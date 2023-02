Destiny 2 L'Eclissi: la campagna di Lightfall è ricca di sorprese e novità

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Il debutto de L'Eclissi, l'espansione di Destiny 2 che darà ufficialmente il via all'Anno 6, è ormai dietro l'angolo. Dopo averci spiegato nel dettaglio il funzionamento della Telascura (il nostro speciale sui segreti della Telascura di Destiny 2 L'Eclissi è a portata di click), gli sviluppatori ci hanno mostrato una porzione della nuova avventura, sia per permetterci di vedere in movimento Neomuna e la Telascura, sia per illustrarci le tante modifiche in materia di "quality of life" che arriveranno in concomitanza con l'aggiornamento di Lightfall. Non perdiamo altro tempo e parliamo di tutto ciò che abbiamo scoperto su Nettuno e le altre novità dell'imminente DLC.

Le prodezze della Telascura

L'aspetto che più ci ha stupito di questa presentazione è sicuramente la destinazione che verrà introdotta in Destiny 2 L'Eclissi. Non vi nascondiamo che, all'annuncio dell'espansione, le immagini di Neomuna ci hanno colpito meno rispetto a quelle de La Regina dei Sussurri col suo spettacolare Tronomondo. Ora che abbiamo visto la nuova mappa in azione però, ammettiamo di aver rivalutato in positivo l'area metropolitana di Nettuno.

Ancora una volta, pare che Bungie sia riuscita a fare centro con una destinazione profondamente diversa rispetto a quanto visto fino ad oggi e, al tempo stesso, in grado di offrire un mix tra porzioni di mappa con strutture futuristiche e altre più nascoste in cui si possono osservare le profondità di Neomuna e le sue formazioni rocciose che luccicano come se fossero ricoperte di glitter.



Non entreremo troppo nel dettaglio per evitare eventuali spoiler sulla trama (sebbene la splendida missione finale dell'attuale stagione contenga già qualche indizio sulle fasi iniziali dell'espansione), ma abbiamo apprezzato anche gli NPC che popolano il nuovo pianeta e che fanno parte di una fazione inedita che impareremo a conoscere nel corso dei prossimi mesi.

Al di là di tutto, la vera protagonista è la Telascura, il nuovo potere derivante dall'Oscurità che in un modo o nell'altro finirà tra le mani dei Guardiani. Già nel trailer le abilità "verdi" fanno un bell'effetto e la cosa non fa che acuirsi una volta in-game, perché rendono l'azione di gioco ancor più frenetica.



Il rampino è fluidissimo ma soprattutto è un gadget versatile, poiché si può impiegare in molti modi differenti.

Per dirne una, abbiamo visto un Guardiano agganciarsi all'Astore dell'alleato per prendere la rincorsa e sfruttare la velocità accumulata per scagliarsi su un imponente Cabal della Legione Ombra, con un pugno così forte da mandarlo all'altro mondo.Tale dinamismo permea ogni singola azione che riguarda la Telascura, giacché le skill di questa sottoclasse si compongono di movenze spettacolari e rapide. A questo proposito, una delle abilità che più ci hanno colpito è quella del Cacciatore, che con la Telascura diventa una specie di ninja e può effettuare dei balzi per poi schiantarsi al suolo e intrappolare chiunque venga coinvolto nell'impatto. Insomma, il nuovo set di abilità sembra avere tutte le carte in regola per essere l'elemento più interessante di Lightfall.

Tutto diventa più semplice

La presentazione del gameplay di Destiny 2 L'Eclissi non si è conclusa dopo la breve missione ambientata a Neomuna, poiché ha riservato uno spazio generoso ai menu. Bungie ha deciso infatti di prestare grande attenzione a tutto ciò che ruota attorno allo sparatutto e di procedere con una serie di interventi atti a migliorare l'esperienza dei nuovi e dei vecchi giocatori, semplificando alcuni aspetti e introducendo feature inedite che renderanno più chiaro il percorso da intraprendere a chi sta per abbracciare la Luce (e l'Oscurità).

La feature che più ci ha reso felici è quella dei preset, grazie a cui i giocatori potranno finalmente dire addio o comunque limitare l'uso di DIM (Destiny Item Manager), il famoso tool che permette la gestione dell'inventario e del deposito da smartphone o browser. Con l'arrivo di Lightfall potremo creare una serie di build con tanto di icona e nome per poi alternarne l'utilizzo con la semplice pressione di un tasto. Sì, si tratta di un sogno che diventa realtà e che andrà a migliorare in maniera sensibile l'esperienza di gioco per tutti.

L'unico aspetto poco chiaro in merito a tale sistema riguarda il modo in cui avremo accesso ai vari slot extra per le build, poiché queste saranno legate all'inedita meccanica del Grado Guardiano. Si tratta di una serie di obiettivi che dovrebbero guidare i giocatori con poca esperienza a muovere i primi passi e, solo in un secondo momento, a completare attività più complesse per raggiungere i livelli più elevati e distinguersi dalla massa. Potete comprendere come una simile meccanica sia un'enorme incognita e solo un contatto diretto con essa ci potrà fornire gli strumenti utili per giudicarne l'effettiva validità. Discorso simile vale per le valutazioni di fine partita, una funzionalità paragonabile agli Elogi di Overwatch 2 che potrebbe rappresentare un incentivo affinché i Guardiani siano più rispettosi verso gli altri.



Non c'è invece bisogno di alcun test per intuire che la rivoluzione delle mod di armi e armature centra il bersaglio. Il team di Seattle ha rivisto completamente questo aspetto del gioco, al quale è ora stata dedicata un'apposita schermata che permette di intercambiare rapidamente gli oggetti nei vari slot e adattare l'arsenale a piacimento.

Come fatto notare dagli sviluppatori, tale impostazione renderà semplice anche la condivisione delle configurazioni tra gli utenti, poiché il semplice screenshot della schermata sarà più che sufficiente per consentire a un amico di ‘copiare' la nostra build.