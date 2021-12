Crowsworn: un Metroidvania tra Hollow Knight, Bloodborne e Devil May Cry

Dalle fucine di Kickstarter sono sempre di più le piccole produzioni in grado di stuzzicare la fantasia dei videogiocatori. Tra i più recenti successi della piattaforma, è emerso Crowsworn, un metroidvania capace di raccogliere ben 1,2 milioni di dollari canadesi, equivalenti a circa 865.000 euro. Un traguardo inaspettato per gli stessi promotori della raccolta fondi: il team di Mongoose Rodeo si era infatti limitato a indicare un ben più modesto obiettivo di 125.000 dollari canadesi. Tramite Kickstarter, ad ogni modo, i quasi 20.000 backer hanno deciso di concedere al progetto un'enorme fiducia: in che modo verranno ripagati?



Mongoose Rodeo punta a trasformare Crowsworn in un metroidvania in grado di creare un mix tra nientemeno che titoli del calibro di Hollow Knight, Bloodborne e Devil May Cry, con persino una spruzzata di Donkey Kong Country. Un obiettivo - questa volta sì - decisamente ambizioso, che mira a tagliare la linea del traguardo sul finire del 2023. Il metroidvania esordirà su PC (via Steam), Nintendo Switch, PS4 e PS5, con probabile approdo anche su Xbox One e Xbox Series X|S. Incuriositi dal successo di Crowsworn su Kickstarter, abbiamo dato la caccia ad ogni dettaglio sul gioco 2D: ecco cosa abbiamo scoperto.



La caduta di Fearanndal

Viste le fonti d'ispirazione citate da Mongoose Rodeo, non sorprende apprendere che Crowsworn proporrà una narrazione principalmente ambientale, in pieno stile souls-like. A spezzare il ritmo dell'avventura, tuttavia, contribuiranno anche un doppiaggio in lingua inglese per boss ed NPC e una serie di cut-scene in stile anime, realizzate da Vulture Head Studio. Un aspetto dell'Action RPG del quale il team ci ha già offerto un assaggio, grazie alla pubblicazione di uno stuzzicante trailer animato di Crowsworn.



Il nostro viaggio nel metroidvania ha inizio da una prospettiva sicuramente peculiare. Il nostro protagonista senza nome è infatti non solo già morto, ma anche già sepolto, con tanto di bara d'ordinanza. Ad aggiungere una buona dose di ulteriore perplessità alle circostanze, ci pensano poi le "cieche creature d'incubo" che si aggirano libere - ma non troppo felici - per il regno di Fearanndal. Un tempo florido e prosperoso, il reame è stato colpito da un'oscura maledizione, che ha condotto al declino l'intera specie umana, della quale restano ormai solo sparute e desolanti vestigie.



Riemersi dall'aldilà, è dunque tempo di comprendere cosa sia accaduto a quello che una volta era il nostro mondo. Per farlo, vestiremo i panni di un agile combattente, le cui armi e fattezze suggeriscono un'insolita fusione tra Eileen di Bloodborne e Alucard del mai troppo apprezzato Hellsing. Armati di falce, pistole e arcani poteri, la nostra prima tappa è il villaggio di Angsthel, una località popolata da personaggi ambigui, le cui intenzioni non sono del tutto chiare.

Nel celare i propri intenti, questi ultimi sono se non altro disposti a raccontarci la storia del luogo. Apprendiamo così che Fearanndal è stata colpita da una maledizione scagliata da una divinità oscura, che ha inflitto ai suoi abitanti un ciclo interminabile di sofferenze, a causa di misteriosi peccati commessi in passato.



Da tali premesse, prende il via il viaggio del giocatore tra le lande di questo antico reame, popolato ormai indistintamente da uomini sopravvissuti, inquietanti mostri e macchine. Tra una minaccia e l'altra, non solo dovremo cercare di scoprire cosa è accaduto al regno di Fearanndal, ma anche le ragioni che ci avevano condotto a riposare - teoricamente in eterno - in una tomba. L'epilogo dell'avventura tuttavia potrà variare a seconda della nostra abilità: una questline popolata da boss fight e meccaniche uniche ci permetterà infatti di raggiungere un finale alternativo.

A completare il quadro, ci pensano poi una dozzina di missioni secondarie, che consentiranno ai giocatori desiderosi di sviscerare la lore del gioco di avventurarsi alla scoperta di ogni remoto segreto di Fearanndal.

Un metroidvania in stile Hollow Knight

In Crowsworn, ci attende un vasto mondo interconnesso, plasmato in 2D e completamente disegnato a mano. Popolato di segreti e angoli nascosti, quest'ultimo rispetta i più tradizionali canoni del genere metroidvania. Tra backtracking e vicoli ciechi, solo l'attivazione di nuove abilità ci permetterà di raggiungere ogni angolo del regno. Sul fronte del gameplay, il pubblico può prepararsi a sessioni di esplorazione a base di platforming, condite da un sistema di combattimento apparentemente molto dinamico e stimolante.

La varietà di aree proposte dall'immaginario di Crowsworn sembra stuzzicante, tra villaggi decaduti, tombe di giganti in forma di aree cavernose avvolte nel miasma e antiche biblioteche che ospitavano l'addestramento di apprendisti dediti allo studio delle arti arcane. Il mondo del metroidvania è peraltro destinato ad ampliarsi in fase di supporto post-lancio. Grazie alla generosità dimostrata dai frequentatori di Kickstarter, il team di sviluppo ha infatti potuto già promettere un DLC gratuito, ambientato nelle misteriose Isole di Vladar. Con quest'ultimo, i giocatori potranno scoprire una storia ambientata in un'epoca precedente allo stesso Crowsworn, in una sorta di prequel del metroidvania.



Per quanto potenzialmente intrigante, il mondo di Fearanndal si trova tuttavia a

scontrarsi sin da subito con una problematica di rilievo, ovvero un fin troppo marcato citazionismo ad Hollow Knight. Sin dalla pubblicazione del reveal trailer di Crowsworn, è infatti apparso evidente come il riferimento principale per la definizione del comparto artistico del gioco di Mongoose Rodeo sia stato proprio il metroidvania di Team Cherry. Atmosfere, spettri cromatici, design dei nemici: sin troppi aspetti richiamano immediatamente alla mente Hollow Knight. Una circostanza che purtroppo fa insorgere in chi si avvicina a Crowsworn una spiacevole sensazione di déjà-vu, a fronte di un citazionismo che avrebbe potuto sicuramente essere più discreto.



Ad accompagnare l'esplorazione, ci penserà una colonna sonora originale firmata da J.J. Ipsen. Con tonalità che spaziano tra gotico e composizione orchestrale, i primi assaggi dell'OST del gioco ci hanno invece piacevolmente colpiti per originalità e atmosfere. Già autore della colonna sonora di Planet Zoo, il compositore è dunque uno dei cinque professionisti parte di Mongoose Rodeo, fondata da Alexander Duarte e Aleksandar Kuzmanovic. Quest'ultimo potrebbe essere già noto agli appassionati di metroidvania per aver dato vita, come unico autore, ad Unworthy, produzione del 2018 molto ben accolta dalla community PC.

Un gameplay che guarda a Bloodborne e Devil May Cry (ma anche a Donkey Kong Country)

Anche sul fronte del gameplay, il citazionismo non manca, anche se in questo caso Mongoose Rodeo sembra essere riuscita ad amalgamare gli ingredienti in un impasto ludico stuzzicante. Tra i punti di riferimento principali citati dagli autori di Crowsworn, troviamo Bloodborne e Devil May Cry, per una sintesi che pare promettere una forte dinamicità, arricchita da diversi tocchi di stile. Per affrontare gli oltre 120 nemici e 30 boss promessi dagli sviluppatori, il protagonista avrà a disposizione solamente tre strumenti: una falce, una coppia di pistole e le "magie corvine", ovvero una sorta di arti oscure.

La nostra affilata falce rappresenta la soluzione perfetta per gli scontri ravvicinati: l'arma appare infatti molto rapida ed è in grado di infliggere danni piuttosto marcati. Per i nemici che richiedono di essere affrontati dalla lunga distanza, possiamo invece contare su due versatili bocche da fuoco. Il protagonista può utilizzare le sue pistole sostanzialmente senza alcun costo: munizioni infinite saranno infatti a disposizione per l'intera avventura. L'unica accortezza risiede in un'attenta valutazione dello spazio disponibile nel caricatore. Una volta esauriti i proiettili, sarà infatti necessario spendere alcuni secondi nel processo di ricarica dell'arma, che renderà il nostro alter-ego vulnerabile agli attacchi nemici. Dettaglio decisamente interessante, falce e pistole possono interagire per dar vita a combo inaspettate e sorprendenti: scagliando la falce contro gli avversari, potremo ad esempio decidere di bersagliarla di colpi d'arma da fuoco, così da far rimbalzare la lama a ripetizione contro il nemico, sino ad esaurimento del caricatore.



Ad arricchire ulteriormente il quadro, troviamo infine le magie corvine, che mirano a porsi come strumento versatile, adatto a colmare il divario tra falce e armi da fuoco. Ricorrendo alle arti arcane, i giocatori possono generare esplosioni con danni ad area, scatenare letali mani d'ombra e molto altro ancora. Come prevedibile, questi incantesimi consentono di mettere a segno danni particolarmente potenti, una circostanza che tuttavia questa volta ha un prezzo. L'utilizzo delle magie corvine consuma infatti una risorsa indicata come "Malice", che potremmo tradurre in "Malvagità". Indicata da un'apposita barra, quest'ultima si ricarica soltanto infliggendo danni agli avversari tramite la falce. Ci troviamo dunque di fronte ad una sorta di "Super" volta a ricompensare un approccio melee al combat system.



Per arricchire ulteriormente le dinamiche Action RPG di Crowsworn, il team di

sviluppo ha deciso di introdurre ulteriori variabili al sistema di combattimento. Ad esempio, grazie all'accumulo di Frammenti di Animus - valuta del mondo di Fearanndal - potremo acquistare alcuni beni e servizi dagli NPC del regno. Parliamo principalmente di equipaggiamenti in grado di influire sulle performance delle nostre armi d'ordinanza o sulle nostre abilità. Ulteriori potenziamenti derivano poi dall'utilizzo di speciali Rune, che il protagonista potrà utilizzare per personalizzare il proprio stile di combattimento. Divise in tre categorie - Carne, Spirito e Sangue - queste ultime modificano infatti sia le performance delle nostre armi, sia il livello delle abilità del personaggio sbloccabili con l'avanzare dell'avventura. Infine, nel mondo di Crowsworn potremo recuperare anche dei Frammenti di Stella, strumenti che offrono ricompense particolarmente impatto. Combinabili sino ad un massimo di cinque, tali frammenti danno forma - letteralmente - a delle vere e proprie costellazioni di bonus.



Non manca ovviamente all'appello l'immancabile schivata con roll annesso, che rappresenta di fatto l'unica opzione difensiva a disposizione del giocatore. Molto rapida, quest'ultima appare in linea con il dinamismo generale trasmesso dalle sequenze di gameplay di Crowsworn mostrate sino ad ora. Resta ovviamente da testare quanto l'insieme saprà risultare ben amalgamato con il livello di difficoltà, che appare tarato verso l'alto, e con il sistema di controllo del metroidvania. Mongoose Rodeo garantisce di aver prestato particolare attenzione al tema della responsività, ma solamente un test in prima persona di Crowsworn potrebbe offrire una chiara visione in merito.



Per quanto concerne invece l'aspetto platform del metroidvania canadese, gli autori affermano di voler plasmare un'esperienza in grado di mettere alla prova abilità e tempismo dei giocatori. L'espresso riferimento a Donkey Kong Country come principale fonte d'ispirazione per tale componente di Crowsworn alza di parecchio l'asticella delle nostre aspettative in merito, ma per il momento possiamo soltanto limitarci a constatare come alcuni dei passaggi mostrati sino ad ora risultino effettivamente interessanti.

Balzi, dash a mezz'aria e rimbalzi resi possibili dall'utilizzo della falce paiono infatti promettere un'esperienza platform stimolante, che siamo curiosi di poter testare con mano.



In chiusura, segnaliamo come Crowsworn sembri intenzionato a proporre interessanti contenuti anche sul fronte dell'endgame. Grazie all'ampio supporto offerto dal crowfunding, il team di Mongoose Rodeo ha infatti già confermato che il gioco includerà una modalità Boss Rush, un livello di difficoltà "Incubo" e una modalità ad orde battezzata "Il Tribunale dei Dannati".