimento ha conservato i suoi tratti originari, anche se questo primo contatto con Reunion suggerisce quantomeno che il colosso nipponico vi abbia apportato dei timidi miglioramenti in termini di fluidità e reattività dei comandi: durante le fasi di lotta, i movimenti di Zack e dei suoi avversari appaiono ancora abbastanza legnosi, ma poiché il rifacimento è tuttora in via di sviluppo, è plausibile che il materiale mostrato finora non rispecchi la qualità del prodotto finito, che appunto arriverà sui nostri banchi di prova fra sei-sette mesi almeno. Interessante, invece, la scelta di preservare la cosiddetta "Digital Mind Wave" posta nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, ossia i tre rulli che nel corso delle battaglie girano continuamente - simulando il funzionamento di una vera e propria slot machine - fino a fermarsi su una selezione casuale di numeri e ritratti.



A seconda dei risultati, questa continuerà a offrire vari tipi di buff al nostro eroe, ne incrementerà il livello base o addirittura gli consentirà di chiedere l'immediato intervento delle Summon (come Ifrit e Bahamut) o dei Turks, che col loro elicottero non esiteranno a bombardare i nemici del SOLDIER.



È il comparto grafico ad apparire completamente rinnovato, non a caso lo sviluppatore giapponese ha dotato i personaggi di modelli poligonali totalmente nuovi, espressivi e caratterizzati da un livello di dettaglio alquanto elevato. Magari non reggeranno il confronto con quelli proposti da Final Fantasy VII Remake, che appunto ha goduto di un budget e di tempi di gestazione di gran lunga superiori, ma nel complesso i nuovi modelli dei mostri e degli attori coinvolti nella vicenda si difendono abbastanza bene, specie se paragonati a quelli dell'originale. Lo stesso non si può dire, purtroppo, per i paesaggi, le cui texture risultano ben lontane dagli standard qualitativi che la serie ha raggiunto negli ultimi anni.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul prodotto, è necessario spendere due parole anche sul doppiaggio in inglese, a nostro avviso sottotono. Mentre la traccia originale giapponese ha conservato tutti gli straordinari interpreti vocali che innumerevoli volte hanno già prestato le proprie voci a Sephiroth, Zack e gli altri personaggi del cast, garantendo performance recitative impeccabili, la traccia anglofona non convince affatto e non è nemmeno chiaro se il doppiatore di Zack sia effettivamente lo stesso di FF VII Remake e Intergrade. Ci auguriamo quindi che Square Enix faccia presto chiarezza sulla questione o che quantomeno decisa di includere la traccia giapponese anche nelle versioni occidentali del prodotto.