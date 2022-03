Dead Space: i suoni della paura, approfondiamo audio e gameplay del remake

Il comparto audio è spesso uno dei più sottovalutati quando si parla di videogiochi in sviluppo, eppure si tratta di un elemento d'importanza cruciale per la loro piena riuscita. Soltanto pochi giorni fa, vi abbiamo parlato di quanto abbia contribuito ad arricchire l'esperienza ludica di Gran Turismo 7 (ecco il nostro speciale sui punti di forza di Gran Turismo 7), mentre adesso - grazie a un nuovo appuntamento in streaming tenuto dai ragazzi di EA Motive - possiamo soffermarci su quello del remake di Dead Space. Il sonoro del gioco originale d'altra parte ha contribuito a renderlo spaventoso, capace di cogliere di sorpresa il giocatore e di mantenere un costante senso di tensione per tutta la sua durata.



Partendo da quelle solide basi, il team di sviluppo del rifacimento si è aperto ai giocatori con rara trasparenza e ha svelato diversi dettagli sui complessi sistemi che regolano il comparto audio di "nuova generazione", non mancando inoltre di mostrare un breve ma interessante video di gameplay tratto dalla pre-Alpha del gioco. Insomma, c'è davvero tanto da dire, quindi rechiamoci nuovamente negli oscuri corridoi dell'Ishimura.

Dalla propagazione dei suoni al sistema A.L.I.V.E: i segreti dell'audio

Per il remake di Dead Space, il team responsabile dell'audio - capitanato da Olivier Asselin - ha voluto studiare approfonditamente le caratteristiche fondanti del sonoro originale, implementandole nel nuovo progetto per poi arricchirle in modo efficace e far compiere loro il balzo generazionale. Nel corso della presentazione in streaming, ci sono state mostrate una per una, a partire dall'occlusione e dalla propagazione dei rumori ambientali.

Molte delle porte dell'Ishimura sono di metallo spesso, quindi quando si chiudono fanno sì che i suoni si propaghino in forma ovattata e decisamente attenuata, al pari dei vetri e di altre superfici. Gli ostacoli sul cammino di Isaac, che invece non bloccano completamente un passaggio, permettono ai rumori di rimbalzare sulle pareti e di giungere in modo più consistente alle orecchie del giocatore che - grazie all'utilizzo dell'Audio 3D - sarà in grado di percepire con chiarezza la propagazione dei suoni nei lunghi corridoi o in un piano inferiore di un'area dell'Ishimura. Già in tal senso è possibile evidenziare delle differenze abissali con il gioco originale, dove il suono alla sorgente si percepiva con minime variazioni a prescindere dalla posizione del protagonista in un corridoio. A risentirlo oggi, da un lato ci siamo ricordati di quanto l'audio del 2008 fosse in grado di farci gelare il sangue nelle vene, dall'altro però - consci di quanto la sonorizzazione si sia evoluta nel corso delle generazioni - ci è parso un po' innaturale, al contrario di quello del remake.



Nella medesima situazione in quest'ultimo, infatti, il suono "viaggia" lungo il percorso fino al protagonista, e sembra provenire da un'altra direzione rispetto a quella in cui si trova effettivamente la sorgente. Il Dead Space di Visceral Games chiamava i giocatori a usare delle armi non convenzionali, perché perlopiù si trattava degli strumenti ad alta precisione di un ingegnere.

Neanche a dirlo, questi attrezzi di morte "suonavano" in modo molto particolare e Motive non ha voluto in alcun modo stravolgere questa caratteristica dell'esperienza.Da qui l'idea di impreziosire il profilo sonoro delle armi con differenti "livelli", ciascuno legato a una specifica componente dello sparo. In altre parole, fare fuoco nel remake di Dead Space sarà molto più coinvolgente, a prescindere dall'arma utilizzata, ma sempre nell'ambito di una complessità sonora credibile e non artificiosa.



Gli spari delle armi in ogni caso saranno sempre soggetti a questa gestione dinamica dei suoni, di conseguenza saranno condizionati dalla conformazione degli ambienti e da altri fattori realistici. Da questa medesima filosofia ha avuto origine il sistema chiamato A.L.I.V.E, connesso invece alle reazioni di Isaac Clarke alla fatica, alla paura e perfino al dolore.

Per esempio, nell'originale Dead Space i suoni degli sforzi di Isaac, si pensi a quando sferrava un attacco corpo a corpo o alla fase di scatto, davano sì un tocco di realismo in più alla respirazione ma in realtà si intervallavano ai respiri "standard" e non li modificavano realmente.



Allo stesso modo, passare da un luogo privo di ossigeno - con la riserva agli sgoccioli - a una stanza sicura, faceva sì che Isaac tornasse istantaneamente a respirare senza impedimenti o fatica, in un modo assai poco credibile. Nel "nuovo" Dead Space invece l'ammazzanecromorfi tornerà a respirare normalmente con gradualità, in accordo coi battiti del cuore, la fatica accumulata e le risposte del sistema limbico, connesse ad esempio al rilascio di adrenalina in determinate circostanze.



A tal proposito, in tutte le circostanze in cui Isaac sarà controllato dal giocatore, parteciperà ai dialoghi rispondendo in modo diverso a seconda del suo stato, della fatica accumulata o del dolore causato da possibili ferite. Se a ciò aggiungiamo la volontà dell'audio team di rendere l'accompagnamento sonoro ancor più efficace nel seguire l'oscuro e sanguinoso viaggio di Clarke sulla Ishimura, l'impegno con cui Motive sta restaurando questa iconica avventura è ancor più evidente.

Il gameplay di Dead Space Remake e la trasparenza di EA Motive

Sul finire dell'appuntamento i ragazzi di EA Motive hanno mostrato un breve ma significativo gameplay tratto dalla pre-Alpha del gioco che, al netto di una natura evidentemente acerba, ha saputo evidenziare i punti di forza di questo remake. Prima di parlarne nello specifico, ci sembra doveroso spendere due parole sul modo in cui il team sta gestendo la comunicazione del suo "labor of love", all'insegna del dialogo diretto con la community e la trasparenza.

Mostrare ambienti pieni di asset non definitivi, animazioni provvisorie e perfino frangenti in cui il protagonista si muove nel nulla, è tipico dei Dev Diaries pre lancio o dei documentari dedicati alla gestazione di specifici titoli ma è piuttosto raro se fatto con questa frequenza e a questo stadio dello sviluppo. D'altra parte Dead Space Remake non vedrà la luce prima di inizio 2023 e molto altro lavoro deve essere fatto per portarlo a una forma definitiva o quasi. Eppure lo studio ha tutta l'intenzione di continuare a tenere appuntamenti di questo tipo (il prossimo sarà sull'Art Direction) e di accompagnare gli appassionati, passo dopo passo, sino al debutto del gioco. I vantaggi di questa gestione comunicativa, a nostro parere, sono principalmente due. Da un lato Motive ha la possibilità di raccogliere i preziosi feedback dei patiti della serie, così da massimizzare le chance di consegnargli un titolo all'altezza delle aspettative, e dall'altro i giocatori possono farsi un'idea davvero chiara su questa incarnazione next-gen di Dead Space.



C'è poi un'altra cosa da tenere in considerazione, a cui forse nemmeno gli stessi sviluppatori hanno pensato. Aprire una finestra all'utenza su ciò che avviene dietro le quinte, significa darle la possibilità di comprendere che non basta un "video leak" per farsi un'idea su di una determinata produzione e che nei giochi moderni anche un elemento all'apparenza banale come il respiro del personaggio principale può comportare decine di ore di lavoro, tanto trial&error e uno sforzo corale non indifferente.



Sarebbe bello insomma vedere anche altri studi adottare questo tipo di apertura (ove sensato), al fine di creare un rapporto più continuativo e profondo con il pubblico e magari far fronte a dei possibili scivoloni senza dover riconsiderare una parte consistente del lavoro già svolto.

Tornando al gameplay, questo ci ha dato un vivo esempio di come le varie componenti del profilo sonoro entrino in diretta comunicazione tra loro per creare un'atmosfera avvolgente e degna di un horror di nuova generazione. Dalle gocce d'acqua che fuoriuscivano dai tubi forati, fino all'inquietante dondolio di una struttura danneggiata e ai Necromorfi che si muovevano nei condotti, abbiamo visto Clarke muoversi con circospezione in ambienti prevalentemente bui, "squarciati" da raggi di luce e pervasi dalla foschia.



Pur trovandosi in stadi ancora acerbi, il sonoro e l'illuminazione globale sono già riusciti a impressionarci e non vediamo l'ora di vedere in azione una versione evoluta del sistema di smembramento delle mostruosità spaziali che affronteremo. Anche in questo caso, quando l'uomo ha fatto fuoco il Necromorfo non ancora animato alla perfezione ha perso solo la parte finale di una gamba, a riprova della bontà delle soluzioni adottate da una EA Motive che, dopo averci regalato Star Wars: Squadrons, pare avere tutta l'intenzione di firmare un'altra grande esperienza.