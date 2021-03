Dark Souls Nightfall: la mod sequel del gioco di FromSoftware

La comunità di modder di Dark Souls si è dimostrata, soprattutto negli ultimi tempi, molto prolifica. Dark Souls è inoltre un gioco conosciuto e influente, un terreno di prova per speedrunner e persone affamate da sfide sempre nuove, dunque anche modifiche all'apparenza poco influenti possono diventare parecchio diffuse e scaricate. Ne sono un esempio i vari randomizer di oggetti, che spostano i pezzi di equipaggiamento dalle loro consuete posizioni per offrire esperienze diverse, forse più facili o magari incredibilmente più ardue. Più recente è invece la gigantesca mod Daughters of Ash, considerata una completa reinterpretazione del gioco, con tanto di nuovi boss, armi e caratteristiche di gameplay. Il progetto che di recente ha attirato le maggiori attenzioni è Dark Souls: Nightfall, una mod pensata come un sequel diretto della dark ending di Dark Souls (quella in cui il Prescelto sceglie di non vincolare la fiamma) a cui sta lavorando una squadra di esperti.

Dark Souls 1.5

AinTunez è colui che ha messo a disposizione i fondi per la produzione e si sta occupando della colonna sonora. Meowmaritus, l'animatore, sta sfruttando la sua esperienza di modding dei titoli From Software per creare nuove animazioni di combattimento; Grimrukh, già autore delle mod Daughters of Ash e Roguelike Souls, lavora invece al quest design, world design e alla scrittura.

Nei crediti figurano altri collaboratori: c'è chi si occupa di 2D e 3D art, chi scrive le quest o crea ulteriori animazioni. C'è anche un doppiatore professionista, Mark Billany, che ha lavorato in alcuni videogiochi e serie animate. In tutto, il team è composto da dieci persone e alla fine di febbraio è stato pubblicato un video di diciotto minuti che mostra una parte del prologo. Il profilo twitter dedicato alla mod continua invece a diffondere informazioni interessanti, come la presenza di un ciclo giorno/notte, che avrà delle conseguenze ancora non chiare. In questo articolo vi racconteremo ciò che si conosce della mod e vi riassumeremo gli elementi più interessanti emersi dal video di gameplay.



Sulle orme del Chosen Undead

Dark Souls: Nightfall inizia subito dopo il finale del gioco originale, ma ci mette nei panni di un altro non morto. Il nuovo protagonista si sveglia nel Rifugio dei Non Morti, che però un luogo diverso, più oscuro. I suoi occupanti non sembrano curarsi di lui, sono piegati in pose di sofferenza o magari di riverenza verso qualcuno. Nel cortile c'è la grossa voragine creata dal Chosen Undead, la trappola che nel gioco originale costringe al combattimento con il Demone del Rifugio; poco più in là c'è una tachi in terra, la prima arma su cui si riesce a mettere le mani.

Fuori dal rifugio, nel punto dove dovrebbe trovarsi il corvo che conduce al Santuario del Legame del Fuoco, si assiste alla prima grande variazione: il personaggio precipita direttamente nella Fornace della Prima Fiamma, in tempo per assistere all'uccisione di Gwyn da parte del Prescelto. La scena si vede con chiarezza: Gwyn a terra che esala il suo ultimo respiro e il Chosen One che si lascia il falò alle spalle, procedendo verso il dark ending.



Il non morto protagonista recupera un pendente dal corpo del signore delle ceneri e si trova al cospetto di un'umanità identica a quelle viste poco prima del combattimento con Manus, nel DLC Artorias of the Abyss (qui la recensione del DLC di Artorias of the Abyss): sorprendentemente non viene ucciso, ma è in grado di assorbirne l'essenza.

L'effetto è però diverso da quel che ci si può aspettare: le carni non assumono un aspetto vitale, e il corpo del protagonista viene ammantato da un'aura oscura, i suoi occhi sprigionano un tetro bagliore e i suoi movimenti acquisiscono forza e rapidità maggiori. Una volta fatto un passo oltre la nebbia della Fornace, tutti i cavalieri di Lord Gwyn svaniscono e si trasformano in umanità vaganti: tracciato il percorso inverso in direzione del Ricettacolo dei Lord, si fa appena in tempo ad assistere al Chosen One che viene riverito dalla schiera di serpenti primordiali.

Un nuovo Dark Souls

L'inizio è dunque ben collegato alle vicende originali, rappresentate da una diversa prospettiva che lascia intravedere cosa è accaduto dopo la sconfitta di Gwyn. Non sappiamo quanto il team di sviluppo voglia rimanere fedele e coerente al racconto creato da Miyazaki e From Software, ma l'impressione è che si sia preso diverse libertà. La mappa, per esempio, è stata compressa e riadattata: la porta dietro il Ricettacolo dei Lord, che normalmente conduce alla Fornace della Prima Fiamma, dopo il prologo diventa un passaggio per Lost Izalith. Una Lost Izalith diversa in cui scorrazzano dei non morti dall'aspetto ragnesco, con tante braccia che penzolano sulla schiena, rapidi e in grado di colpire con pericolosi fendenti infuocati. I combattimenti hanno ritmi più sostenuti rispetto al gioco originale: i colpi sono più rapidi, ma soprattutto c'è la possibilità di eseguire degli scatti simili a dei teletrasporti che rendono invulnerabili ai danni. I dash sono tuttavia disponibili solo nella stance "oscura", che rende impossibile l'utilizzo di strumenti curativi. L'altra postura diminuisce il potenziale offensivo, ma è l'unica che permette l'attivazione delle Umbrus Effigy, i nuovi strumenti di cura.

Si può passare da una stance all'altra in qualsiasi momento ed è facile immaginare che le caratteristiche ludiche di Nightfall si baseranno proprio su quest'alternanza. Durante l'unica bossfight visibile nel filmato si vede questa tattica all'opera: la stance oscura viene sfruttata per schivare e arrivare alle spalle del Blistering Demon, un nuovo boss a metà tra il Demone Toro e il Vecchio Re Demone di Dark Souls 3; la seconda è invece utilizzata con prudenza e in maniera difensiva ogni volta che c'è la possibilità di curarsi. Nonostante una libertà di movimento bel lontana dalle movenze pesanti del primo Dark Souls, la difficoltà sembra non far sconti. Il Blistering Demon non appare particolarmente abile, ma è veloce, i suoi colpi sono potenti e la padronanza del fuoco gli dà il potere di effettuare attacchi fiammeggianti insidiosi. Il boss non è l'unico avversario temibile in ogni caso, visto che anche i normali nemici della nuova versione di Lost izalith hanno un'incredibile resistenza al danno.



Per il momento ci è ignoto come funzionerà il sistema di progressione: il protagonista non è in grado di assorbire le anime dei nemici sconfitti (il contatore in basso a destra è comunque presente) e non ci sono opzioni che facciano riferimento all'avanzamento di livello nei pressi dei falò.



Pare inoltre che il gioco abbia una struttura simil-roguelite: verso la fine del filmato un messaggio a schermo segnala che "rimangono undici ceneri", e a questo punto viene utilizzato il pendente di Gwyn per resettare l'intera zona e ricominciare dal Ricettacolo dei Lord. Forse quel messaggio segnala i progressi del Chosen Undead, con cui il nuovo protagonista è impegnato in una sorta di gara che si può far ripartire da zero in qualsiasi momento.

La celerità con cui si percorrono le aree e si sconfiggono i boss sembra essere importante, dunque i potenziamenti al personaggio, proprio come in un roguelite, potrebbero conservarsi attraverso i vari cicli e fornire un vantaggio alla velocità d'esecuzione. Si tratta pur sempre di speculazioni, che però ben si sposano con quel che abbiamo assistito durante il video di gameplay. Ci aspettiamo che questo e altri aspetti vengano chiariti nei mesi a seguire sul canale YouTube ufficiale di Dark Souls: Nightfall o sul profilo Twitter degli sviluppatori.



La mod, per ora senza data d'uscita, sarà integramente gratuita (se si vuole, è possibile supportare Meowmaritus e Grimrukh attraverso Patreon) e sarà disponibile per la versione PC di Dark Souls: Remastered (a proposito, qui la recensione di Dark Souls Remastered).