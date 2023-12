Den of Wolves: un heist shooter a tinte cyberpunk dai creatori di Payday

Quando Ulf Andersson, genitore della serie Payday, ha lasciato Starbreeze per formare il suo studio di sviluppo, ha radunato un ristretto gruppo di collaboratori con cui ha dato i natali a 10 Chambers: un nome scelto per indicare la presenza di soli dieci individui che si sarebbero dovuti occupare della creazione di prodotti dalla scala più limitata. Oggi, a distanza di otto anni e grazie agli investimenti di Tencent, 10 Chambers ospita oltre 100 dipendenti, assunti per lavorare su un progetto ambizioso, sviluppato sulla base di un budget ben superiore a quello riservato al titolo d'esordio, GTFO (qui la recensione di GTFO).



Quale occasione migliore per tornare al genere che ha proiettato Ulf Andersson nell'olimpo delle rockstar dell'industria videoludica? È su questi presupposti che nasce Den of Wolves, il nuovo heist shooter cooperativo a tinte cyberpunk che eredita tutta l'esperienza maturata con Payday e la eleva a potenza, grazie a un'ambientazione futuristica che innesca una serie di interessanti possibilità ludiche. Siamo volati a Copenaghen per dare uno sguardo in anteprima a Den of Wolves e ora siamo pronti a parlarvene!

La tana dei lupi

Il mondo distopico partorito da 10 Chambers per fare da teatro a Den of Wolves affonda le proprie radici su un concetto semplice, plausibile e al tempo stesso terrificante: in un futuro prossimo le IA a base di deep learning si sono evolute a tal punto da rendere del tutto inefficiente qualsiasi tipo di cyber-sicurezza. Tremendi attacchi informatici perpetrati da abili hacker coadiuvati da questi potenti software hanno svuotato le casse delle principali multinazionali del pianeta, facendo colare a picco Wall Street e il resto delle economie mondiali.

Mentre i sistemi produttivi globali e il valore del dollaro incontrano la crisi più nera della loro storia, sull'isola di Midway, un atollo situato nell'Oceano Pacifico ad ovest dell'arcipelago delle Hawaii, viene edificata Midway City, una metropoli finanziata direttamente da Big Pharma e dalle compagnie petrolifere più importanti della Terra. Qui, per cercare di arginare la minaccia delle IA, viene sviluppato un sistema biologico di archiviazione e trasmissione dei dati basato sull'unica architettura rimasta inaccessibile da qualsivoglia cyberattacco: il cervello umano.



Il ruolo del giocatore in questa inquietante visione del futuro è quello di un hacker senza nome che risiede nei bassifondi della città, disposto a tutto pur di sbarcare il lunario in una società priva di qualunque remora morale, in cui le megacorporazioni che governano sulla capitale si fanno la guerra alla luce del sole.

Modello di distribuzionePer quanto manchino comunicazioni ufficiali in merito, a differenza di quanto visto con GTFO, Den of Wolves dovrebbe essere distribuito in una formula più aderente ai live service tradizionali, con contenuti pubblicati su base stagionale e micro-transazioni, fortunatamente limitate solo all'aspetto estetico dei personaggi (come già confermato dagli sviluppatori a seguito di una nostra esplicita domanda). Nessuno dei contenuti che verranno pubblicati successivamente al lancio sarà bloccato dietro a invasivi paywall. La nuova fatica di 10 Chambers arriverà prima in accesso anticipato su Steam ma raggiungerà, in seguito, anche i lidi di PlayStation e Xbox.

Si tratta di una sceneggiatura che propone gli stilemi tipici del tecno-thriller di stampo politico, in cui agli utenti viene attribuita la funzione di agenti del caos, al soldo del miglior offerente e capaci di destabilizzare gli equilibri tramite le cosiddette "commissioni non autorizzate" che possono spaziare dalle rapine (fisiche o virtuali) agli assassinii, dalle operazioni di sabotaggio allo spionaggio industriale. L'adozione di questo setting sci-fi, così diverso da quello improntato al realismo di Payday, ha consentito agli sviluppatori di sperimentare parecchio sia in termini di impianto ludico che di storytelling. Durante la nostra visita presso gli studi di Unity in Danimarca, in compagnia di 10 Chambers, abbiamo assistito alla presentazione condotta da Simon Viklund, cofondatore dell'azienda e narrative director di Den of Wolves. Viklund ha affermato che, per la sua nuova opera, il team ha speso un quantitativo corposo di sforzi e risorse nel worldbuilding, concentrandosi molto sia nell'imbastire una visione artistica unica e immediatamente riconoscibile, sia nella creazione di un immaginario coeso e ricco di dettagli.



Per raggiungere questi obiettivi, 10 Chambers ha ideato una pletora di compagnie, corporazioni e società fittizie, tutte caratterizzate nei minimi particolari, a partire dai loghi letteralmente disseminati su tutte le superfici della città di Midway fino ad arrivare agli eserciti privati, agli slogan e perfino ai font unici per ciascuno dei competitor in questo mondo di lupi assetati di sangue.

Così facendo, il giocatore si troverà inconsciamente immerso in un contesto narrativo credibile in cui muoversi e operare secondo un proprio codice etico e morale. In Den of Wolves, infatti, interpreteremo un cybercriminale indipendente che può ritrovarsi a compiere un assassinio commissionato da una delle corporazioni in una missione per poi agire a danno della stessa azienda nella successiva. È, senza dubbio, una prospettiva allettante che potrebbe aprire la strada a sviluppi inattesi e a un approccio del tutto originale sotto il profilo narrativo. Quali alleanze stringerete? Chi saranno i vostri nemici? Come gestirete il vostro impero criminale nel mercato nero di Midway City? Il narrative director Viklund, ad esempio, menziona la possibilità di entrare più volte in contatto con una delle megacorporazioni durante le nostre peripezie per poi ricevere una proposta di lavoro da parte loro in uno dei contenuti che andranno ad arricchire la campagna negli aggiornamenti successivi al lancio.



Insomma, sebbene per forza di cose non possiamo ancora sbilanciarci sulla qualità della scrittura di Den of Wolves, è indubbio come l'intreccio narrativo impostato da 10 Chambers appaia già da ora affascinante e sorretto - potenzialmente - da un mondo di gioco dalla struttura robusta e costellata di gustosi particolari. Riusciranno a mantenere alto l'interesse dell'utenza in un mercato iper-competitivo come quello degli shooter online? Non vediamo l'ora di scoprirlo.

Il caveau più impenetrabile è la mente umana

Sotto l'aspetto del gameplay, l'azienda svedese capitanata da Ulf Andersson non è si è ancora sbottonata molto, preferendo condensare i primi sforzi comunicativi quasi esclusivamente nella parte relativa al worldbuilding. Analizzando il primo trailer diffuso e le dichiarazioni rilasciate in loco dai membri di 10 Chambers, tuttavia, è possibile iniziare a farsi un'idea dell'impianto ludico che farà da spina dorsale all'esperienza offerta da Den of Wolves.

Durante la presentazione dedicata alla stampa, Simon Viklund ha asserito che la filosofia alla base di questo nuovo progetto sia pressoché la stessa che muoveva i primi due, indimenticabili episodi di Payday (qui la recensione di Payday 2).



Si tratta, in buona sostanza, di un heist shooter cooperativo in prima persona in cui saremo chiamati a collaborare a stretto contatto con altri tre giocatori per portare a termine missioni dall'alto tasso di rischio, siano esse omicidi su commissione, operazioni di intelligence o le immancabili rapine. Queste ultime, a detta dello studio, hanno beneficiato del cambio di paradigma relativo all'ambientazione: il setting sci-fi, infatti, permette loro di spezzare le catene che, nei loro precedenti lavori, li ancoravano alla routine di ripulire un caveau, derubare un casinò o rapinare uno yacht in alto mare.

In questa versione apocalittica della società del futuro, non solo potrete infiltrarvi tra gli angusti corridoi del quartier generale della malvagia compagnia di turno ma potrete anche introdurvi nella mente delle persone e sottrarre loro dati e informazioni vitali per poi rivenderle al miglior offerente. Ciò, inevitabilmente, si traduce in viaggi onirici e allucinati nel subconscio umano, impreziositi dalla splendida cornice dagli stilemi cyberpunk imbastita da Ulf Andersson e dal suo team.



Le fasi di shooting, intraviste in alcuni frammenti del video diffuso in occasione dei Game Awards, sembrano riproporre un feeling simile a quello già apprezzabile di Payday ma potrebbero essere potenziate dalle abilità di hacking garantite ai protagonisti. Per maggiori informazioni in merito, ovviamente, dobbiamo rimandarvi a una futura prova con mano. Anche sotto il punto di vista degli avversari, lo scenario futuristico ha permesso a 10 Chambers di introdurre truppe di nemici meccanizzati e coriacei, capaci di scatenare volumi di fuoco notevoli sul giocatore e i suoi alleati, così come droni volanti capaci di scansionare gli ambienti e tanto altro ancora.

Inoltre, per evitare i fenomeni di discordia tra i giocatori che finiva per piagare le partite di Payday, specialmente in compagnia di utenti non appartenenti alla propria lista amici, Den of Wolves introdurrà una schermata di pianificazione molto più articolata tramite cui impostare il programma della missione, nonché personalizzare l'equipaggiamento dei nostri cybersoldati. La presentazione visiva, infine, sembra confezionata a regola d'arte per dare al gioco una personalità molto forte, sintetizzata alla perfezione dalle maschere in dotazione ai protagonisti (una sorta di marchio di fabbrica delle produzioni 10 Chambers). Dalle maschere da clown viste in Payday ai copricapi da lavoro dei Prigioneri di GTFO fino ad arrivare ai passamontagna tecnologici dei cybercriminali di Den of Wolves, con tanto di modificatore vocale integrato, sembra quasi che l'azienda svedese voglia mantenere una sorta di continuità artistica tra i protagonisti dei suoi giochi.



Per il resto, il mondo di Midway City sembra avere le carte in regola per ritagliarsi un posto d'onore fatto di luci al neon e innesti meccanici nell'immortale genere cyberpunk, tanto in voga nel mercato videoludico moderno. Attendiamo chiaramente di poterlo esplorare di persona per parlarne in modo più approfondito.