D&D Phandelver and Below The Shattered Obelisk: scopriamo il nuovo manuale

Qualche mese fa siamo tornati ad esplorare il multiverso di Dungeons & Dragons grazie alla recensione del Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste. Oltre a consigliarvi caldamente (sia che siate novizi avventurieri o giocatori che desiderano riprendere servizio) di recuperarlo, potete sempre ampliare la vostra conoscenza del GDR più conosciuto al mondo con due manuali che non dovrebbero mancare nelle librerie dei ruolisti da tavolo: Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso e La Maledizione di Strahd. Se resta ancora posto sugli scaffali, non bisogna dimenticare il manuale di prossima uscita Phandelver and Below - The Shattered Obelisk, che promette di deliziare i giocatori con un'avventura fantasy a tinte horror che prenderà il via nell'amata cittadina di Phandalin. Vi presentiamo tutte - o quasi - le novità che ci hanno raccontato Amanda Hamon (Lead Designer) e Bree Heiss (Art Director).

Una riedizione da non perdere

Iniziamo dalle questioni prettamente pratiche. Sarà possibile acquistare il manuale in due edizioni fisiche diverse: l'edizione standard, con la copertina illustrata - come sempre magistralmente - e l'edizione da collezione.

Quest'ultima, in particolare, presenta una grafica decisamente inconsueta, che ricorda molto da vicino le illustrazioni presenti nei romanzi e sulle locandine dei film dell'orrore della metà del secolo scorso. Come potete osservare, la copertina sembra essere avvolta interamente da una sostanza gelatinosa verdastra simile a uno slime, la quale ghermisce l'Obelisco, ovviamente oggetto cardine attorno cui ruoteranno le vicende presenti in questo corposo manuale di circa 206 pagine. Probabilmente gli avventurieri di vecchia data avranno già sentito parlare della location in cui vengono calate le vicende di questa nuova sortita nei Forgotten Realms. In effetti Phandelver & Below: The Shattered Obelisk non è altro che una riedizione (rivista, corretta e ovviamente ampliata) dell'avventura già uscita nel set introduttivo alla 5a edizione di D&D datato 2014. Il manuale originale, per chi non lo conoscesse, prende il nome di "Miniera perduta di Phandelver", un modulo di avventura per personaggi dal primo al quinto livello. I giocatori si trovavano a combattere goblin e banditi di varia provenienza cercando, al contempo, di esplorare le antiche miniere di Phandelver. Queste ultime, ricolme di meraviglie e potenti reliquie, un tempo erano la dimora di nani, gnomi...e non solo.

Avventura a tinte fosche

Phandelver & Below punta a proporre un'avventura diversa dall'originale, virando con decisione verso tinte più inquietanti, più "horror". Esplorando le aree che si estendono sotto la Costa della Spada - e in particolare sotto Phandalin - gli avventurieri si imbatteranno in una minaccia che si sta diffondendo nelle labirintiche profondità della cittadina. Molto presto scopriranno che il culto di un'entità malvagia ha deciso di elevare Phandalin a capitale del proprio impero corrotto.

Per salvare la città dalla distruzione, gli eroi dovranno scoprire il piano di questi misteriosi cultisti e affrontare faccia a faccia un essere ultraterreno. Attraverso questa riedizione i creativi di Wizards hanno voluto fondamentalmente raggiungere un duplice scopo: da un lato ripercorrere un'ambientazione molto amata da tutti gli appassionati, approfondendone la storia e gli aspetti meno conosciuti; dall'altro dare la possibilità ai giocatori di vivere appieno un'avventura quanto più possibile adatta sia agli esperti che ai neofiti.



Questi, infatti, potranno raggiungere addirittura il livello 12, per poi proseguire con altri manuali e nuovi viaggi. Inoltre, da quanto ci è stato detto l'impostazione da "manuale introduttivo" rimarrà immutata e questo consentirà anche ai DM alle prime armi di cimentarsi e prendere confidenza con il loro ruolo estremamente impegnativo. Coloro che già un decennio fa hanno potuto percorrere le strade di Phandalin e scoprire le miniere di Phandelver, ritroveranno alcuni degli NPC più iconici (rinnovati per l'occasione) come la banshee Agatha, ad esempio. Non mancheranno, pare, anche incontri del tutto inediti, come quello con Gwen, una studentessa di arti arcane che, con tutta probabilità, sarà interessata a ciò che si sta sviluppando nelle viscere della terra al di sotto di Phandalin.



I capitoli in cui si suddivide il manuale saranno pieni di episodi a tinte fosche (più oscure rispetto a quelle dell'edizione originale). Eppure gli addetti ai lavori ci hanno tenuto a sottolineare che solo l'ultima parte dell'avventura sarà quella meno adatta ai più giovani. La cosa positiva è che il viaggio sarà "modulare". Ciò significa che il gruppo potrà giocare seguendo un filo narrativo che lo porterà alla conclusione originale, oppure seguire un altro percorso, tutto da scoprire.

Phandelver & Below: the Shattered Obelisk vanterà inoltre un bestiario con più di venti nuove creature mostruose, tutte caratterizzate da statistiche, abilità e pattern d'attacco (magici o fisici) inediti. Sarà presente, per quel che sappiamo, anche un'appendice magica contenente nuovi oggetti consumabili metamagici e magia duergar.



Per chi non li conoscesse, i duergar appartengono alla razza malvagia dei nani grigi, i quali - a quanto pare - giocheranno un ruolo importante nell'avventura. Vi ricordiamo che Phandelver & Below: the Shattered Obelisk sarà disponibile in versione cartacea a partire dal 19 settembre. Invece, coloro che hanno accesso a D&D Beyond possono già scaricarlo dal 5 settembre.