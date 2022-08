Destiny 2 L'Eclissi: verso l'oscurità di Nettuno

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Con 5 milioni di nuovi Guardiani solo nell'ultimo anno, Destiny 2 continua inesorabile nella lunga marcia verso "La Forma Finale", l'espansione in uscita nel 2024 che non solo dovrebbe chiudere definitivamente l'eterno conflitto tra Luce ed Oscurità, ma anche chiarire quale sarà il futuro del game as a service di Bungie. Ad avvicinarci a quella che sarà probabilmente una trasformazione dello sparatutto online è L'Eclissi, il grosso DLC in arrivo nei primi mesi del prossimo anno e del quale abbiamo potuto osservare una lunga presentazione in occasione della diretta streaming organizzata dal team di Seattle. Senza dilungarci ulteriormente, andiamo alla scoperta delle tantissime novità che andranno a caratterizzare l'Anno 6 di Destiny 2 e le fasi conclusive dell'Anno 5, che sembra avere ancora qualcosa da dire.

Prossima fermata: Nettuno

Il filmato finale de La Regina dei Sussurri, l'ottima espansione di Destiny 2 arrivata qualche mese fa (ecco la recensione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, per approfondire), ha permesso ai Guardiani di fare la conoscenza del Testimone, figura chiave dell'Oscurità. A differenza di quanto ci saremmo aspettati, il villain dall'aspetto inquietante non sembra essere il reale avversario in L'Eclissi e, con tutta probabilità, Bungie sta tenendo in caldo il pericoloso nemico per l'epico scontro finale.

Il futuro DLC di Destiny 2 ci metterà contro una nostra vecchia conoscenza, ovvero l'Imperatore Calus, che è ora un fedele Discepolo del Testimone. Il bizzarro Cabal dispone ora della Legione Ombra, un esercito di guerrieri che si avvalgono delle tecnologie delle Piramidi e che presentano corazze e armi decisamente più efficaci rispetto a quelle degli altri esponenti della razza aliena. L'obiettivo dell'Imperatore non è l'Ultima Città, poiché il suo esercito è diretto a Neomuna, capitale di Nettuno che è rimasta intatta al momento del Crollo. Come abbiamo visto nel trailer, si tratta di una metropoli in stile cyberpunk fatta di enormi palazzi e neon che viene protetta da un gruppo di coraggiosi soldati che si fanno chiamare Solcanuvole: questi guerrieri hanno molto in comune con i Guardiani, sebbene non siano stati mai scelti da un'entità aliena e combattano esclusivamente per il loro volere con l'obiettivo di proteggere gli abitanti di Neomuna e preservare la città. Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama, ma a giudicare dalla presenza di Osiride nelle immagini promozionali e dello Spettro dell'Ignota Exo nella Collector's Edition, diremmo che entrambi i personaggi avranno un ruolo decisivo in questa resa dei conti con Calus.

Un nuovo potere dell'Oscurità

Ciò che più ha attirato l'attenzione dei Guardiani di tutto il mondo nel corso della presentazione di Destiny 2 L'Eclissi è senza alcuna ombra di dubbio l'annuncio di Telascura, la nuova classe appartenente all'Oscurità.



Già avvistata qualche settimana fa in una serie di artwork trafugati, questo set di abilità si distingue dalle altre per il suo colore verde ma, a differenza di quanto ipotizzato, non ha nulla a che vedere con il veleno. Questo potere viene scoperto per la prima volta in assoluto dai nostri protagonisti ed è costituito da un'energia psichica legata ad una dimensione alternativa: si tratta quindi di una classe completamente diversa rispetto a quanto siamo abituati a vedere e anche il suo utilizzo è alquanto peculiare.

Telascura è una classe parecchio versatile e non serve solo a massacrare Caduti, Alveare, Cabal e altre creature dello spazio profondo, ma anche e soprattutto a spostarsi in giro per i nuovi ambienti di gioco. Neomuna è l'area di pattuglia inedita de L'Eclissi e propone una struttura parecchio diversa se confrontata con quella delle vecchie mappe: da qui nasce l'esigenza di uno strumento che possa favorire i movimenti e consentire ai Guardiani di spostarsi agilmente tra i grattacieli della metropoli futuristica.



È così che Bungie ha pensato bene di inserire nel gioco un rampino, il quale può essere agganciato alle superfici o creare appigli dal nulla e favorire gli spostamenti tra le piattaforme. In un segmento del trailer vediamo persino un Guardiano che si aggrappa ad un treno ad alta velocità con questo gadget per raggiungere velocemente un altro punto della mappa, come una sorta di sistema di viaggio rapido alternativo.



Purtroppo gli sviluppatori non sono entrati nel dettaglio dei poteri della nuova classe, ma hanno presentato le tre Super che potremo utilizzare al lancio de L'Eclissi. Gli Stregoni Architetti possono evocare letali razzi verdi che assumono forme diverse per poi investire con tutta la loro potenza esplosiva un'area. I Cacciatori Valicatori utilizzano invece il potere della Telascura per creare una sorta di lazo con cui annientano gli avversari mentre eseguono movenze da ninja. Gli ultimi sono i Titani Prevaricatori, che utilizzano il potere verde per creare due affilati artigli con i quali seminare morte e distruzione.

A compensare l'assenza di ulteriori dettagli sul gameplay troviamo la presenza di un gradito ritorno: visto l'apprezzamento da parte dei giocatori ne La Regina dei Sussurri, la modalità leggendaria della campagna sarà presente anche in L'Eclissi e permetterà di affrontare le missioni ad un livello di difficoltà più alto e con ricompense adeguate al rischio.

Social 2.0

A prescindere dai nuovi contenuti, l'arrivo di Destiny 2 L'Eclissi segnerà anche una piccola rivoluzione per quella che è la componente social del titolo Bungie. La software house ha annunciato l'arrivo di una corposa serie di modifiche alla struttura di gioco che andranno a semplificare l'ingresso di nuovi Guardiani e a migliorare l'esperienza di tutti i veterani.

Oltre ad un sistema che guiderà i neofiti a muovere i primi passi nell'universo di Destiny 2, lo sparatutto implementerà anche una schermata in cui, tramite undici diversi gradi, sarà possibile immediatamente comprendere il livello di esperienza del giocatore in ciascuna componente del gioco, così da valutare quanto siano affidabili i suoi consigli e decidere se seguirlo o meno nei momenti di difficoltà. Al termine delle partite sarà inoltre possibile assegnare una valutazione agli altri giocatori, in modo da premiarne la buona condotta e spronare l'utenza a non avere atteggiamenti tossici. L'aspetto più interessante di queste modifiche riguarda però l'introduzione di un paio di novità nei menu che potrebbero finalmente semplificare l'esperienza di gioco ed ovviare alla necessità di ricorrere perennemente a plug-in web o siti. Ci riferiamo alla possibilità di creare dei loadout direttamente nella schermata dell'equipaggiamento e al menu LFG (LFG sta per Looking For Guardian e indica i giocatori che necessitano di una squadra), che consentirà ai giocatori di cercare alleati per le varie attività senza dover visitare il forum ufficiale o i vari siti creati appositamente nel corso degli anni.

La Stagione dei Tesori

La presentazione non è stata dedicata solo ai contenuti in arrivo il prossimo anno e un piccolo spazio è stato occupato dalla Stagione dei Tesori, nuovo aggiornamento di Destiny 2 che è arrivato proprio in concomitanza con la diretta streaming. A rendere speciale l'update in questione è il tema principale, dal momento che la stagione ci trasforma in pirati spaziali: Eramis si è liberata dalla sua prigione di ghiaccio e ha radunato pirati Caduti e ribelli Cabal per formare un piccolo esercito con il quale andare alla ricerca di preziosi manufatti.

Per questo motivo, torneremo al fianco del furbo Ragno e dell'irriverente Ramingo per formare una ciurma di pirati spaziali con cui sterminare tutte le navi della flotta di Eramis. Nella modalità da sei giocatori intitolata Scontro di Ketch, ad esempio, verremo sparati con un cannone sulla nave nemica per poi procedere con l'eliminazione di tutto l'equipaggio. In Spedizione, invece, dovremo proteggere una trivella mentre estrae un ricco tesoro e l'ultima delle attività stagionali, Nascondiglio Pirata, ci condurrà nei dungeon che nascondono i manufatti tanto cari ad Eramis.



Al fianco di questi contenuti premium troviamo anche un gradito ritorno che sarà a disposizione di tutti i giocatori di Destiny 2: l'Incursione Caduta di un Re. Avete capito bene, la nuova stagione dello shooter permette di ritornare sull'Astrocorazzata per fare la festa ad Oryx e ottenere anche l'arma esotica del raid, Tocco del Male. A chiudere le novità della Stagione dei Tesori troviamo l'Arco 3.0, l'atteso aggiornamento delle vecchie classi che ora sono tutte in linea con il nuovo sistema di personalizzazione e consentono al giocatore un certo grado di libertà nella modifica dei perk da attivare e sui parametri da alterare.

Destiny 2 arriva su Epic Games Store

In chiusura dell'evento è stata annunciata una nuova partnership con Epic Games per portare Destiny 2 sullo store dei creatori di Fortnite. E proprio nel battle royale stanno per arrivare le skin di Zavala, di Ikora Rey e dell'Ignota Exo, senza contare il bundle di costumi per Fall Guys Ultimate Knockout. Il matrimonio con Epic permetterà a tutti di scaricare gratis il Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie e, tramite il cross-save, trasferire tutti i contenuti anche su console.



Non meno rilevante è la conferma che d'ora in poi le espansioni di Destiny 2 non finiranno in quel buco nero chiamato Magazzino che, anno dopo anno, stava fagocitando alcuni dei migliori contenuti dello sparatutto (tra questi la splendida campagna de I Rinnegati, ad oggi tra le migliori create da Bungie).

Se questa mossa è un chiaro segnale dell'attenzione del team ai feedback dell'utenza, dall'altra parte troviamo preoccupante la totale assenza di riferimenti al PvP, una componente del gioco che richiede disperatamente attenzione e che, allo stato attuale, non è all'altezza delle altre attività proposte dal gioco.



Come potete notare, quindi, di carne al fuoco ce n'è tanta e non vediamo l'ora di poterne sapere di più su Nettuno e la classe Telascura in attesa dell'arrivo di Destiny 2 L'Eclissi, fissato al prossimo 28 febbraio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.