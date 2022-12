Death Stranding 2 esiste davvero ma il primo trailer è pieno di misteri

I contorni del volto di Léa Seydoux nei poster teaser e la presenza del geniale creativo a Los Angeles facevano ben sperare e infatti è stato così: i Game Awards 2022 hanno ospitato la presentazione di Death Stranding 2 (si tratta di un titolo provvisorio), chiaramente con un criptico trailer composto da varie cutscene del gioco PS5, tra infanti in pericolo, nuovi antagonisti e perfino un culto che sembrerebbe essere incentrato sulla figura di Amelie, l'Entità Estintiva.



Al netto dell'apparizione di un Sam Porter Bridges invecchiato, la protagonista assoluta del video è stata certamente Fragile (il personaggio della Seydoux), legata a una compagnia la cui "filosofia" potrebbe darci degli indizi importanti sull'impasto ludico della produzione. Insomma, bando alle ciance e connettiamoci ai nostri BB: abbiamo diverse cose da dire.

La ripresa dell'opera estintiva?

In primo luogo, il video si compone di cinematiche in-game tratte da PS5 e realizzate col potente DECIMA Engine di Guerrilla Games. Per quanto ne sappiamo, dovrebbe trattarsi dell'iterazione next-gen di questo motore grafico, da cui sarà lecito aspettarsi meraviglie. Già sorprendenti nel primo capitolo, il livello di dettaglio dei volti e la loro stessa espressività ci sono parsi - senza mezzi termini - stupefacenti.

Siccome diamo per scontata la presenza di momenti toccanti e dal forte impatto emotivo, in un racconto che potrebbe parlarci anche di maternità (almeno stando alle scene iniziali del trailer), sapere che il collettivo nipponico potrà servirsi di soluzioni di questo tipo è certamente incoraggiante. Ma adesso facciamo un passo indietro. Una iniziale stesura del racconto era stata già finalizzata prima della pandemia ma, come lo stesso Game Designer ha confermato, una volta attraversato il difficile di periodo ha deciso di riscrivere del tutto la trama, anche perché, testuali parole, "non voleva più predire nulla su futuro".

In un periodo presumibilmente successivo al finale del primo capitolo - che ha visto l'Entità Estintiva rinviare il Last Stranding, con Sam che ha iniziato una nuova vita assieme a Louise - ritroviamo Fragile intenta a crescere una piccola, forse sua figlia, almeno fin quando non viene assalita da un gruppo che con ogni probabilità vuole portargliela via. Col cuore in gola e la bimba stretta al petto, la donna sale su un monociclo a motore per cercare di fuggire ma viene raggiunta da un proiettile e cade dal mezzo. Dopo aver posato un'ultima volta il suo sguardo sulla piccola, sviene. Sebbene sia tutto da confermare, la possibile dipartita della protetta di Fragile potrebbe spiegare l'apparizione nel grembo artificiale del BB dall'aura sinistra mostrato nel trailer, ma su questo fronte, così come per la scena finale in cui udiamo Sam fare il nome di "Lou" - mentre una figura dai tratti di polpo si palesa nel BB Pod - preferiamo non spingerci oltre con ipotesi azzardate. In compenso, per quanto concerne la lunga processione al principio del filmato, è possibile che nel gioco dovremo fare i conti con un culto dedicato alla figura di Amelie, nonché con un avversario che potrebbe essere intenzionato a riprendere la sua "opera estintiva".



Parliamo del personaggio visibile alla fine del teaser, con capigliatura e maschera che ricalcano proprio le fattezze dell'entità col vestito rosso. L'individuo viene accompagnato dalle note del BB Theme cantato da Troy Baker, è vero, ma non possiamo affermare con assoluta certezza che sotto la maschera si celi proprio Higgs.

Bastone e corda, insieme

Assieme alle parole di quello che potrebbe essere un nuovo personaggio, convinto del fatto che nessuno dovrebbe soffrire una perdita simile - forse in riferimento a quella di Fragile - abbiamo finalmente visto Sam Porter Bridges ma in versione attempata, segno del fatto che siano trascorsi anni dalla conclusione del capostipite della serie. In ogni caso la donna propone all'ex corriere di tornare in strada e di unirsi al suo equipaggio, il tutto mentre una gigantesca nave fluttuante emerge dalle acque nere.

In questa fase è possibile cogliere quello che riteniamo essere un indizio di grande importanza. L'imponente mezzo di Drawbridge - la compagnia fondata probabilmente da Fragile - reca una scritta significativa: "bastone e corda per proteggere e connettere. Insieme, per il domani". Ebbene, come più volte ribadito dallo stesso Kojima, il primo Death Stranding si basava più sulla corda, sulle connessioni con gli altri, e meno sul bastone, legato metaforicamente all'uso della violenza.

La filosofia di Drawbridge insomma potrebbe sottolineare un possibile ribilanciamento dei tratti ludici, con Death Stranding 2 che potrebbe vantare una più marcata componente action. A tal proposito, non è da escludere che Fragile e Sam siano i due protagonisti dell'avventura, con la prima più incline a ricorrere alle maniere forti, anche in virtù dei suoi traumi, e il secondo che invece continuerà la sua salvifica attività di corriere. Ipotesi a parte, attendiamo di scoprire ancora una volta la visione di Hideo Kojima, che con un dosaggio rivisto delle attività di gameplay potrebbe volersi avvicinare a una platea ancora più vasta di giocatori, chiaramente senza rinunciare alla propria visione autoriale e a quel che resta un immaginario criptico, fresco e dannatamente interessante. Cosa da non sottovalutare, il velivolo di Drawbridge potrebbe essere stato introdotto per dare la possibilità di esplorare regioni completamente diverse degli Stati Uniti e perfino del resto del mondo, con tutto ciò che questo potrebbe significare in ambito scenico, ludico e narrativo. È certa inoltre la presenza di altri gruppi dagli scopi al momento sconosciuti, si pensi ad esempio a quando una voce cita una corporation che non avevamo mai sentito nominare prima.



Oltre a voler vedere i personaggi interpretati dalle attrici Elle Fanning e Shioli Kutsuna in un prossimo filmato dal taglio cinematografico, attendiamo con ansia nuovi dettagli in merito all'opera di Kojima Productions, che ancora una volta ha messo in luce l'indiscutibile talento del Game Designer nell'instillare il seme della curiosità nei suoi tanti appassionati (qui il riassunto di tutti i giochi annunciati ai The Game Awards 2022).